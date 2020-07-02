Машины нарасхват: летний ажиотаж спасет авторынок

Российское консалтинговое агентство Russian Automotive Market Research изменило свой прогноз по продажам новых автомобилей в 2020 году. В мае и июне рынок перешел к стремительному восстановлению после двухмесячного падения из-за карантинных ограничений.

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При обновлении прогноза учитывалось возобновление производства всех типов автомобилей и компонентов в РФ и за рубежом, поэтапное снятие ограничительных мер, возвращение дилеров к работе по продажам автомобилей в автосалонах, а также влияние государственных мер поддержки автомобильного рынка, отметили в агентстве.

«Несмотря на приостановку работы дилерских центров, снижение деловой активности в большинстве отраслей, карантинные меры и режим самоизоляции, результаты продаж новых транспортных средств в апреле и мае текущего года были выше ожидаемых», — сообщили «Газете.Ru» в компании Russian Automotive Market Research.

Так, согласно базовому сценарию, в этом году реализация новых легковых автомобилей в России снизится на 29,1% по сравнению с прошлым годом и составит 1,124 млн единиц.

По оптимистичному сценарию падение продаж не превысит 25,5% к прошлому году, по пессимистичному – 34,7%.

При условии повторного введения ограничительных мер, связанных со второй волной COVID-19, снижение спроса может составить 38,7%, говорится в исследовании.

В апреле в разгар эпидемии коронавируса в стране в условиях жестких карантинных мер прогноз агентства на 2020 год был более драматичным. По базовому сценарию ожидалось снижение продаж легковых автомобилей на 38,3% по сравнению с 2019 годом, по оптимистичному — на 33,5%, по пессимистичному — на 49,1%.

Кроме того, в агентстве ожидают, что на продажи автомобилей в 2021-2022 годах могут оказать негативное воздействие нынешние опережающие госзакупки автомобильной техники. На эти меры различные государственные организации пошли по инициативе Минпромторга в текущем году для того, чтобы загрузить автозаводы производством. Соответственно спрос различных ведомств и госкомпаний на ближайшие годы будет уже удовлетворен.

Из-за этого восстановление продаж автомобилей в коммерческом секторе будет медленным и недостаточным для положительной динамики рынка,

отмечают в агентстве.

Автопроизводители смотрят на будущее авторынка в 2020 году позитивнее. По словам управляющего директора «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева, по итогу года компания Hyundai по базовому сценарию ожидает снижение рынка на 22% до 1,37 млн машин.

«В апреле-мае озвучивались апокалиптические сценарии развития рыночной ситуации в 2020 году — до 50-60% к результатам прошлого года. Кто-то говорил о том, что можно полностью закрыться. Мы не склонны драматизировать ситуацию, поэтому наш прогноз находится в диапазоне между -20% и -25% по итогу года», — поделился мнением с «Газетой.Ru» Алексей Калицев.

Собеседник также отмечает, что в июне из-за отложенного спроса, образовавшегося из-за двухмесячного карантина, в автосалонах наблюдается бум продаж. Некоторые модели просто физически невозможно купить, потому что они распроданы на месяцы вперед.

«Мы сейчас ощущаем дефицит на кроссовер Creta, такого не было с 2014 года, когда в автосалонах сметали вообще все автомобили. Сказался эффект отложенного спроса, но мы видим и эффект от госпрограмм, — рассказал Калицев. — Если вы сейчас придете в автосалоны, то найти Creta невозможно, — нужно ждать три месяца, хорошую комплектацию — до полугода».

Ранее СМИ сообщали о дефиците автомобилей Lada Largus, который мог быть вызван опережающими закупками госведомствами этих автомобилей. Чаще всего эту модель приобретают «Почта России», «Россети», МВД, а также различные бюджетные учреждения.

Несмотря на уверенный позитив риски очередного падения рынка сохраняются, полагает автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Он считает, что осенью вместе с похолоданием и возобновлением учебного года эпидемиологическая ситуация может ухудшиться, а это в свою очередь может побудить власти вновь объявить карантин.

«Собственно этого не исключают сами власти. Об этом косвенно говорит и то, что пока никаких серьезных инвестиционных проектов на этот год никто не планирует. Многие заняли выжидательную позицию. Очередной карантин автопром, конечно, переживет, но позитив, понятно, на рынке поубавится», — заметил эксперт.