Лихорадка на рынках: можно ли сейчас заработать на золоте

В этом году у золота есть все шансы закрепиться на уровне $1800 за унцию, а в следующие годы драгоценный металл достигнет новых ценовых высот, уверены аналитики Saxo Bank. Глава отдела стратегий банка на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен подчеркнул, что золото — единственный из основных биржевых товаров с положительным приростом цены в этом году.

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В Bank of America сделали еще более смелый прогноз: аналитик финучреждения Франциско Бланш на днях в интервью изданию Bloomberg рассказал, что

в течение следующих 18 месяцев драгоценный металл может подорожать до $3000. Это может произойти в первую очередь из-за того, что некоторые страны продолжают печатать ничем не обеспеченные деньги, а это может привести к высокой инфляции.

Поэтому владельцы банковских депозитов могут переложить свои активы в золото, спасаясь от удешевления денег.

Эти прогнозы уже частично сбываются. В беседе с «Газетой.Ru» старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова рассказала, что

в первый день июля биржевые цены на желтый драгметалл достигли максимума в $1807,7 за тройскую унцию, после чего на рынке началась коррекция: 2 июля золото торговалось уже по $1779 за тройскую унцию.

Рост цен на золото вызван неопределенностью на мировых рынках из-за распространения коронавируса, считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Брокер» Василий Карпунин. Эксперт подчеркнул, что фактор масштабных вливаний денежной массы со стороны мировых ЦБ тоже оказывает влияние на золотые котировки.

Аналитик «Фридом Финанс» Елена Беляева согласилась с таким мнением, уточнив, что спрос на золото как на актив-убежище всегда растет в моменты нестабильности на финансовых рынках и инвесторы, минимизируя риски, всегда используют золото в качестве актива, в котором можно «припарковать» капитал до тех пор, пока смутные времена не закончатся.

«Когда процентные ставки высокие, облигации выглядят привлекательнее золота, так как золото не дает процентного дохода и, как правило, требует затрат на хранение (если имеется в виду физическое золото). Сейчас процентные ставки в США нулевые, привлекательность золота как актива-убежища очевидна», — пояснила Елена Беляева.

При этом

шансов, что золото в ближайшее время резко подешевеет, практически нет. Анна Бодрова из ИАЦ «Альпари» считает, что из-за высокой потребности рынка в надежных активах у золота есть отличная долгосрочная опора длиной в 6-18 месяцев.

А чтобы золото развернулось в цене, по мнению Бодровой, должно случиться экономическое чудо в общемировом масштабе: экономики должны резко восстановиться, потребитель должен неожиданно найти у себя в кармане деньги и тут же отправиться их тратить. А предприятия — поверить в устойчивый спрос и нарастить объемы выпуска товаров и покупки необходимого сырья.

«Такого не будет, V-образное восстановление после пандемии невозможно, слишком велики повреждения экономических систем», — уверена Анна Бодрова.

«Для приостановки роста цен на золото нужно возвращение аппетита к рискам у инвесторов, то есть должна появиться уверенность в том, что пик пандемии пройден и не будет второй волны, что экономика быстро может вернуться к росту, что на фондовом рынке не будет обновления годовых минимумов и компании смогут в ближайшем будущем восстановить финансовые результаты до уровней начала года», — подтверждает Елена Беляева из ИК «Фридом Финанс».

От теории к практике

Самый бесполезный способ заработать на золоте — скупка ювелирных изделий. Во-первых, их делают не из чистого золота, а из сплава, так как чистый желтый металл очень мягкий и легко деформируется. Самые распространенные украшения — из золота 585 пробы, то есть в изделии содержится только 58,5% золота от его общего веса. Вдобавок в стоимость украшений входит работа ювелира.

Более надежный способ — купить золотой слиток в банке. Но и это не так просто и удобно, как кажется на первый взгляд. Первая проблема — достаточно высокий спред между ценой покупки и продажи. Например,

в Сбербанке 30 июня 10-граммовый золотой слиток продавали за 51,9 тысячи рублей, а покупали — за 38,9 тысячи.

Вторая проблема — необходимость оценки качества слитка в момент продажи: за эту услугу банки берут деньги. Чтобы избежать этого, можно купить слиток в банке и оставить его в банковской ячейке. За ее аренду тоже придется заплатить.

Некогда популярные обезличенные металлические счета сейчас тоже не так востребованы. «Механизм ОМС себя, похоже изжил: он не самый простой, отягощенный налогами, к тому же рынки капитала предлагают более динамичные и инверсные варианты инвестиций в драгоценный металл», – считает Анна Бодрова из ИАЦ «Альпари».

Одним из самых выгодных способов вложить деньги в золото некоторые инвесторы считают покупку акций золотодобывающих компаний. В России на Московской бирже торгуются ценные бумаги двух таких крупнейших фирм: «Полюс Золото» и «Полиметалл». Василий Карпунин из «БКС Брокер» рассказал «Газете.Ru», что,

как правило, чувствительность их котировок к ценам на золото условно выше единицы. То есть если золото на бирже дорожает на 1%, то акции таких компаний растут больше, чем на 1%. Но верно и обратное.

Обе компании платят дивиденды держателям своих акций. К примеру, по прогнозам некоторых аналитиков, «Полюс» в ближайшее время выплатит по 246,16 рубля на акцию. А сами акции компании за последние полгода выросли в цене на 67,7% — до 11 912 рублей за штуку (по данным торгов на 17:28 2 июля).

Еще один способ инвестировать в золото — купить торгуемый на бирже фонд (ETF). «Лучше, если это будет фонд, акции которого обеспечены физическим золотом. Например, GLD - SPDR Gold Shares», — объясняет Елена Беляева из «Фридом Финанс». Но при этом аналитик напоминает, что покупать американские ETF в России могут только квалифицированные инвесторы, а значит, новички этого сделать не смогут.

Но это не значит, что российские инвесторы, делающие первые шаги на бирже, не могут вложиться в такой фонд. На Мосбирже есть отечественный ETF на золото с биржевым ликером FXGD. Ответственное хранение активов фонда обеспечивает Bank of New York Mellon, а в России номинальным держателем его акций для местных инвесторов является Национальный Расчетный Депозитарий, который входит в группу самой Мосбиржи.

Сейчас одна акция этого фонда стоит 858,2 рубля. За последние 6 месяцев она подорожала на 32,6%.

Но если хочется пощупать настоящее золото, можно купить инвестиционные монеты. Одной из самых удобных и распространенных Елена Беляева из «Фридом Финанс» назвала золотой »Георгий Победоносец», перманентно выпускаемый Банком России. Эти монеты номиналом 50 рублей можно так же легко купить, как и продать. В ней 7,78 грамма чистого золота, а стоит она, по данным Россельхозбанка от 36,3 до 37 тыс рублей в зависимости от монетного двора, где она была изготовлена.