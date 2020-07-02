Еще на месяц: Росавиация продлила запрет на въезд иностранцев

Росавиация продлила запрет на въезд иностранных граждан Россию до конца июля. Соответствующие оповещения получили в московских аэропортах и авиакомпании S7.

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«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в телеграмме Федерального агентства воздушного транспорта. Подлинность документа подтвердили источники издания РБК, принадлежащего Григорию Березкину, в правительстве, в Шереметьево, Домодедово и S7.

Подобные оповещения Росавиация выпускает каждый месяц с тех пор, как 27 марта правительство приостановило международные и чартерные перевозки в целях борьбы с распространением коронавируса.

Представитель авиакомпании отметил, что эти ограничения не связаны с вывозом россиян из страны. «С июня страну могут покидать лица с двойным гражданством, видом на жительство, а также по специальным категориям виз — на лечение и работу», — отметил собеседник РБК. Он подчеркнул, что для остальных граждан страны, не входящих в эти категории, запрет на выезд будет по-прежнему действовать.

При этом российские власти пока не могут ответить на вопрос о том, когда будут открыты границы для свободного передвижения граждан. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналисту Антону Красовскому, сказал: «Я не знаю».

Тем временем Турция предлагает России возобновить авиасообщение с 15 июля. Но российский Минтранс отмечает, что пока об этом речи не идет. «Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата. Мы приняли его к сведению», — заявил глава ведомства Евгений Дитрих.

По его словам, открытие международного авиасообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

«Я уже неоднократно говорил, что сначала нужно оценить, насколько безопасно с точки зрения нераспространения COVID-19 открывать внутрироссийские рейсы. Таким образом, называть какие-то даты возобновления международного авиасообщения в целом или с отдельными странами в данный момент преждевременно», — считает министр. Ранее он говорил, что вероятность возобновления авиасообщения с другими странами в июле сохраняется.

Пока власти определяются с возможными сроками возобновления путешествий за рубеж, российские туроператоры отменяют брони на международные туры. Например, Pegas Touristik, Tez Tour, Coral Travel отменяют туристические поездки, запланированные на июль. Об этом ранее сообщил «Вестник АТОР».

Подобным образом поступил и «Интурист». Компания отменила пока только поездки с датами вылета до 16 июля. Аннулированные туры можно перенести на любые другие даты в этом или следующем году. «Для переноса требуется прописать в комментарии к брони номер заявки, на которую планируется перенести денежные средства, далее будет открыт доступ к переносу на нужную бронь», — пояснили АТОР в пресс-службе компании.

«В условиях неопределенности с датами снятия ограничений как в России, так и в зарубежных странах, туроператоры вынуждены вновь корректировать свои планы на лето», — утверждает «Вестник АТОР».

Представители Ассоциации напомнили туристам, что разные туроператоры переносят поездки на более поздние даты на разных условиях. В отдельных случаях есть свои нюансы. Зачастую путевки, которые включают чартерные рейсы, переносятся автоматически. Если в тур включены перелеты регулярными рейсами, то в этом случае условия переноса зависят от требований перевозчика.

Распространение коронавируса началось в декабре прошлого года. Вспышка инфекции была выявлена в китайском мегаполисе Ухань. После этого инфекция стала появляться в разных странах мира. Государства постепенно стали закрывать свои границы. Россия не стала исключением. С конца марта международные перевозки осуществляются только в определенных случаях, например, для вывоза россиян из-за рубежа. Туристические поездки пока под запретом.