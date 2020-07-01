«Удар по Европе»: как в Германии защищают «Севпоток-2» от США

Бывший германский канцлер Герхард Шредер раскритиковал готовящиеся американские санкции против «Северного потока — 2». Как сообщает РИА «Новости», экс-политик считает этот шаг намеренным расторжением трансатлантического партнерства между Европой и США.

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Экс-канцлер ФРГ принял участие в открытых слушаниях комитета по экономике и энергетике бундестага, посвященных СП-2 и энергосуверенитету Европы и Германии.

«Более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают <...> с Nord Stream 2, затронуты напрямую. За каждой из этих компаний — оказавшиеся под угрозой европейские рабочие места», – подчеркнул Шредер.

По его словам, санкции серьезно угрожают многомиллиардным инвестициям в европейскую инфраструктуру. «Потребители в Европе столкнулись бы с дополнительными расходами в размере четырех миллиардов евро в год», – добавил бывший глава правительства ФРГ.

Шредер подчеркнул, что санкции против союзника по НАТО в момент экономического кризиса – это нападение на евроэкономику и посягательство на суверенитет и энергобезопасность Евросоюза.

В МИД ФРГ также осудили возможные новые санкции США против «Северного потока – 2». Статс-секретарь германского МИДа Нильс Аннен заявил, что эти ограничительные меры хотят направить на остановку строительства проекта, реализуемого согласно законам ЕС, и такие планы являются неприемлемыми.

«Позиция правительства ФРГ по данному вопросу однозначна: экстерриториальные санкции являются вопиющим вмешательством в суверенитет ЕС. Очевидно, что американская сторона пытается в одностороннем порядке остановить проект», – подчеркнул Аннен.

По его словам, речь здесь идет отнюдь не только о «германо-американском вопросе», но и об отношениях США с другими странами Европы и их компаниями. Пострадать от санкций могут также голландцы, англичане и французы. При этом Аннен заявил, что несогласованные санкции «бьют по совместной политике в отношении России».

Он назвал абсурдным то обстоятельство, что конгресс США решил стать регулятором европейских проблем и разногласий. Правительство ФРГ намерено выступить против таких шагов американских союзников.

«Санкции – ошибочный путь», – подчеркнул статс-секретарь. При этом он с сожалением констатировал, что голосование по вопросу принятия санкций пройдет в конгрессе в ближайшее время.

Напомним, республиканцы внесли на рассмотрение сената конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении «Северного потока – 2» еще 4 июня. Документ «уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы», его задача – остановить строительство трубопровода.

ФРГ готовит санкции против США, которые будут введены в действие, если Вашингтон представит новые меры против трубопровода СП-2, сообщало ранее агентство Bloomberg. «Германия готовится нанести ответный удар по Соединенным Штатам в том случае, если президент Дональд Трамп выполнит свою угрозу убить газопровод «Северный поток — 2» с помощью дополнительных санкций», — пишет издание.

Отмечается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может оказать давление на ЕС, чтобы предпринять общие действия.

Германия готова разработать ответные меры, если Вашингтон не прекратит преследование проекта и занимающихся им компаний, среди которых есть и немецкие фирмы. Напомним, ранее стало известно, что США готовы наложить санкции на страховые компании, работающие с российскими судами-трубоукладчиками, завершающими проект.

Депутат от партии «Левые» Клаус Эрнст заявил, что ФРГ необходимо защитить себя от посягательств на свой суверенитет.

Член фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Штеффен Котре также призвал ответить санкциями на давление Вашингтона. «Мы имеем дело с элементами экономической войны, которую ведут США, которые недобросовестными способами пытаются продвинуть на рынке собственную энергетическую промышленность», – отметил он.

В конце 2019 года США ввели санкции на строительство «Северного потока – 2». Американские власти потребовали немедленно приостановить работы и вывести суда, в том числе и принадлежащие европейским компаниям, которые помогали в трубоукладке газопровода.

Буквально сразу после предупреждения американских властей от участия в строительстве «СП-2» отказалась швейцарская компания Allseas и вывела все свои суда. В результате трубопровод, построенный уже на 93,5%, пока остается недостроенным, без 160 км участка. Тогда российская сторона заявила, что проект будет реализован своими силами, пусть и с задержкой.