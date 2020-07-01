Еще 10 тысяч: как власти поддержат семьи с детьми

Единовременную выплату в 10 тыс. рублей на ребенка младше 16 лет получат с 1 июля граждане России. Как сообщает РИА «Новости», в Министерстве труда и социальной защиты отметили, что новое заявление для этого подавать не нужно.

Деньги перечислят на основании данных, имеющихся уже в Пенсионном фонде.

Алгоритм электронного обмена данными проработали при первых подобных выплатах в июне. Данный механизм позволил за первый же день перевести деньги на более чем 15 млн российских детей и подростков. По тому же принципу будут переводить средства и в июле.

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Президент РФ Владимир Путин ранее распорядился поддержать семьи россиян с детьми на фоне пандемии коронавируса нового типа. На финансовую поддержку граждан правительство страны выделило более 270 млрд рублей.

«Совершенно нормально, что деньги стараются перечислить как можно скорее после подписания соответствующих документов правительством. <...> Естественно, если вы спросите любого человека, который получает эти деньги, хотят ли они ждать какое-то время или они хотят это получить сразу же, вам все ответят, что все хотят получить сразу», – комментировал государственные выплаты пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его мнению, можно только восхититься скоростью, с которой правительство наладило легкую систему распределения денег между миллионами граждан.

16 июня в Совете Федерации предложили увеличить до 18 лет возраст школьников, получающих выплату в 10 тыс. рублей. «По предложению субъектов Федерации, мы предложили расширить круг получателей, увеличив возраст до 18 лет, для тех, кто учится в общеобразовательных организациях», — заявила председатель комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова.

Сенатор выразила мнение, что предложение будет принято, если позволит бюджет. Она также напомнила, что

мера получила широкую поддержку среди россиян.

Однако 27 июня уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что Министерство труда не поддержало предложение о выплатах в размере 10 тыс. руб. в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет. При этом в министерстве предложили трудоустраивать подростков старше 16 лет.

В начале лета российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки. Все необходимые документы будут получены в ходе межведомственного взаимодействия.

«Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от трех до семи лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что ранее глава России Владимир Путин поручил кабмину сделать получения соцпомощи простым и доступным. «Ряд выплат назначается на региональном уровне. Практика показала, что у органов исполнительной власти субъектов нет доступа к некоторым сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок у гражданина достоверно оценить, нуждается ли он в социальной поддержке», — добавили в правительстве.

Согласно распоряжению главы кабмина России, перечень информации, которую могут использовать региональные власти для назначения выплат, будет расширен. В частности, имеются в виду данные Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС.

В Международный день защиты детей — 1 июня, российский премьер Михаил Мишустин поручил чиновникам следить за тем, как регионы выплачивают пособия семьям с детьми. Он также призвал оперативно реагировать на все возникающие проблемы.

«Задача государства — создавать все условия, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми, дать каждому ребенку возможность получить хорошее образование, заниматься любимым делом, реализовываться в жизни, ведь именно от них зависит то, какое будущее будет у нашей страны», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.