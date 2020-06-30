Оставить без Windows: США ужесточили правила экспорта в Россию

Бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли США вводят ограничения на потенциальный экспорт ряда технологий в Россию. Например, отменяется исключение для американских экспортеров, которые ранее могли поставлять в Россию широкий спектр товаров без лицензии, если они предназначались для использования гражданскими производителями.

Реклама

В список входят подшипники, полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, радиолокационные системы, оборудование для производства самолетных двигателей.

От электрогенераторов до Windows

Также усложнен экспорт генераторов для использования на АЗС, лазеры и сенсоры, двигательные установки, часть оборудования для морских судов.

Считается, что поставка iPhone или копии Microsoft Windows военному пользователю в России или Китае станет практически невозможна.

По новым правилам, экспортеру понадобится получить специальную лицензию минторга США при малейшем подозрении, что эта продукция может быть использована для военных нужд.

Американским производителям теперь понадобится дополнительное время на получение лицензии. При этом в разрешении может быть отказано, если у бюро возникнут сомнения в конечном пользователе продукции.

Изменения правил на экспорт помимо России коснутся Китая, Венесуэлы, Армении, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Ирака.

Свое решение о введении новых правил BIS для таких поставок объяснило тем, что страны вроде России и Китая часто применяют стратегию конверсии гражданских и военных отраслей, что затрудняет идентификацию конечного пользователя.

Ограничение расширит понимание самого термина «военное использование» товаров и сузит и без того минимальные возможности российского оборонного сектора закупать американские товары, программное обеспечение и технологии.

Под конечным военным пользователем будут пониматься не только вооруженные силы, национальная гвардия, национальная полиция и разведывательные службы, но также любое лицо или организация, чьи действия или функции предназначены для поддержки военного использования товара или связаны с силовым сектором России.

Новые ограничения уже вступили в силу.

В отношении России и Венесуэлы аналогичные требования были введены еще в 2014 году.

Как указывает пресс-служба министерства торговли США, изменения, касающиеся КНР, внесены для того, чтобы «распространить ограничения на конечных военных пользователей во всех трех странах».

По словам министра торговли Уилбура Росса, решение об ужесточении принято, чтобы технологии США не попадали «не в те руки». По его мнению, ряд организаций в Китае, России и Венесуэле пытались обойти американское экспортное регулирование и «подорвать американские интересы».

До сих пор американские компании могли поставлять различные категории товаров военным структурам Китая, если эти материалы не предназначались для использования в военных целях.

Россия и Китай в запретном списке

Ранее 29 июня госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Соединенные Штаты прекращают поставки оборонной продукции и оборудования двойного назначения в Гонконг. Об этом госсекретарь сообщил на своей странице в Twitter.

Будет прекращен экспорт оборонной продукции американского происхождения, которая находится в ведении Госдепартамента США, а также экспорт секретных технологий двойного назначения, которые находятся в ведении министерства торговли.

В ответ на это 1 июня Пекин выразил протест Соединенным Штатам из-за вмешательства во внутренние дела страны по Гонконгу.

Но 18 июня заместитель госсекретаря Дэвид Стилвелл заявил, что США в течение двух недель ожидают от властей Китая «снижения агрессивного поведения», в частности по отношению к Гонконгу.