Москва уступила Дагестану: какие регионы скрывают бюджеты

Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации (НИФИ Минфина России) подготовил рейтинг открытости бюджетных данных за 2020 год, с которым ознакомилась «Газета.Ru». Все 85 регионов страны были разделены на пять групп: «А» — очень высокий уровень открытости, «В» — высокий, «С» — средний уровень, «D» — низкий, «Е» — очень низкий.

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Каждому субъекту присуждалось определенно число баллов, учитывая такие показатели, как размещение бюджета в открытом доступе на сайте, наличие в составе закона о бюджете приложения о прогнозируемых объемах поступлений по видам доходов и распределения бюджетных ассигнований и т.д.

Так, в пятерке лидеров группы «А» по убыванию расположились Калужская, Костромская и Московская области, а также Республика Карелия и Мурманская область. Высокий уровень открытости бюджетных (группа «В») данных в Брянской, Тамбовской и Архангельской областях и городе Санкт-Петербург.

Лучшие в средней группе «C» — Самарская область, Алтайский и Приморский Край.

А многомиллионная Москва пропустила вперед Республику Дагестан и закрепилась лишь на пятой строчке средней группы.

Низкий рейтинг (группа «D») показали всего три региона — Карачаево-Черкессия, Кировская и Орловская области, а полные аутсайдеры (группа E) по открытости бюджетных данных — Северная Осетия и Томская область.

На протяжении последних пяти лет Минфин регулярно делает заказ подведомственному институту на проведение рейтинга открытости бюджетных данных. В НИФИ Минфина сообщили «Газете.Ru», что в первую очередь это исследование нацелено на повышение доступности информации о расходовании регионами бюджетных средств, а также на информационную прозрачность.

«Эта задача стоит не только у нас, а и во всем мире — бюджет должен быть направлен на потребителя, а именно — граждан. Они должны этого добиваться. И деньги в бюджете немаленькие, например, в прошлом году поступления в бюджетную систему в среднем на каждого человека составили около 250 тыс. рублей», — рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Центра бюджетной политики НИФИ Минфина Юрий Белоусов.

По его словам,

управлять можно, только если у граждан, как у непосредственных собственников бюджетных денег, есть объективная и прозрачная информация.

То, что сейчас понимается под открытым бюджетом, — это и есть обеспечение всех граждан, специалистов, властей, других субъектов объективной информацией, отметил экономист.

В НИФИ приводят пример того, как граждане могут влиять на бюджетную политику. В 2016 году в Швейцарии профсоюзы и левые партии добивались на законодательном уровне повышения выплат по базовой пенсионной государственной страховке на 10%. Для одиноких пенсионеров при таком решении прибавка к пенсии должна была составить от 1400 до 2800 франков в год, а для супружеской пары — до 4200 франков.

Это нововведение потребовало как минимум 4 млрд франков дополнительных расходов из бюджета. Для их компенсации было предложено увеличить взносы работников и работодателей на 0,4%.

«Это был всенародный референдум, и народ проголосовал против», — напомнил Юрий Белоусов из НИФИ.

В то же время научные сотрудники института Минфина подчеркивают, что региональные власти частично свободны в вопросе принятия решений по собственному бюджету, но есть и очень много ограничений федерального уровня. В России ситуация осложняется тесным переплетением совместных полномочий, когда за одно и то же направление отвечает и регион, и федерация.

Регионы крайне зависимы в вопросе принятия решений по бюджету от центра, полагает экономист Андрей Мовчан.

«У нас такая бюджетная политика сейчас построена, что ни один регион, даже те, кто номинально являются регионами-донорами, не проводят свою независимую политику — ни бюджетную, ни финансовую. На федеральном уровне происходит одно большое перераспределение средств. Говорить о том, что кто-то сейчас может что-то перераспределять, бессмысленно, поэтому и вопрос прозрачности этих данных уходит на второй план», — рассказал «Газете.Ru» Мовчан.

Ранее Минфин сообщал, что Россия улучшила свой результат в рейтинге Международного бюджетного партнерства (International Budget Partnership, IBP) за 2019 год. Страна показала рост прозрачности по ключевой информации, «которая помогает общественности понимать суть проводимой бюджетной политики, а также принимаемых решений и результатов», сообщил Минфин. Теперь Россия разделяет с Францией 13-14 места из 117 прошедших оценку стран.