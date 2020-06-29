Снести Трампа: как выборы в США ударят по мировой экономике

На прошлой неделе член китайского политбюро Ян Цзечи в ходе встречи с госсекретарем США Майком Помпео намекнул, что дальнейшие попытки американцев вмешаться во внутренние дела Китая могут закончиться разрывом заключенной в начале этого года торговой сделки. Это значит, что страны вернутся в состояние полномасштабной торговой войны, начавшейся еще в середине 2018 года.

«Пекин начал без какого-либо шума транслировать Вашингтону сообщение: давление со стороны США в вопросах, затрагивать которые запрещено, может поставить под угрозу китайские закупки сельскохозяйственных и других товаров США в рамках первой фазы торговой сделки»,

– пишет издание The Wall Street Journal (цитата по «Прайм»).

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При этом страны продолжают обмениваться угрозами и санкциями в отношении друг друга и в публичном поле. В понедельник, 29 июня, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что власти страны примут меры в отношении официальных лиц США в качестве ответа на недавно введенные Вашингтоном санкции против китайских чиновников из-за «ущемления автономии Гонконга».

Вместе с тем Китай выразил протест относительно давления на китайские предприятия. По данным агентства Reuters, в Пентагоне сформировали новый санкционный список из 20 компаний КНР, якобы находящихся под контролем армии страны. Помимо прочих в него попали Huawei и Hikvision (крупнейший в мире производитель систем видеонаблюдения), а также мобильные операторы China Mobile и China Telecom.

Распрощаться с Трампом

Несмотря на то что страны и раньше часто обменивались подобными угрозами, которые ничем не заканчивались на практике,

сейчас перспектива разрыва торговой сделки гораздо более вероятна.

Китайцы — очень сложные переговорщики, и намек на выход из торговой сделки может быть тактическим шагом, отметил в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев пояснил, что угроза разрыва сделки реальна хотя бы потому, что власти Китая не заинтересованы в победе Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах.

«Сам Трамп открыто заявляет, что китайцы делают ставку на Байдена (конкурент от партии демократов), ведь Трамп занимает жесткую позицию в отношении КНР, а Байден – более лояльную. Поэтому скинув Трампа, Пекин рассчитывает вернуть неконфликтные отношения между двумя странами в торгово-экономическом плане», – сказал Владимир Васильев корреспонденту «Газеты.Ru».

Ученый отметил: китайцы не просто так предупредили Помпео о том, что разрыв сделки скажется на поставках сельскохозяйственной продукции из США. Дело в том, что

расширение экспорта продовольственных товаров в Китай — одно из главных направлений, над которым трудилась администрация Трампа. Расторгнув сделку и прекратив импорт, Китай тем самым нанесет сокрушительный удар по надежде Трампа переизбраться на второй срок.

«В этом смысле момент решающий, поскольку на подходе конец лета и во всем мире постепенно начинают собирать урожай. Американские фермеры рассчитывают на то, что им будет куда его продать — экспортные поставки для них сейчас критически важны. И если Китай сейчас сократит импорт их продукции, это будет колоссальный удар по Трампу», — уверен Владимир Васильев.

В качестве примера эксперт привел штат Айова, где всегда сильно поддерживали республиканцев, к которым относится Трамп, и демократы даже не надеялись выиграть там выборы. Но сейчас ситуация совсем иная: Владимир Васильев рассказал, что

по недавним соцопросам количество готовых проголосовать за Трампа или Байдена в Айове избирателей практически сравнялось. Действующий президент в этом штате лидирует на символические 1-2%.

Мало не покажется

Разрыв торговой сделки и возврат к полномасштабной войне сильнее ударит по Китаю, чем по США, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Фактически, Китаю в этом случае будет попросту некуда продавать свои товары, обращает внимание директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Больше всего урона разрыв торговой сделки нанесет именно Китаю, а не США. Ведь у них вообще несопоставимый товарооборот. Торговый баланс между двумя странами до сих пор значительно смещен в пользу Китая, ведь Вашингтон продает Пекину гораздо меньше товаров и услуг», — сказал специалист корреспонденту «Газеты.Ru».

Его позицию разделяет Сергей Хестанов из РАНХиГС. Он уточнил, что хотя Китай действительно понесет более серьезные экономические потери, торговая сделка — чуть ли не единственный пример внешнеполитического успеха Трампа. А это обстоятельство делает китайское заявление о возможном расторжении сделки очень сильным ходом ввиду предстоящих выборов.

В этом смысле

у Китая есть некий запас прочности: в этом году КНР — единственная страна, чья экономика покажет хоть какой-то рост. По данным МВФ, в этом году ВВП Поднебесной вырастет на 1%. Прогноз по США гораздо пессимистичнее: минус 8% в этом году

и весьма ограниченный рост в следующем на уровне 4,5%.

Но у всего остального мира такого запаса прочности нет, и разрыв торговой сделки между США и Китаем может привести к серьезному ухудшению экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и поставить крест на перспективе относительно быстрого восстановительного роста.

«Естественно, отказ от сделки и продолжение войны пошлин больно ударят по мировой экономике. Размер дополнительного спада, который вызовет разрыв сделки, будет зависеть от величины повышения пошлин. Но в любом случае он будет значительным», — пояснил Сергей Хестанов из РАНХиГС.

Ученый добавил, что

Россия не останется в стороне, ведь для нее основным фактором риска остается спрос на нефть и цены на остальное сырье. И то, и другое значительно пострадает, если сделка действительно будет разорвана.

«Помимо китайского рынка у нас есть европейский, где в последнее время спрос и цены на нашу Urals стабильно повышаются, но если неопределенность сохранится по всему миру до конца этого года, спрос упадет, а вслед за ним и цены», — резюмировал Владимир Васильев из ИСК РАН.