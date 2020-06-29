Крах индустрии: вирус добил пионера сланцевой нефти

Компания Chesapeake Energy занимается разведкой и добычей сланцевой нефти и газа с начала 2000-х годов. В минувшее воскресенье она опубликовала уведомление о том, что была вынуждена начать процедуру защиты от кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве США. Соответствующие документы Chesapeake Energy направила в техасский суд Южного округа по делам банкротстве.

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Компания уведомляет, что намерена использовать эту процедуру для укрепления своего баланса и реструктуризации контрактных обязательств, чтобы добиться более устойчивой структуры капитала. Chesapeake заключила соглашение о поддержке реструктуризации (RSA) со 100% кредиторов по своей возобновляемой кредитной линии, держателями примерно 87% обязательств по своему срочному кредитному соглашению, говорится в сообщении компании.

«Мы восстанавливаем фундаментальную структуру капитала и бизнес Chesapeake, чтобы устранить наши унаследованные финансовые недостатки и извлечь выгоду из наших существенных операционных преимуществ.

Мы устраним примерно $7 млрд долга и унаследованные контрактные обязательства, которые препятствовали нашей работе»,

— заявил по этому поводу президент и главный исполнительный директор Chesapeake Дуг Лоулер.

Примечательно, что Chesapeake едва ли не первой начала добывать нефть в США с помощью гидравлического разрыва пласта — той технологии, которая и привела к массовому увеличению добычи нефти и газа в Северной Америке. В какой-то момент этот нефтяной гигант имел право на бурение нефти на участке американской земли размером со штат Западная Вирджиния, отмечает The Wall Street Journal.

Основанная покойным миллионером Обри Макклендоном в 1989 году, компания из Оклахома-Сити боролась с долговой нагрузкой еще с 2014 года, когда резко снизились цены на нефть. Нынешней падение нефтяных цен в США во многом обусловлено резким снижением потребления топлива из-за глобального экономического спада, вызванного коронавирусом. В 2020 году объем производства компании снизился примерно на 25% по сравнению с максимумом 2014 года. Долг компании в $7 млрд эквивалентен примерно 105% стоимости общих запасов нефти и газа Chesapeake .

В начале июня у нефтегиганта был шанс остаться на плаву — на фоне новостей о предоставлении кредита в размере $1 млрд его акции за один день скакнули на 182%. На следующий день торги возобновились без объявления новостей и акции упали на две трети. Затем 16 июня Chesapeake, полагавшаяся на новую кредитную линию, чтобы погасить свои текущие денежные потребности, пропустила очередной платеж по основному долгу в размере $10 млн. Это и стало финальной точкой, после которой последовало объявление о реструктуризации бизнеса.

Убытки Chesapeake в I квартале достигли $8,3 млрд, при этом запас ликвидных денежных средств в конце квартала не превышал $82 млн.

Всего с начала нынешнего нефтяного кризиса уже более 12 компаний, добывающих в США сланцевые нефть и газ, были вынуждены прибегнуть к 11-й главе закона о банкротстве, сообщает The New York Times. Среди наиболее важных причин подобного спада в североамериканской нефтяной отрасли многие аналитики называют падение мировых цен на нефть. Так, в конце апреля из-за переизбытка нефти и нехватки резервуаров для ее хранения стоимость американского нефтяного бренда WTI на Нью-Йоркской товарной бирже опускалась до отрицательных значений.

Не менее значительным поводом для падения нефтяных цен стал и «коронакризис», из-за которого резко упало потребления автомобильного бензина, авиационного керосина и судового топлива. В начале мая страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая и июля. При этом Россия и Саудовская Аравия обязались снизить добычу «черного золота» в равных долях — на 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.

Соглашение рассчитано на два года, но предполагает плавное снятие лимитов добычи. Так с августа по декабрь этого года альянс уже намерен держать ограничение уже на уровне 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года — на отметке 5,8 млн б/с.