«Это еще не конец»: как в России подорожали автозапчасти

В период карантина в России не работали центральные склады запчастей автокомпаний и производителей компонентов. После снятия ограничений сети независимых станций техобслуживания фиксируют рост стоимости автозапчастей в среднем на 10-15%.

Реклама

«Прежде всего, расходы выросли на запчасти для кузовного ремонта, элементы подвески, агрегаты в сборе. Очевидно, что это связано даже не с курсом рубля, а именно с теми потерями, которые компании понесли во время простоя из-за карантина и они сейчас пытаются в отложенных продажах компенсировать эту разницу. В среднем цены выросли довольно серьезно — на 15%», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» генеральный директор техцентра «Волин» Ольга Селезнева.

Изменение цен на автозапчасти связано с нестабильностью курса рубля после падения цен на нефть, считает член союза автосервисов и руководитель федеральной сети FIT Service Даниил Соловьев. По его оценкам, в июне автозапчасти подорожали в среднем на 10%.

«Большая часть автозапчастей — это импортное производство, естественно, есть рост.

На сегодняшний день общее подорожание — порядка 10%.

Я думаю, это еще не конец, потому как эта история довольно инертная — не все, кто имеет склады, пересматривают цены ежедневно, — рассказал «Газете.Ru» Соловьев.

По словам собеседника, многие производители запчастей рассчитывают отпускные цены, отталкиваясь от закупочных прайс-листов прошлых месяцев, когда валютные колебания еще не давили на импорт. Сейчас компании обновляют складские запасы, и в августе по сравнению с январем 2020 года суммарное подорожание автозапчастей уже составит около 15%, ожидает Соловьев из FIT Service.

Два месяца, когда дилеры простаивали или работали с большими ограничениями, отрицательно сказались на доступности оригинальных деталей, отмечают представители СТО. Технически и по качеству эти комплектующие ничем не отличаются от тех, что аккредитованный автокомпонентщик поставляет помимо конвейера производителя и его дилера, в независимые автосервисы и магазины автозапчастей. А вот в цене разница существенная —

в среднем, оригинальные запчасти у официальных дилеров на 40% дороже, чем эти же детали на свободном рынке, где у них нет лейбла автокомпании.

«На сегодняшний день клиент не готов переплачивать 40% только за этот логотип. Большинство независимых техцентров предлагают альтернативные запчасти по приемлемой цене с такой же гарантией — от года до трех», — говорит Селезнева из техцентра «Волин».

Соловьев также соглашается, что коронакризис резко усилил давний тренд — отказ автомобилистов от оригинальных автозапчастей в пользу альтернативных. По его словам, пандемия также привела к появления небольшого дефицита, который возник из-за заморозки в марте и апреле компонентных производств в Китае и Европе. Владельцы складов запчастей в России в свою очередь из-за карантина и падения трафика сократили закупки.

Сейчас проблему дефицита уже удалось решить отмечает сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова, но выросли сроки поставок.

«Вызывает некоторые опасения увеличение сроков поставок, связанное с тем, что многие компании были вынуждены адаптировать свои логистические процессы под новую поствирусную реальность, однако оптимизация бизнес-процесса с учетом новых вводных решает эту проблему», — рассказала Турсунова.

В целом по рынку, были перебои с поставками автозапчастей, сложно было тем компаниям, у кого не было складов,

поделилась информацией руководитель отдела партнерских программ сети розничных магазинов Auto3N Светлана Бурлачкова. По ее словам, были задержки в сегменте оригинальных запчастей из-за того, что поставщики таких запчастей — это, в первую очередь, официальные дилеры.

«Им было сложнее перестраиваться на новые рельсы. К маю ситуация выровнялась и с «оригиналом», — рассказала Бурлачкова.

Официальные автодилеры в свою очередь подтверждают, что проблем с оригинальными запчастями сейчас нет. В ГК «Авилон» также убеждены, что текущий рост стоимости деталей не связан с пандемией, а вызван ежегодной корректировкой компаниями своих прайс-листов.

«Каждый год стоимость запчастей меняется в большую или меньшую сторону в зависимости от ряда факторов (корректировка цен на автомобили, инфляция и прочее). Так, например, по запчастям BMW цены на многие позиции даже понизились», — рассказал «Газете.Ru» операционный директор «Авилона» Алексей Гуляев.

Схожего мнения придерживается и директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков, существенных изменений, по его словам, пока нет.

Впрочем, ситуация не везде однородная. Так, автомобилист из Санкт-Петербурга Артак Сарибекян сообщил «Газете.Ru», что столкнулся с отсутствием в городе фирменных свечей зажигания. Купленные им свечи оказались подделкой, что стало причиной поломки автомобиля. Российский рынок запчастей перенасыщен контрафактной продукцией, а по отдельным позициям найти оригинал весьма проблематично, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шпарин.

«Объем рынка подделок может превышать 10 млрд евро в год. К сожалению, либерализация законодательства сильно затруднила правоохранительным органам борьбу с контрафактом. Фактически борьба ведется только в Москве, а регионы рискуют стать заповедником подделок и несертифицированной продукции, что создаст значительные риски для безопасности», — заметил эксперт.