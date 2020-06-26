Рай в шалаше: как коронавирус изменил отношение к отдыху

Доля российских туристов, готовых тратить в путешествии более 50 тыс. рублей на члена семьи, снизилась практически в два раза, выяснил туроператор Biletix.

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Онлайн-тревел агентство сравнило мнения путешественников до и после волны эпидемии о комфортной стоимости поездок: выяснилось, что количество готовых тратить более 50 тыс. рублей на одного в отпуске уменьшилось с 45% до 27%. Соответственно, доля тех, кто согласен потратиться в пределах этой суммы выросла с 55% до 73%. Количество тех, кто намерен потратить не более 10 тыс. рублей на человека увеличилось с 3% до 11%, а готовых отдать более 100 тыс. рублей за каждого сократилось более чем в два раза: 3% вместо 7%.

Такие данные следуют из результатов опросов, проведенных в январе и июне 2020 года с участием более 1,5 тыс. человек в каждом.

Большинство российских путешественников готово экономить на проживании — так ответили 37%. Доля намеревающихся сэкономить на культурной и развлекательной программе увеличилась с 12% до 22%.

На перелете или проезде сберечь средства планируют 20%. По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, за акциями и скидками авиакомпаний, которые могли бы помочь сэкономить, следят 39% путешественников.

Руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова отмечает, что еще рано говорить о массовом стремлении россиян сэкономить на будущих поездках, скорее можно признатьо том, что пока ситуация с путешествиями нестабильна, туристы не готовы заранее приобретать билеты, а значит акции им интересны в меньшей степени.

«Это подтвердил и опрос: 52,5% клиентов, несмотря на выгодные предложения, не хотят покупать билеты, пока действуют какие-либо ограничения на полеты, а границы закрыты», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе OneTwoTrip.

Пандемия повлияла и на предпочтения россиян в выборе направления путешествий. Туристы стали присматриваться к далеким от моря городам. Так, по данным сервиса по поиску авиабилетов Aviasales, россияне стали чаще стремиться в Карелию и на Алтай: спрос на ранние бронирования из Москвы в Петрозаводск в июне 2020 года вырос на 17%, а в Горно-Алтайск — на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди клиентов OneTwoTrip Горно-Алтайск в мае и июне этого года стал в три раза более популярен, чем в то же время в прошлом году. В два раза выросли продажи билетов в Петропавловск-Камчатский, в полтора раза — в Астрахань и Минеральные воды. Уфа, Барнаул и Новосибирск стали востребованнее на 50%, на 20% — Иркутск, Калининград и Казань.

После снятия карантина также заметно выросло количество желающих отдохнуть бюджетно и не уезжая далеко от дома. Заместитель генерального директора по связям с индустрией в Ozon Мария Заикина рассказала «Газете.Ru» о том, что продажи товаров для активного отдыха и туризма в июне выросли на 71% год к году.

«Россияне этим летом планируют походы и отдых на природе — продажи палаток и тентов в июне выросли на 62% год к году; особой популярностью пользуются 4х-местные палатки — очевидно, на природу выезжают целыми семьями. Также активно приобретают спальные мешки — их продажи в июне выросли на 77% год к году, а разнообразную туристическую мебель стали покупать чаще на 87%»,

— отмечает Мария Заикина.

По данным представительницы Ozon, пользователи также интересуются товарами для водного туризма и рыбалки — продажи лодок в июне выросли на 163% год к году, удочек и спиннингов — на 32%.

«В этом году очень злые комары, и пользователи, выезжая на природу, заботятся о защите от них — продажи репеллентов в этом месяце выросли на 90% год к году», — добавляет Заикина.

На «Авито» спрос палатки также вырос почти в два раза — на 94%. Количество тех, кто стал интересоваться походными рюкзаками и спальниками, возросло примерно на треть. Среди товаров для рыболовов сильнее всего, в 2,5 раза, увеличился спрос на удочки. Впрочем, и надувные лодки, средняя цена которых превышает 35 тыс. рублей, стали популярнее почти в полтора раза.

Товарами для охоты и рыбалки активно интересуются и клиенты онлайн-ритейлера Wildbrerries: в мае 2020 года они купили на 72% больше товаров из этой категории, чем в апреле. Почти в три раза выросли продажи поплавков и подводок, более чем в два раза — удочек и крючков. Самыми популярными товарами для рыбаков оказались мягкие приманки и весла для лодок.

Продажи охотничьих ножей увеличились на 40%, а настоящим хитом стали бинокли – аналитики зафиксировали рост более чем в 22,5 раза.

Палаток приобрели на 85% процентов больше, спальников — на 83%. Среди прочих товаров, которые чаще с собой берут на охоту, рыбалку или в поход, оказались термосы, термочехлы, походные рюкзаки, термосумки и туристические коврики.