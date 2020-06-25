Падение цен: коронавирус опять ударил по нефти

Нефтяные котировки в середине недели снова перешли к снижению. Оно началось еще в среду: в начале торгов североморская Brent стоила $42,8 за баррель, но уже к вечеру она достаточно серьезно подешевела – до $39,7, пробив важную для рынка психологическую отметку в $40.

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Такая же динамика была и у фьючерсов на американскую WTI. В среду ей удалось достигнуть максимального значения в $40,03 за баррель, после чего котировки устремились вслед за Brent. Самой низкой точки цена WTI достигла вечером – $38,3 за «бочку».

В четверг на открытии торгов нефть продолжила дешеветь: Brent стоила $39,5 за баррель, а WTI – $37,2. К вечеру нефтяные фьючерсы немного подорожали – до $40,6 и $38,3 соответственно – но отыграть вчерашнее падение им тем самым не удалось.

Некоторые аналитики считают, что на котировки повлияли новости из США: в среду из материалов Управления энергетической информации (EIA) США выяснилось, что за неделю с 13 по 19 июня суточная добыча нефти в стране выросла на 0,5 млн баррелей в день и в общем составила 11 млн баррелей ежесуточно.

Собеседники «Газеты.Ru» не придали этому событию большого значения. В частности, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов назвал повышение добычи в США разовым и ожидаемым: ранее она так же резко упала из-за угрозы урагана в Мексиканском заливе.

При этом ждать дальнейшего серьезного повышения нефтедобычи в США не приходится. По мнению Галактионова, этот сценарий маловероятен, поскольку себестоимость добычи сланцевой нефти при нынешних ценах не позволяет получить нефтедобытчикам удовлетворительную рентабельность. И по прогнозам рост объема добываемой в стране нефти начнется только в I квартале следующего года.

В EIA и вовсе не надеются, что среднесуточный показатель добычи нефти в Америке будет расти в следующем году. Новый прогноз ведомства предполагает ее снижение на 1,11% в этом году (до 11,56 млн баррелей в день), а в 2021-м – до 10,84 млн.

Что случилось

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики считают, что на очередное снижение нефтяных котировок произошло сразу по нескольким причинам, не связанным напрямую с нефтедобычей в США. В общем их можно описать как низкую уверенность участников рынка в завтрашнем дне.

По словам старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, инвесторы беспокоятся из-за роста числа заболевших коронавирусом.

Если нынешние темпы прироста заболевших сохранятся, то в течение четырех дней общее число выявленных случаев перевалит за психологически важную отметку в 10 млн человек, а число погибших – за 0,5 млн.

«Вторая волна означала бы еще большее падение спроса на энергоносители, потому что при таком раскладе предприятия и бизнесы, помня имеющийся опыт, будут быстро остановлены. Сжатие экономик – это риск для нефти и цены на нее», – уверена Анна Бодрова.

С этим согласен и Игорь Галактионов из «БКС Брокер». В комментарии «Газете.Ru» аналитик отметил, что ухудшение настроений на мировых рынках – логичное следствие ухудшения экономических прогнозов. На днях

эксперты Международного валютного фонда (МВФ) понизили прогноз по спаду мирового ВВП в этом году до 4,9%, поскольку пандемия сказалась на экономике хуже, чем это ожидалось, и предстоящее восстановление затянется.

Старые проблемы тоже оказывают серьезное влияние на нефтяные котировки, уверен аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. Эксперт считает, что на цены существенно повлиял рост опасений участников рынка на счет перспектив регулирования сегмента деривативов после Brexit.

В частности, в среду канцлер Казначейства Великобритании Риши Сунак объявил, что после завершения процесса выхода из ЕС страна не будет применять один из принятых Ассоциацией центральных депозитариев регламент, касающийся отчетности участников торгов.

«Эта ситуация может в очередной раз осложнить отношения британских и европейских финансовых регуляторов, в том числе, связанные с нерешенной пока проблемой приведения британского законодательства в соответствие с директивой Евросоюза, регулирующей инвестиции в финансовые инструменты», – рассказал Александр Осин.

Горячий июль

В комментарии «Газете.Ru» Анна Бодрова из ИАЦ «Альпари» подчеркнула, что при сохранении нынешней волатильности на рынках, июль для нефти может выдаться очень динамичным.

«Brent может торговаться в пределах $35-45 и здесь глобальным нефтепроизводителям очень важно, чтобы цена не уходила ниже $35, поскольку падает рентабельность добычи. WTI попробует удержаться в рамках $33-42 за баррель»,

– пояснила аналитик.

Игорь Галактионов из «БКС Брокер» привел более узкий прогноз, но тоже отметил, что котировки могут колебаться достаточно серьезно. Он считает, что Brent будет стоить в районе $38-42 за «бочку», а WTI будет где-то на 2-3 доллара дешевле.

Если цены уйдут в более низкий диапазон, это соответствующим образом скажется на рубле: российская валюта подешевеет до 71-73 за доллар.

Александр Осин из «Фридом Финанс» считает, что в конце июля диапазон закрытия для нефтяных котировок составит $37,2-43,3 для Brent и $33,9-40,6 для WTI. При этом к концу года Brent подорожает до $55 за «бочку». Это произойдет благодаря росту спроса, если по миру не ударит вторая волна коронавируса.

«Во втором полугодии 2020 года, дефицит сырья на нефтяном рынке, исходя из данных майского отчета ОПЕК, принимая во внимание эффект от сделки после ожидаемого завершения периода карантина в ЕС и РФ – и без учета дополнительных сокращений, которые в этом периоде пока не планируются – оценивается в 10,9 млн баррелей в день, – предположил Александр Осин. – При этом, по данным июньского отчета ОПЕК, мировой спрос восстановится на уровне 96,3 против 99,4 млн баррелей в сутки в среднем в 2019 году».

В противном случае, если второй этап эпидемии начнется в этом году, странам, входящим в ОПЕК+ придется продлевать действующий рекордный объем сокращений в области нефтедобычи, считает Игорь Галактионов из «БКС Брокер». Но для этого спрос должен упасть до уровня апреля-мая этого года.