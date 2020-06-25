Новый тренд: половина россиян согласны на авто с пробегом

Почти две трети россиян (62%), планировавших покупку автомобиля в этом году, изменили свои предпочтения в пользу более бюджетной модели или поддержанного авто, говорится в исследовании банка для автомобилистов РГС.

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По данным опроса клиентов РГС Банка, 36% респондентов теперь рассматривают покупку автомобиля желаемой марки, но с пробегом, а 26% готовы купить автомобиль другой, более дешевой модели. Многие также сместили свои приоритеты в ценовом сегменте приобретаемого авто. Так, большинство (58%) опрошенных рассматривают автомобили в категории до 750 тыс. рублей, в то время как до кризиса на эту ценовую категорию рассчитывали лишь 34% респондентов аналогичного опроса.

В настоящее время главные проблемы авторынка являются снижение покупательского спроса вследствие падения реальных доходов населения, в том числе и из-за последствий пандемии, а также удорожание автомобилей, объясняет «Газете.Ru» директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая. По ее словам, во время пандемии авторынок практически встал, и многие потребители отложили такую значимую покупку, как приобретение авто, до лучших времен, в том числе до окончания пандемии.

«Большая часть людей, которая планировала покупку автомобиля в этом месяце, теперь либо совсем отказывается от этой затеи, либо передвигает на другой срок — к примеру, на осень. Однако и сейчас не совсем ясно, что через пару месяцев будет с экономикой, с доходами, не будет ли второй волны эпидемии и прочее», — подтверждает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

По данным опроса РГС Банка, новую машину хотели бы приобрести 74% опрошенных, в то же время 53% респондентов присматриваются и к подержанным авто.

Действительно, из тех, кто все же готов купить автомобиль сегодня, многие поменяли свои планы, сделав выбор в пользу другой, более бюджетной модели или поддержанного авто, соглашается эксперт с результатами исследования.

«Тут в зависимости от того, кто на чем готов экономить: для кого-то важнее престиж, а для кого-то авто — это просто средство передвижения, и они готовы взять модель классом пониже или перейти на более бюджетную марку», — объясняет Моржаретто.

Телерадиоведущий и автожурналист Роман Щукин обращает внимание, что спад спроса на новые автомобили наблюдается не первый месяц. Эксперт отмечает, что по итогам 2019 года авторынок показал весьма медленный рост в 1-1,5%. При этом покупка автомобиля с пробегом превращается в тренд:

«Многие не хотят понижать статус и брать модели подешевле, поэтому выбирают вторичные автомобили с небольшим пробегом или экономят на комплектации. Также хорошим спросом пользуются модели на стыке классов, такие как Mazda 6, которые относятся к массовому сегменту, но за ту же стоимость вместо «пустой» BMW можно взять во многом превосходящую по характеристикам комплектацию»,

— объясняет Щукин. Игорь Моржаретто отмечает, что приверженность к классам автомобилей в зависимости от престижности особенно прослеживается в России, и сравнивает с Европой, где большинство воспринимает авто в первую очередь как транспорт, а не показатель статуса.

При этом, по данным экспертов, сегмент люксовых авто переживает кризис гораздо легче. По результатам опроса РГС Банка, количество россиян, планировавших купить автомобиль дороже 1,5 млн рублей, уменьшилось всего на один процент — с 22% до кризиса до 21%.

«Премиум чувствует себя лучше всегда, это видно по Европе [европейскому авторынку]», — говорит Моржаретто.

Роман Щукин объясняет, что небольшое повышение цен на автомобили и кризис никак не сказались на покупательской способности аудитории премиум-сегмента, поскольку такие автомобили «приобретают не на последние деньги», считает журналист.

По оценкам РГС Банка, основной спад рынок уже прошел, и сейчас, во 2 и 3 кварталах, произойдет обратный постепенный рост с полным возращением к плановым значениям в 4 квартале.

«Мы надеемся на оптимистичный сценарий. Сейчас мы оперируем тем, что экономика восстановится к началу 2021 года, следовательно, начиная с 2021 года мы ожидаем увидеть продолжение роста рынка продаж автомобилей, который наблюдался до старта пандемии», — резюмирует Марина Дембицкая.