Последнее китайское: автокомпания Lifan смотрит на выход

Компания Lifan столкнулась с серьезными проблемами на родине. Долг Lifan перед кредиторами составляет 31 млрд юаней (около $4,4 млрд), при этом 60% задолженности должны быть погашены в течение этого года. В то же время активы компании не превышают 41,5 млрд юаней, сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчетность Chongqing Lifan Holdings Ltd.

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Денежный оборот Lifan на конец 2019 года составил 370 млн юаней против 3,1 млрд юаней в конце 2017 года. Общая сумма кредитных линий от 25 банков превышает 12,6 млрд юаней, при том, что в активах компании сейчас не более 450 млн юаней.

В субботу состоятся слушания в суде, где Lifan намерен предложить кредиторам реструктуризацию долга с опционами, включая продажу активов и кредитные дефолтные свопы, сообщает агентство.

В 2019 году чунцинский автопроизводитель уже реализовал один из своих заводов местным властям.

Его территория будет использована девелоперам под городскую застройку.

Источники Reuters утверждают, что Lifan намерен приобрести другой автогигант КНР — концерн Geely владеющий марками Volvo, Lotus, Polestar, Lynk&Co, а также большим пакетом акций немецкого концерна Daimler. Впрочем, в Geely эту информацию опровергли.

В России Lifan продает автомобили с 2007 года, но этот год для компании будет последним на российском рынке, говорят источники «Газеты.Ru». Домашние проблемы Lifan наложились на хронический кризис российского авторынка, а также на банкротство черкесского завода Derways, который в последнее время ввозил и собирал эти автомобили, пользуясь соглашением о промсборке. Последнее помогало снизить таможенные платежи, а также компенсировать утилизационный сбор.

«Ситуация такова, что уже с 2018 года компания не поставляет новые автомобили в Россию. За исключением кроссовера X70, в прошлом году завезли маленькую партию — не более 350 штук. Они их будут медленно распродавать, поэтому сразу не уйдут, но новых поставок уже не будет, потому что новую сертификацию они не делают. Да, и не на что.

До конца года все эти продажи закончатся»,

— рассказал «Газете.Ru» источник в автобизнесе, знакомый с ситуацией в компании.

По его словам, поддержка запчастями российского автопарка Lifan (около 150 тыс. автомобилей) еще будет продолжаться, поскольку это еще выгодно в отличие от продаж новых машин. Эту информацию подтвердил представитель одного из официальных дилеров Lifan. По его словам, уведомления об очередных поставках и новых моделях уже не поступают от компании.

В двух столичных официальных дилерских центрах Lifan сообщили, что новых машин китайской марки нет в наличии (только двухгодовалые), еще одна компания по этой причине отказалась работать с брендом. Воронежский дилер готов продать Lifan X70, но только 2019 года выпуска, о поставках новых машин менеджер по продажам не осведомлен.

Заместитель генерального директора «Лифан Моторc Рус» Вячеслав Галузинский заверил «Газету.Ru», что российское представительство пока работает без изменений.

«У нас ситуация за последние 1,5 года принципиально не изменилась. Автомобили продаем, гарантию поддерживаем», — рассказал он.

В тоже время представитель российского офиса Lifan отметил, что обратной связи с материнским концерном Lifan по поводу дальнейшей судьбы экспорта в Россию нет. СМИ более осведомлены относительно актуальной ситуации в головном концерне Lifan, заметил Галузинский.

Вплоть до начала 2018 года на протяжении шести лет компания Lifan лидировала по продажам на российском рынке среди китайских автокомпаний. По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ), в 2019 году китайская марка продала на российском рынке 3960 (-74%) автомобилей против 15 тыс. годом ранее. В 2020 году за первые пять месяцев 2020 года, когда дилеры вынуждено не работали в апреле, мае и частично в июне,

продажи Lifan составили 546 автомобилей, что на 76% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

По данным базы «Картотека», в 2018 году убыток ООО «Лифан Моторс Рус» от продаж составил 6 млн руб., против 4,5 млн руб. годом ранее. Чистая прибыл упала со 162 млн руб. в 2017 году, до 125 млн руб. в 2018 году. Финансовая отчетность за 2019 год не предоставлена.

Падения продаж Lifan в России не столько связано с проблемами головной компании, сколько с управленческими ошибками китайского менеджмента, убежден независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Ошибки были на уровне выбора модельного ряда, политики в отношении дилеров. На том же заводе «Дервейс» не удавалось достичь ровного качества сборки и работы без перебоев в поставках комплектующих — часто из-за этого сборка останавливалась», — отмечает Бургазлиев. — Они могли бы так же как компания Chery после банкротства «Дервейс» уйти на «Автотор», но и этого не сделали».

Даже, если та или иная китайская компания захочет спасти Lifan, то вернуться в Россию ему уже будет сложно, уверен эксперт. Поскольку возвращение после ухода с авторынка негативно воспринимается дилерами, банками и лизинговыми компаниями, и самое главное — автомобилистами, считает Бургазлиев.