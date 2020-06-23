На лечение детей: Путин анонсировал повышение налога для богатых

Президент России Владимир Путин в своем обращении во вторник, 23 июня, предложил с 1 января 2021 года повысить НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом выше 5 млн рублей. Сейчас подоходный налог составляет 13%. Повышенной ставкой будут облагаться не все полученные средства, а только та часть, которая превышает эту сумму, уточнил президент.

Реклама

«Это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей, — заявил Путин. — Эти средства предлагаю, как говорят специалисты, «окрасить», защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжёлыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций».

Плоская шкала налога на доходы физических лиц действует в России с 2001 года.

«Её введение в свое время позволило вывести зарплаты и доходы из тени, упростить, сделать понятным налоговое администрирование. То, что граждане с разным уровнем доходов платят налог одинаково, по одной ставке в 13%, на первый взгляд, выглядит даже несправедливым», — сказал Путин. Он добавил, что после введения плоской шкалы НДФЛ собираемость налога значительно увеличилась.

«Введение прогрессивной шкалы налогообложения много раз обсуждалось и откладывалось, — напоминает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. — Попытки её введения в 90-е не были результативными с точки зрения собираемости налогов», — говорит эксперт. Тем не менее, по его мнению сейчас вполне подходящий момент для увеличения налогов для тех, кто имеет доход свыше 5 млн рублей в год. Введение прогрессивной шкалы также связано с расходованием средств на здравоохранение, отмечает Миронюк.

С тем, что запрос на прогрессивную шкалу НДФЛ в российском обществе назрел уже давно «Газете.Ru» заявила и эксперт Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова.

«Однако тот вариант, который был предложен сегодня, больше похож на полумеру, заметила она. — Прогрессивные ставки вводят для увеличения поступлений в бюджет, либо для «выравнивания» нагрузки по налогу на разные доходные группы населения. Но это предложение, по-видимому, не обеспечит ни того, ни другого»,

— говорит Кононова.

Что же касается нагрузки на разные доходные группы населения, то весьма примечательно, что выбран вариант её небольшого повышения для людей с доходом от 5 млн рублей в год, а не снижение ставки НДФЛ для малообеспеченных, отметила эксперт. Это указывает на то, что цель тут, скорее, не в обеспечении социальной справедливости, а все же в сборах в бюджет.

Сильная сторона плоской шкалы — это то, что она не является ограничителем роста дохода, говорит Кононова. Кроме того, с плоской шкалой теряют смысл способы ухода от повышенных ставок, уточняет эксперт.

«Вероятно, сейчас этими преимуществами было решено пожертвовать. При этом, можно только порадоваться тому, что сам «порог» для новой ставки все же оказался существенно выше, чем 2-3 млн рублей, поскольку чем более широкие слои населения окажутся затронуты повышенным ставками, тем сильнее начали бы работать минусы прогрессивной системы, уход в тень, например», — заключает Кононова.

Объявленное во вторник Путиным изменение в налоговом законодательстве — не первое за период пандемии. В ходе своего мартовского обращения президент объявил о введении нового налога — на доходы по вкладам и ценным бумагам. Налог в 13% теперь будут должны платить те граждане, чей общий объем вкладов превышает 1 млн рублей. Раньше доходы по вкладам налогами не облагались. Дополнительные средства Путин обещал направлять на поддержку семей с детьми, безработных или оказавшихся на больничном.

В июле семьи еще раз получат выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет, рассказал президент в обращении во вторник. Те, кто получил июньскую выплату, получат июльскую автоматически. Семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тысячи рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и в августе, добавил он.

Дополнительные выплаты предусмотрены и для соцработников. Путин поручил продлить их до 15 сентября.

«Дополнительные выплаты мы предусмотрели для сотрудников социальных учреждений, детских интернатов, домов престарелых, педагогам, психологам, медицинскому персоналу. Они сейчас трудятся непрерывно, двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции и тем самым защитить людей, за которыми они ухаживают»,— мотивировал решение господин Путин.

Льготная ипотека расширится

Путин рассказал о планах расширить запущенную этой весной программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на покупку более дорогого жилья. Сейчас такая ставка распространяется на займы до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь она будет действовать на жилье стоимостью до 6 млн рублей в регионах, а в крупных городах России — до 12 млн рублей.

«Предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жильё стоимостью не до трёх, как прежде, а до шести миллионов рублей, — заявил президент. — А в крупнейших агломерациях – Московской и Санкт-Петербургской – до 12 миллионов рублей. Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России», — пояснил он.

Смягчение «порога» для входа в льготную ипотеку видится рациональным шагом, который в определённой мере может поддержать ипотечный спрос, считает экономист «БКС Премьер» Антон Покатович. При этом он заметил, что в текущих условиях многие граждане могут придерживаться сберегательных моделей поведения ввиду значительного снижения уровня своих денежных доходов.

По оценкам «БКС Премьер», реальные располагаемые доходы населения по итогам этого года могут снизиться на 6,5-9%, норма безработицы на пиках может достигать уровней 7-8%.

«В этих условиях домохозяйства могут воздерживаться от увеличения долговой нагрузки на свои семейные бюджеты даже при условии повышения привлекательности ипотечных ставок, — говорит Покатович. — Политика выдачи банками ипотечных кредитов продолжит ужесточаться на фоне сокращения реальных располагаемых доходов населения», — считает он.

Вернуть IT-шников в страну

В российском IT-секторе решено провести налоговый маневр, чтобы «налоговые, финансовые, правовые условия для работы в нашей стране должны быть глобально конкурентоспособны»,

— заявил Путин в ходе своего выступления. В связи с этим в России будут снижены проценты по страховым взносам в этой сфере, а также налог на прибыль

«В качестве первого шага предлагаю провести в IT-отрасли так называемый налоговый манёвр и прежде всего существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда. А это, отмечу, основная статья расходов для высокотехнологичных компаний, — отметил президент. — Мы уже вдвое, до 15% понизили ставку страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса. <...> Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить её до 7,6 процента. Причём не временно, а бессрочно», — заявил он.

Также бессрочно будет уменьшена ставка налога на прибыль для IT-компаний с нынешних 20% до 3%. Что «не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире», — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что налоги – это далеко не всё, и правительство продолжит анализ по всем другим условиям работы IT-отрасли и смежных сфер.

IT-отрасль является одним из немногих сегментов бизнеса, компании которого могли усилить свои позиции на рынке в период пандемии, отмечает Антон Покатович из «БКС Премьер». При этих вводных смягчение налоговых условий для IT может привести к умеренному ускорению темпов роста данного сегмента российского рынка, считает он, называя такое решение своевременным.

После заявления президента акции российских IT-компаний выросли. В 18:35 мск бумаги Mail.ru Group на Лондонской фондовой бирже выросли на 9,36% — до $22,20. Стоимость акций «Яндекса» увеличилась на 3,54% на Московской бирже — до $48,61 в 18:55 мск.

Еще 100 млрд на льготные кредиты

Введенная в июне программа поддержки пострадавшим от пандемии компаниям на кредиты под 2% компаниям на выплату зарплат сотрудникам будет расширена, рассказал Путин.

«Отдельно остановлюсь на такой мере поддержки занятости, как льготный кредит по ставке 2% для пострадавших отраслей, — сообщил он. — Эти средства поступят организациям, предприятиям тремя равными траншами в июне, июле и августе. И затем, как мы и говорили, при сохранении штатной численности компании долг будет полностью списан».

Он отметил востребованность этой меры, уже одобрены заявки от 90 тысяч компаний, в которых работают 2,4 млн сотрудников. Расширение программы президент обосновал более высоким спросом, чем рассчитывало правительство. Ранее сообщалось, что суммарный объем выданных займов составит минимум 248 млрд рублей.

«Спрос, как мы видим, гораздо выше оказался, чем изначально планировало а правительство. Поэтому предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу, выделить на ее реализацию еще 100 млрд рублей»,— сказал Путин. По его словам, это поддержит предприятия на этапе выхода из режима ограничений и ускорит восстановление экономики.

Компании по этой программе могут рассчитывать на списание долга в случае сохранения 90% штата к 1 марта 2021 года. Если предприятие сохранит 80% сотрудников — ему может быть списана половина кредита.

«Расширение объемов поддержи предпринимателям по кредитам видится рациональным», — прокомментировал экономист «БКС Премьер» Антон Покатович. Однако он подчеркнул, что

конечная эффективность данных мер остается в прямой зависимости как от скорости упрощения процесса доступа предприятий к данному льготному финансированию, так и от активности самих банков в выдаче льготных кредитов компаниям.

Самозанятый с 16 лет

Возможность получить статус самозанятого в России граждане должны иметь уже с 16 лет, а не с 18 лет, как сейчас, заявил президент в своем обращении

«Мы не раз говорили с молодыми предпринимателями, – нужно дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет, — сказал он. — По расчётам, этим правом смогут воспользоваться около трёх миллионов наших граждан». Путин также отметил, что начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в размере одного МРОТ.

Он заметил, что именно молодые люди – часто вчерашние школьники и студенты – составляют костяк высокотехнологичных команд и компаний, в том числе в сфере информационных технологий.

Также президент объявил о распространении режима для самозанятых на всю территорию страны.

«Режим для самозанятых вводился у нас в отдельных субъектах Федерации в порядке эксперимента, — напомнил он. — Этот эксперимент, как мы видим, успешный. Поэтому с 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых – везде, по всей стране»

Режим самозанятых в прошлом году был доступен только в четырех пилотных регионах, начиная с 2020 года - жителях 23 регионов. Так, они могут платить подоходный налог в размере 6%, если работают с юрлицами и 4% при работе с физлицами.