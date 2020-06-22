Откроют для всех: когда россияне начнут путешествовать

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

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«Мы надеемся на дальнейшее планомерное снятие ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации. К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона», — передает РИА «Новости» слова главы ведомства со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

Догузова отметила, что главной задачей на лето 2020 года считает безопасный и доступный отдых для российских граждан от Калининграда до Владивостока.

Ранее глава Ростуризма сообщала о том, что в некоторых регионах уже утверждены правила безопасного отдыха, и носить маски на пляже россиянам не понадобится. Она отмечала, что несмотря на такое послабление, текущая ситуация пока не позволяет говорить об отдыхе совсем без ограничений.

О сохранении обязательств по соблюдению безопасного расстояния говорила и вице-премьер республики Крым Ирина Кивикот. Она рассказала, что в республике ведется активная подготовка к сезону: 1 июля в Крыму планируется открыть свыше 400 пляжей. Подготовка включает в себя не только получение заключений о соответствии санитарным правилам, но и водолазное обследование дна и обучение спасателей, пояснила Кивикот.

О том, что туристическую отрасль для межрегиональных поездок планируется запустить в следующем месяце, говорил и замглавы правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«В целом подход такой, что июнь уйдет на подготовку объектов и инфраструктуры к запуску и аккуратному старту, а с 1 июля мы планируем, что уже можно будет полноценно запустить отрасль для межрегиональных поездок»,

— заявил Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным 8 июня.

Также вице-премьер рассказал о том, какие меры поддержки внутреннего туризма рассматриваются в правительстве, отметив, что введение дополнительных льготных тарифов для семей с детьми — в числе первоочередных.

«В первую очередь нам кажется необходимым поддержать именно семейный туризм, туризм с детьми, предложить дополнительные льготные тарифы для туров с детьми, и мы планируем разнообразить возможности детского туризма, чтобы каждый ребенок мог летом отдохнуть гарантированно», — сказал Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что за лето туроператоры, железнодорожные компании и авиаперевозчики должны открыть 10 новых направлений внутреннего туризма, в том числе на Горный Алтай, Байкал, в Хакасию и Калининградскую область. Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что на этих направлениях должны появиться чартеры, что позволит серьезно удешевить поездки.

Как ранее отмечал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, подобные пандемии коронавируса эпидемии являются стимулом для развития внутреннего туризма.

«Такого рода эпидемии — это все-таки стимул, чтобы ускорить развитие внутреннего туризма, который, надеюсь, в результате этой нашей работы... может обрести новую жизнь»,

— цитирует РИА «Новости» слова Медведева на совещании «Единой России» по развитию внутреннего туризма и поддержке туристической отрасли.

Зампредседателя Совета безопасности отметил, что поддержать предприятия туристической отрасли нужно, в частности, введением специальных экономических режимов, поскольку турбизнесу необходимо снизить издержки. Дмитрий Медведев также предложил ввести «лизинговые каникулы» для туристических компаний, поскольку их автопарк, как правило, состоит в из транспортных средств, приобретенных в рамках данных условий кредитования.

Как сообщали в Ростуризме, недополученный доход российской туристической отрасли в результате пандемии составил 1,5 трлн рублей. По оценкам Зарины Догузовой, наверстать эти убытки отрасли удастся не ранее, чем к концу 2021 года.