Вернуть разработчиков в страну: IT-компаниям планируют снизить налоги

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников. Отмечается, что параметры налогового маневра скоро будут обнародованы.

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Маневр включает в себя ряд мер поддержки, в числе которых отмена НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках, а также новое право разработчикам софта на специальные субсидии, передает издание. По информации его источников, претендовать на такие льготы смогут все российские IT-компании, доходы которых более чем на 90% идут от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке, внедрению и поддержке. Отмечается, что все изменения будут бессрочными.

Во сколько этот маневр обойдется бюджету, не сообщается. По словам одного из собеседников издания, компенсация для бюджета уже найдена.

10 июня Владимир Путин поручил разработать налоговый маневр для IT-отрасли, чтобы стимулировать экспорт российского софта и поддержать его разработчиков в условиях падающего спроса на внутреннем рынке, напоминают источники газеты.

В правительстве рассчитывают, что низкие ставки по страховым взносам поспособствуют уменьшению издержек компаний и увеличению их конкурентоспособности, а сниженный налог на прибыль станет дополнительным аргументом в пользу возвращения из других юрисдикций обратно в страну IT-компаний, основанных россиянами.

По мнению партнера и директора компании «Интеллектуальный Резерв» Павла Мясоедова, предложенные меры поддержки действительно могут помочь достичь поставленных правительством целей:

«Предлагаемые правительством меры созданы в рамках стратегии долгосрочного развития новейших отраслей и указаны в дорожной карте реализации программы «Цифровая экономика». Безусловно они позволят компаниям смотреть в сторону успешного и многолетнего развития», — говорит «Газете.Ru» эксперт, добавляя, что

подобная практика уже используется правительствами разных стран, чтобы стимулировать развитие технологических сфер экономики. Например, похожие преференции имеют компании США и Китая, отмечает Мясоедов.

Согласно опросу рекрутингового сервиса «Работа.ру», 49% россиян полагает, что самой перспективной для развития карьеры сегодня является сфера информационных технологий (IT). Опрос проводился в июне среди 2,1 тысячи россиян старше 18 лет из всех субъектов России.

Спрос на e-commerce и IT-специалистов на рынке труда превысил предложение, сообщали ранее «Газете.Ru» в комитете по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты (ТПП).

Ограничения на работу стационарных торговых точек повлекли за собой перераспределение бюджетов в сторону интернет-коммерции и скачок спроса на специалистов в этой сфере. Такой вывод сделали в ведомстве в результате опроса предпринимателей из разных регионов России.

«На руководящие посты, такие как head of e-commerce, вырос спрос на 30%, при этом финансовые условия сопоставимо возросли. Если в докризисные времена средняя оплата труда топ-менеджера по электронной торговле составляла около 300 тыс. рублей, то сейчас эта сумма возросла почти на треть», — отмечалось в исследовании. Кроме того, по данным ТПП, в среднем бюджет на e-commerce увеличен на 20%.

По данным IT-агентства по подбору персонала Selecty, сегодня в сегменте IT на одного кандидата приходится десять запросов. В таких редких позициях, как Data science и Data analyst, на одного кандидата может приходиться до 20-30 вакансий.

«Спрос на IT-специалистов был всегда, но сейчас запросов стало ещё больше: у нас, как минимум на 20% от текущих клиентов, а статистика говорит о том, что продажи главных игроков в продуктовом ритейле выросли в 4 раза», — говорил управляющий партнер Selecty Арсений Федоткин.

Что касается динамики заработных плат востребованных нынче специалистов, на протяжении трёх лет подряд их зарплаты растут на 10-20% каждый год, сообщили в агентстве.