«Граждане 65 лет и старше»: пенсионерам продлили больничные

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил изменения по временным правилам оформления больничных для работающих пенсионеров, которые соблюдают правила безопасного поведения. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

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«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в некоторых регионах люди пенсионного возраста должны до сих пор соблюдать режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса. Оформить электронные больничные можно с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в конкретном регионе.

«Новые электронные больничные, как и предыдущие, оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Листки нетрудоспособности будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования», — добавили в правительстве России.

Отмечается, что при оформлении пособия по временной нетрудоспособности не нужно предоставлять какие-либо дополнительные документы или сведения. Всю необходимую информацию должен был предоставить работодатель еще в апреле, когда впервые начали выдавать электронные больничные листы.

Расчет выплат происходит по общим правилам: если у сотрудника стаж работы более восьми лет, то дни, которые он провел на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. При этом для расчета берется средний заработок за два года, но не более 69 961,65 рубля в месяц.

С конца марта по 12 мая действовал период нерабочих дней, который был введен российским президентом Владимиром Путиным в связи с распространением коронавируса по стране. После окончания майских праздников режим перестал действовать, однако глава государства отметил, что граждане в возрасте от 65 лет должны продолжить соблюдение правил безопасного поведения при распространении инфекции, то есть обязаны как можно меньше выходить на улицу и сократить контакты.

Постепенно регионы стали снимать ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, тем не менее остались области, где режим самоизоляции продолжается до сих пор.

Электронные больничные листы власти ввели для работающих пенсионеров еще в середине апреля. Пособия по временной нетрудоспособности оплачиваются из Фонда социального страхования, а данные фонду организованно направляли работодатели.

Нынешнее постановление премьер-министра вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года.

Двумя днями ранее в Минтруде рассказали, в каком случае размер пособия по временной нетрудоспособности может быть снижен. Как передает «Российская газета», обычно оплата больничного рассчитывается согласно средней зарплате сотрудника и его страхового стажа. Однако иногда за основу берут минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Размер выплаты могут снизить при некоторых условиях. Например, за нарушение работником предписанного врачом режима без уважительных причин, неявки в назначенный срок на осмотр или на медико-социальную экспертизу. Кроме того, основанием для снижения выплаты будет получение травмы или заболевания вследствие алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Однако, как отмечают в Минтруде, такие случаи единичны.

В ведомстве добавили, что больничные не ниже МРОТ выплачивают тем, у кого небольшой стаж работы. Сюда также относятся листки временной нетрудоспособности, которые выдаются по причине распространения коронавируса.