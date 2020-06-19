Встретимся в суде: «АвтоВАЗ» подал 25 исков к своему поставщику

С 6 по 11 июня российский завод «АвтоВАЗ» подал в Арбитражные суды Самарской и Нижегородской области суммарно 25 исков на нижегородскую компанию «Автокомпонент», которая с конца 90-х годов поставляет пластиковые компоненты на «АвтоВАЗ». В Нижнем Новгороде и Тольятти расположены предприятия «Автокомпонента», поставляющие детали на конвейер Волжского автозавода.

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В «АвтоВАЗе» «Газете.Ru» сообщили, что не «не комментируют идущие процессы до вынесения окончательных решений». В компании «Автокомпонент» в свою очередь пояснили, что речь идет о старых претензиях тольяттинцев, не пояснив о каких именно.

«В настоящее время вся продукция поставляется по графику поставок в срок и в полном объеме.

Соответственно никаких предпосылок к остановке производства по вине «Автокомпонента» нет.

Иски поданные в июне относятся к прошлым периодам», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Автокомпонента».

В тоже время источник «Газеты.Ru» знакомый с ситуацией говорит, что существенная часть претензий связана с убытками, вызванными срывом поставок компонентов на завод в прошлом году. Так, с 3-го по 5 июля 2019 года «АвтоВАЗ» был вынужден полностью остановить производство на всех сборочных площадках в Тольятти и Ижевске. Компания перестала получать детали от нижегородской группы компаний «Автокомпонент».

Нижегородцы тогда свое решение объяснили отсутствием согласованных цен на комплектующие, переговоры об этом шли с 2018 года и не увенчались успехом. Поставщик отмечал, что существующий на тот момент уровень цен не позволял покрывать расходы, связанные с производством и доставкой. На «АвтоВАЗе» это шаг назвали «очередным неправомерным нарушением обязательств по договору» и пообещали взыскать все убытки через суд.

Конфликт двух заводов вышел на новый уровень, когда в него вмешались губернские власти.

Так, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посчитал, что нижегородская компания занимается шантажом.

«Я обладаю информацией о том, что на «Автокомпоненте» продукция есть, просто она не отгружается на «АвтоВАЗ». Ситуация сейчас больше похожа на шантаж. Встает главный конвейер. Под угрозой работа в ближайшие дни крупнейшего трудового коллектива Самарской области», — ранее говорил Азаров, призывая обе компании к компромиссу.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин в свою очередь также попросил оба предприятия выстроить диалог, но отметил, что «административное вмешательство в деятельность хозяйствующих субъектов не приносит пользы для экономики».

«Автокомпонент» поставляет на «АвтоВАЗ» широкую номенклатуру комплектующих преимущественно из пластика: боковые зеркала заднего вида, детали интерьера и экстерьера, топливные баки. Эти компоненты устанавливаются на все модели Lada, а также на автомобили альянса Renault-Nissan производящиеся в Тольятти по контракту — Renault Logan и Sandero, Datsun On-Do и Mi-Do.

Ввиду оживления спроса после снятия карантинных мер «АвтоВАЗ» наращивает производство, ради этого компания даже отложила переход на сокращенную рабочую неделю. Если детали, которые поставляет «Автокомпонент» на автозавод, играют критичную роль в производстве автомобилей, то

подобные срывы поставок ради согласования цен могут повториться,

полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Если деталь критична для производства Lada, то я не исключаю использование такого рычага давления на «АвтоВАЗ». Но в целом поставщикам невыгодно самим переводить отношения в такую плоскость, поскольку в какой-то момент «АвтоВАЗ» может решить, что ему проще подобрать другого партнера», — отметил Бургазлиев.

По его словам, «АвтоВАЗ» допускает ошибку, доверяя 100% поставок по компоненту одному поставщику. У ведущих мировых концернов принято, как минимум, дублировать поставки одной и той же детали несколькими предприятиями, как раз для того, чтобы не было ситуации с простоем.

Последние семь лет самый большой российский автозавод преследуют проблемы с поставщиками, напоминает автомобильный эксперт Сергей Ифанов. По его словам, это наследие еще прежней «до французской» команды, которая не руководствовалась современными принципами выбора панели поставщиков.