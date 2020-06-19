Более 10 новых проектов: на что теперь можно тратить ФНБ

Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому перечень проектов, которые можно финансировать за счет ФНБ, расширен на 15 новых позиций. Среди них – строительство серийных универсальных ледоколов «Арктика» мощностью 60 МВт, головного ледокола «Лидер» мощностью 120 МВт, а так же терминала «Утренний» – проекта «Новатэк» для завода «Арктик СПГ-2».

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В постановлении указаны еще несколько инфраструктурных проектов. В основном они относятся к дорожному строительству (участки Р-22 «Каспий», М-4 «Дон», А-290 Новороссийск - Керчь, обход Калуги на участке Анненки - Жерело и другие). Еще в перечне есть мостовой переход через реку Шексну в Череповце и участок Красноярской железной дороги.

За счет ФНБ теперь могут быть профинансированы два спортивных комплекса в Нижнем Новгороде и Новосибирске, «Сибирский кольцевой источник фотонов» (строящийся там синхротрон позволит изучать действие лекарств, новые материалы и многое другое), технологический кластер «Образцово» в Москве и реконструкция Щелковских очистных сооружений.

Тем же постановлением из перечня вывели 14 позиций, среди которых – уже введенные в эксплуатацию стадионы и автодороги.

Вертолетов не будет

Выпустив это постановление, правительство фактически подтвердило свое намерение продолжать выводить страну из коронакризиса, поддерживая экономику через дофинансирование крупных инфраструктурных проектов по всей стране, а не через раздачу денег населению. Напомним,

еще в середине апреля группа экономистов, среди которых был Сергей Гуриев (бывший главный экономист ЕБРР), предложила бороться с кризисом, раздав половину денег из ФНБ населению России.

В беседе с «Газетой.Ru» замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала, что по ее мнению инвестиции из ФНБ в крупные инфраструктурные проекты однозначно имеют смысл, особенно если это касается производственной и транспортной инфраструктуры. Аналитик уточнила, что это вовсе не означает, что такие проекты фактически целиком будут строиться за счет фонда.

«В кризисном 2015 году из ФНБ был частично профинансирован проект «Ямал СПГ», один из ключевых для российского ТЭК, – напоминает Наталья Мильчакова. – Причём ФНБ профинансировал проект на $2,3 млрд, остальное вложили акционеры проекта. Общая стоимость оценивалась почти в $27 млрд, так что государство профинансировало не более 9% совокупных капитальных вложений в завод».

При этом эксперт считает, что

вкладывать средства ФНБ нужно так же в здравоохранение и IT-технологии, поскольку такие инвестиции достаточно быстро окупаются, а с другой стороны – представляют собой поддержку малому и среднему бизнесу.

Директор центра региональной политики Владимир Климанов в комментарии «Газете.Ru» выразил схожую позицию. По мнению эксперта, средства ФНБ нужно тратить на цели, которые имеют значение именно для всей страны в целом. А расходовать их на антикризисные мероприятия даже в нынешней экономической ситуации, с точки зрения Климанова, было бы неправильно.

«Средства ФНБ должны иметь характер долгосрочных инвестиций. Поэтому перечень объектов для потенциального инвестирования может быть расширен, но допускать расходования этих средств на текущие антикризисные меры было бы нерационально», – сказал эксперт из РАНХиГС.

Не только тратить

В соответствии с действующим бюджетным правилом, ФНБ пополняется за счет сверхдоходов от продажи российских энергоресурсов за рубеж при стоимости барреля Urals выше цены отсечения.

Сейчас этот показатель составляет $42,4, то есть средства ФНБ частично тратятся на компенсацию недополученных доходов бюджета.

Еще в апреле глава Минфина Антон Силуанов говорил, что при действовавших на тот момент ценах объем ФНБ к концу года составит порядка 7 трлн рублей. Тогда баррель Urals стоил чуть дороже $28,5 за баррель – сейчас «бочка» российской нефти стоит $40,4, то есть почти подобралась к цене отсечения.

При этом

на начало июня в ФНБ было чуть больше 12,1 трлн рублей ($171,89 млрд). Это на 4,4 трлн рублей больше, чем в начале года.

На днях «Известия» со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что расходы бюджета в этом году планируется увеличить минимум на 2,3 трлн рублей, а возможно – еще на дополнительный 1 трлн.

Это значит, что даже если ФНБ не будет пополняться до конца года, при текущем курсе валют в нем останется порядка 8,8 трлн рублей.

Учитывая, что на инфраструктурные проекты можно тратить ликвидную часть ФНБ, превышающую 7% от ВВП страны, по подсчетам «Газеты.Ru», эта сумма на второе полугодие составит порядка 840 млрд рублей.