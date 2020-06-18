Игры в изоляции: карантин подстегнул продажи товаров для взрослых

Пандемия и длительный режим самоизоляции положительно сказались на продажах товаров для взрослых. По данным онлайн-ритейлера Wildberries (есть у «Газеты.Ru»), с января по май 2020 года продажи товаров из этой категории выросли на 60% год к году. При этом наиболее динамичный рост зафиксировали в прошлом месяце: в мае продажи увеличились почти в 4 раза год к году.

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В Wildberries высокий спрос на товары для взрослых среди россиян связывают с режимом самоизоляции. Так, в марте-апреле в компании обратили внимание на рост спроса на эротическое белье и одежду: в марте продажи эротических топов выросли в 2,5 раза по сравнению с февралем, а юбок — на 70%.

В апреле возрос интерес покупателей к БДСМ-товарам: продажи кляпов выросли в 8 раз по сравнению с мартом, эротических масок и ошейников в 3 раза, а плеток — на 95%.

На апрель-май также пришелся пик интереса к контрацептивам и лубрикантам. Так, если в марте продажи презервативов росли в 5 раз, то в апреле уже в 7,6, а в мае – в 7,5 раз год к году. Продажи лубрикантов в марте увеличились в 8,5, в апреле – в 12, в мае – в 11 раз.

В компании отмечают, что интерес россиян к товарам для взрослых продолжает расти. Так, в мае самыми высокими темпами продажи увеличивались в Ростовской и Нижегородской областях. Также заметный прирост зафиксировали в Московском регионе, в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

Что касается самых популярных товаров, активнее всего в мае покупали страпоны — продажи выросли в 9 раз. Также активно покупали гартеры или портупеи — спрос увеличился в 8 раз, вакуумные помпы — также почти в 8 раз. В 7 раз чаще россияне покупали виброяйца, в 5 — фаллоимитаторы и анальные пробки. Повышенным спросом также пользовались вагинальные шарики, вибраторы, а также мужские мастурбаторы. Также в прошлом месяце увеличились продажи настольных игр для взрослых почти в 3 раза.

Положительную динамику в категории «товары для взрослых» в период режима самоизоляции заметили и аналитики маркетплейса Aliexpress. В апреле прирост продаж категории к прошлому году составил 12%, а в мае продажи выросли на 29% год к году.

«Среди бестселлеров последних месяцев мы видим как игрушки для взрослых, так и товары для контрацепции», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Aliexpress.

В интернет-магазине Ozon наблюдают схожую тенденцию. По данным компании, продажи товаров для взрослых в апреле-мае выросли в 3,4 раза по сравнению с прошлым годом.

В пресс-службе связали такую динамику с тем, что весной именно интернет-площадки открывали россиянам доступ и к товарам первой необходимости и прочим вещам для проведения досуга. Так, наиболее популярными товарами на Ozon в категории «для взрослых» стали секс-игрушки и эротическое белье — их продажи в апреле-мае выросли в 6 раз к прошлому году. Чаще стали покупать и презервативы с лубрикантами — продажи таких товаров увеличились на 167% год к году, рассказала руководитель категории «Аптека» Александра Денисова. Она также отметила, что влияние на темпы роста оказало развитие привычки покупать в интернете и удобство больших мультикатегорийных площадок, где в одном месте можно единовременно купить все необходимое — от продуктов питания до интимных товаров.

Спрос на товары для взрослых растет и в специализированных магазинах. В компании «Поставщик счастья» в прошлом месяце по сравнению с январем 2020 года продажи увеличились почти на 38%, рассказал «Газете.Ru» генеральный директор компании Дмитрий Коробицын.

По его данным, пик продаж также пришелся на май:

в этом месяце по сравнению с апрелем на 82% увеличился спрос на товары для женщин (в том числе вибраторы), спрос на страпоны стал выше на 78%. Продажи товаров товары для мужчин выросли на 69%, презервативов и сувениров также купили больше, на 57%.

Генеральный директор также обращает внимание на тот факт, что в структуре продаж заметно растет доля отечественных производителей — сейчас доля российских брендов составляет 25% против 15% год назад. Дмитрий Коробицын прогнозирует, что этот показатель будет расти, но полного импортозамещения при этом не произойдет, поскольку отечественные производители на данный момент не закрывают все товарные группы.