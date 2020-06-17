Два прожиточных минимума: матерям-одиночкам дадут пособие

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку. Соответствующая инициатива направлена в Госдуму и в правительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на председателя НРК Ирину Волынец.

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Она обратила внимание, что из-за пандемии коронавируса в стране сложилась непростая экономическая ситуация. В то время как семьям с детьми разных возрастов государство выделило средства на пособия, родители-одиночки остаются незащищенной социальной группой, отметила Волынец.

«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи»,

— говорится в тексте обращения.

Волынец также подчеркнула, что все действующие льготы и пособия для этой категории родителей должны быть полностью сохранены. Статус матери или отца-одиночки дает возможность получить некоторые преференции, такие как льготы на коммуналку, двойной налоговый вычет по доходам. Также можно записать ребенка в детский сад вне очереди. В Москве действует региональная прибавка: для одиноких родителей с детьми до 3 лет выплаты составляют до 15 тыс. рублей, от 3 до 18 лет — 6 тыс. рублей. Однако чтобы получить эти льготы, их нужно согласовывать в социальных службах, на что не все мамы в декрете могут найти время и силы.

Наиболее существенные выплаты полагаются семьям по потере кормильца, которые получают на ребенка, пока ему не исполнится 14 лет. Пособие начисляется в двойном размере, если женщина официально не работает. Так, в Москве с учетом региональной доплаты пенсия на ребенка и мать составляет по 19 500 рублей на каждого.

В начале месяца НРК также предлагал ввести меру поддержки для неполных семей — комитет предложил компенсировать алименты, невыплаченные детям по причине потери работы одним из родителей в период самоизоляции. Соответствующее обращение также направили в Госдуму и на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

По словам председателя комитета, стоит учесть, что граждане, которые должны выплачивать алименты, могли потерять часть доходов или вовсе лишиться работы. Чтобы поддержать семьи из этой группы, Ирина Волынец предложила временно компенсировать нужные суммы за счет государства.

«Прошу вас разработать регламент выплаты компенсаций за невыплаченные алименты в период режима самоизоляции из средств федерального бюджета с последующим взысканием с неплательщиков», — отмечалось в обращении НРК.

В начале мая президент Владимир Путин принял ряд мер поддержки семей с детьми на фоне непростой экономической ситуации в стране. В частности, он предложил за каждый месяц карантина (с апреля по июнь) выплачивать по 5 тыс. рублей всем семьям с детьми в возрасте до 3 лет и по половине прожиточного минимума на детей в от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей. По 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка могут получить семьи, где родители временно потеряли работу. В начале июня сообщалось, что только на пособие на детей до трех лет в этом году в России выделят около 151 млрд рублей.

Президент также поручил ввести единоразовые выплаты по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет и вдвое повысить минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет — с 3 375 рублей до 6 751 рублей. 1 июня Пенсионный фонд России перечислил первые выплаты на детей до 16 лет — общая сумма начислений составила 146 млрд рублей. А 12 июня правительство одобрило закон об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком, а также увеличило объем субсидий российским регионам для обеспечения выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.