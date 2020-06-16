Удаленка по закону: что изменит в статьях ТК новый законопроект

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на электронную базу данных Госдумы.

«Цель представленных изменений в ТК РФ — повышение гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях», – говорится в сопроводительной записке.

Авторы законопроекта предлагают усовершенствовать и урегулировать нормы по дистанционной работе для россиян.

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Изменения в Трудовом кодексе предлагается сосредоточить во главе 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных работников». При этом глава будет переименована – если поправки будут одобрены, называться она будет «Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы».

Законопроект предполагает введение трех ключевых понятий – дистанционной (удаленной) работы, временной «удаленки» и комбинированной дистанционной работы.

Кроме того, предлагается отказаться от практики подписания трудового договора о дистанционной работе, используя квалифицированную электронную цифровую подпись (ЭЦП). Авторы изменений в законодательство полагают, что сегодня оформлять ЭЦП нерентабельно и трудозатратно. В то же время и работодателю, и работнику во всех случаях предлагается дать право выбора, – чтобы они могли использовать и документы на бумажном носителе.

Ряд избыточных и устаревших норм по теме дистанционной работы предлагается убрать из ТК. Кроме того, исключается «положение о том, что для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством дистанционный работник направляет работодателю оригиналы документов, предусмотренных российским законодательством, по почте заказным письмом с уведомлением».

Исключены и нормы, связанные с трудовой книжкой.

Авторы инициативы также поясняют, что утратило значение требование об указании рабочего места как об одном из условий трудового договора об «удаленке».

«Рабочее место дистанционного работника может находиться везде, где есть возможность использовать сеть Интернет», – отмечают они.

Предлагается внести порядок в нормы по рабочему времени и отдыху дистанционного сотрудника. «Упорядочить <...> их право не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенные временные интервалы. Данная проблема разрешается через указание на порядок взаимодействия», – отмечается в записке.

Предусматривается также право «удаленщика» в режиме временной дистанционной работы быть офлайн.

Дистанционный формат работы планирует использовать почти 75% российских компаний, передавал ранее аналитический центр «Битрикс24».

Как отмечается, почти 60% работодателей намерены перевести на «удаленку» лишь часть сотрудников, при этом готовы разрешить всем работать из дома только 15%.

Плюсами дистанционной работы называются экономия времени на дорогу, сокращение расходов на питание и отсутствие затрат на аренду офисов. Среди минусов — отсутствие реального общение с сотрудниками и контроля их работы. Исследование проводилось в России среди 625 компаний с 8 по 11 июня.

Около 70% компаний в России готовы сохранить удаленный формат работы после снятия всех ограничений из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС. Согласно исследованию агентства, представители торговли, финансов, горнодобычи и металлургии будут внедрять дистанционный формат работы активнее остальных.

Опыт самоизоляции показал, что на «удаленке» также можно обеспечить работоспособность коллектива и повысить эффективность выполнения задач, пояснили агентству представители «Челябинского трубопрокатного завода». Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что возможность официально работать в удаленном формате в России сохранится и после окончания пандемии.