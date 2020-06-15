Россия в «Лидерах»: как ледоколы бороздят бюджет

Россия продолжит наращивать свое присутствие в Арктике. Об этом заявил на совещании с вице-премьерами в понедельник 15 июня премьер Михаил Мишустин. «Необходимо продолжить развитие парка мощных современных ледоколов. Это важная и необходимая для страны работа», — сказал премьер.

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Строительство ледоколов позволит раскрыть транспортный потенциал Северного морского пути (СМП) и усилить интерес международного бизнеса к новому транзитному коридору между Европой и Азией. «И, конечно, обеспечить первенство России в Арктике, стратегически важном для нас регионе», — добавил Мишустин.

Глава правительства напомнил о ведущемся сейчас строительстве серии из пяти атомных ледоколов, предназначенных для работы на СМП. В конце мая состоялась закладка очередного, уже четвертого атомного ледокола — «Якутия».

«Все они по-настоящему уникальны, отличаются мощными двигателями и универсальностью, их можно использовать во льдах и в воде на глубоководных и мелководных трассах. Подобных нет ни у одной страны мира», — отметил премьер.

Правительство включило развитие ледокольного флота, строительство и модернизацию морских портов, промпредприятий в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на всей протяженности Севморпути. Грузопоток по СМП планируется увеличить, заключил премьер, не назвав, впрочем, конкретных параметров обновленного плана.

В 2019 году, по данным Министерства природных ресурсов и экологии, объем провоза грузов по СМП составил 17 млн тонн. К 2024 году рост грузопотока прогнозируется до 57 млн тонн, а в 2028-м — 118 млн.

На одной палубе с Китаем

На территории российской Арктики добывается 83% газа и 17% нефти. Но очевидно, что нефтегазовые проекты — не единственная сфера освоения этой территории. Севморпуть, по замыслу правительства может стать частью глобального китайского проекта — Нового шелкового пути.

В навигацию 2019 года по Ледовому шелковому пути из Китая в Европу уже прошли более 20 китайских судов с крупногабаритными грузами.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru» отмечают безусловную перспективность арктических проектов. «Потенциал Арктики действительно не раскрыт. Проекты, которые здесь уже реализуются, полезны для поддержки судостроительной отрасли, развития импортозамещения и что не менее важно — для развития экономики удаленных регионов, для создания рабочих мест. За годы СССР население Мурманска и Воркуты уменьшилось вдвое», — говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«России, конечно же, необходимо развивать Северный морской путь, а ледоколы могут заходить в реки и обеспечивать завоз необходимых грузов в отдаленные районы, где нет круглогодичной транспортной доступности», — говорит профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор экономических наук Вера Сморчкова.

Не стоит забывать, что США собираются создать в арктическом регионе несколько баз и увеличить к 2029 году количество военных ледоколов, добавляет доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Олег Филиппов. «Это обстоятельство, естественно, заставляет РФ симметрично реагировать. Россия сейчас обладает самым большим ледокольным флотом, но он устаревает, поэтому необходимо строить новые и гражданские и военные суда», — говорит Филиппов.

Окупится в следующих поколениях

При этом эксперты признают крайнюю затратность арктических проектов. Основной донор Арктики – госбюджет, доходная часть которого уменьшилась на фоне обвала нефтяных цен и распространения пандемии короновируса.

«Единственным серьезным источником инвестиций для Арктики на данный момент является федеральный бюджет. Однако в дальнейшем, по мере развитии арктических проектов, частный бизнес наверняка подключится к нему», — прогнозирует Филиппов.

При этом даже крупный бизнес может отказаться от наращивания инвестиционных портфелей в Арктике, если правительство не узаконит для них налоговые преференции, отмечает Митрахович.

«Для Арктики не надо жалеть денег, она принесет в бюджет гораздо больше, чем затраты на неё», — уверена Сморчкова. Но пока что затраты правительства на развитие СМП очень значительные. На те же ледоколы, которые являются всего лишь частью расходов на Арктику.

Еще правительство Дмитрия Медведева в январе этого года утвердило смету строительства атомного ледокола нового поколения «Лидер» в размере 127,5 млрд рублей. Его планируется спустить на воду в 2027 году. Атомоход сможет ломать льды толщиной до 4,3 метра, прокладывая коридор до 50 метров шириной, и круглогодично проводить караваны на скорости 10 - 12 узлов.

Всего до 2033 года планируется ввести в эксплуатацию три ледокола типа «Лидер».

А к 2035 году президент Владимир Путин поставил задачу нарастить арктический флот не менее чем 13 тяжелыми ледоколами, 9 из которых будут атомными.

Во сколько это обойдется бюджету сейчас не скажет никто. Но даже стартовые расходы впечатляют и ставят под сомнение их экономическую целесоообразность. «Вопросы о затратности и рентабельности на данный момент не совсем корректны, сложно оценить прибыльность программы в краткосрочный промежуток времени, однако в перспективе вложенные государственные инвестиции могут дать колоссальный эффект», — считает эксперт РАНХиГС Олег Филиппов.

Не исключено, что правительство оптимизирует часть проектов в Арктике. Возможно, не все они и нужны, считают эксперты. «Но начинать все равно придется. Любой путь начинается с первого шага», — заключает Митрахович.