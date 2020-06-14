Индексация пенсий: кому с 1 июля повысят выплаты

Пенсии опекунов и попечителей несовершеннолетних будут проиндексированы с 1 июля, сообщают РИА «Новости». Возобновление пересчета до конца 2020 года обойдется в 720 млн рублей, подсчитал Пенсионный фонд России (ПРФ).

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Соответствующий закон был принят Госдумой в марте текущего года. Инициатива принадлежит спикеру нижней палаты Вячеславу Володину, руководителю фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Сергею Неверову и его первому заместителю Андрею Исаеву. Проект был разработан по поручению президента России Владимира Путина, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее пенсии опекунов и попечителей несовершеннолетних не индексировались. По словам Неверова, дело в том, что до настоящего момента эта категория населения по закону получала вознаграждение в размере около 3-4 тыс рублей. Из-за этих выплат

опекуны и попечители несовершеннолетних считались работающими пенсионерами и не могли претендовать на индексацию.

В связи с этим было предложено внести изменения в 7 статью федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в РФ».

«Учитывая, что указанная категория лиц выполняет важнейшую государственную и морально-нравственную функцию, данное изменение представляется обоснованным, разумным и в случае его реализации позволит ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней», — подчеркнули авторы проекта в пояснительной записке к своей инициативе.

Индексация будет проведена автоматически и не потребует подачи пенсионерами соответствующего заявления.

В начале года, когда законопроект был внесен в Госдуму на рассмотрение, предполагалось, что его принятие благотворно скажется на уровне благосостояния 29,6 тысяч человек. Об этом сообщал в феврале 2020 года Андрей Исаев, один из авторов инициативы, в своем материале в «Российской газете». В 2021 году, по данным на тот период, расходы на пенсию должны составить 1,8 млрд рублей, в 2022 году - 2,2 млрд рублей.

По мнению Исаева, «данный законопроект восстанавливает справедливость в отношении приемных родителей-пенсионеров, воспитывающих детей на возмездной основе, и способствует увеличению количества приемных семей, опекунов и попечителей в нашей стране».

Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Положенные этой категории граждан средства планируется пересчитать с учетом всех пропущенных плановых индексаций. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Ожидается, что он будет принят еще до конца июня.

Индексация пенсий официально трудоустроенным пенсионерам была заморожена в 2016 году. Инициатива отменить это ограничение исходит от фракции ЛДПР: авторы проекта полагают, что индексация выплат повысит покупательную способность населения. Это, в свою очередь, окажет положительное влияние на российскую экономику.

По мнению депутата Госдумы от фракции ЛДПР Ярослава Нилова, отмена также благоприятно скажется на тех пенсионерах, которые продолжают работать без официального трудоустройства, на полставки или через подставных лиц, чтобы не попасть в категорию «работающих» и не потерять из-за этого часть пенсии.

На рассмотрении Госдумы также находятся проекты о двух льготах пенсионерам. Первая инициатива предусматривает доплату за возраст: сегодня такие начисления получают пожилые люди от 80 лет и старше. Эту границу предлагается снизить до 75 лет.

Вторая льгота связана с кредитной задолженностью пенсионеров, инвалидов и представителей малого бизнеса. Эти категории граждан получат отсрочку по выплате задолженностей в том случае, если их совокупный доход находится на уровне двух минимальных размеров оплаты труда, то есть на сегодняшний день 24 260 рублей, или ниже. Отсрочка предоставляется на два года при размере кредита не более 1 млн рублей.