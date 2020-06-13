Без справок: кабмин упростил получение соцвыплат

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки. Все необходимые документы будут получены в ходе межведомственного взаимодействия.

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«Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от трех до семи лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что ранее глава России Владимир Путин поручил кабмину сделать получения соцпомощи простым и доступным. «Ряд выплат назначается на региональном уровне. Практика показала, что у органов исполнительной власти субъектов нет доступа к некоторым сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок у гражданина достоверно оценить, нуждается ли он в социальной поддержке», — добавили в правительстве.

Согласно распоряжению главы кабмина России, перечень информации, которую могут использовать региональные власти для назначения выплат, будет расширен. В частности, имеются в виду данные Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС.

Ранее российские власти в связи с пандемией коронавируса предприняли меры по материальной поддержке граждан, которые пострадали в результате кризиса. Так, россиянам, которые лишились работы в период с 1 марта положено пособие по безработице в размере 12 130 рублей, что является максимальной выплатой по потере работы. В то же время чиновники повысили и минимальный размер выплат до 4 500 рублей.

Помимо этого, власти страны назначили выплаты для семей с детьми. Например, на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет полагается единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. При этом размер пособия по уходу за ребенком для неработающих повышен в два раза — до 6 750 рублей.

Семьи, чей среднедушевой доход не превышает уровень прожиточного минимума на душу населения, имеют право с 1 июня получать ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет.

В Международный день защиты детей — 1 июня, российский премьер Михаил Мишустин поручил чиновникам следить за тем, как регионы выплачивают пособия семьям с детьми. Он также призвал оперативно реагировать на все возникающие проблемы.

«Задача государства — создавать все условия, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми, дать каждому ребенку возможность получить хорошее образование, заниматься любимым делом, реализовываться в жизни, ведь именно от них зависит то, какое будущее будет у нашей страны», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Председатель правительства подчеркнул, что «в нынешней непростой ситуации, вызванной коронавирусом, государство дополнительно поддерживает семьи с детьми».

Мишустин напомнил, что с 1 июня начинаются единовременные выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет, заявления на которые «Пенсионный фонд начал принимать через портал Госуслуг с 12 мая». По данным главы кабмина, на момент начала июня чиновники получили более 12,5 млн таких заявлений. По его словам, заявление на единовременную выплату можно подать до сентября, при этом «никаких документов, чтобы получить средства, представлять не нужно».

«Прошу [вице-премьера] Татьяну Голикову и [министра труда и социальной защиты] Антона Котякова контролировать, как идут эти выплаты и оперативно реагировать в случае возникновения у граждан с детьми проблем с получением такой поддержки», — потребовал российский премьер-министр.