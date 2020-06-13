Скорее жив: как коронавирус изменил спрос на страховки

Страховщики подвели предварительные итоги работы за последние три месяца. Страховой рынок претерпел значительные изменения, испытав давление двух мощнейших факторов — опасения россиян за свои жизни, а также потери или снижения доходов.

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Заразиться коронавирусом опасаются 60% россиян, свидетельствуют итоги майского опроса ВЦИОМ. При этом 26% полагают, что COVID-19 не более и не менее опасен, чем сезонный грипп.

Расклад не самый оптимистичный. Неудивительно, что повышенной популярностью пользуется страхование на случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили «Газете.Ru» во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

«В период пандемии коронавируса люди стали внимательнее относиться к таким неоспоримым ценностям, как жизнь и здоровье, и это сказалось на интересе к страховым продуктам, которые покрывают временную нетрудоспособность, госпитализацию и летальный исход», — говорит директор по связям с общественностью «Ингосстраха» Карен Асоян.

Жизнь снова в цене

Востребованы полисы типа «СтопКоронавирус», «Антивирус» и им подобные, подтверждает заместитель гендиректора страховой компании «Согласие» Дмитрий Кузнецов.

«Реже всего таким видом страхования интересуются клиенты младше 25 лет. А почти половина (44%) клиентов, которые приобрели полис на случай заболевания коронавирусом, это люди 35-45 лет», — говорит Кузнецов.

При этом мужчины покупают такие полисы чаще — 62% мужчин против 38% женщин.

В мае добровольное медицинское страхование (ДМС) показало рост продаж на 16% к аналогичному периоду прошлого года, а страхование жизни — рост в 4 раза, подсчитали в «Согласии».

В период летних месяцев также возможен некоторый рост рынка ДМС по сравнению с летом прошлого года. Из-за перехода многих людей на удаленную работу у них появляется время и возможность дойти до ближайшей к дому поликлиники и купить полис, считают во Всероссийском союзе страховщиков.

Второй фактор — опасение потерять работу или часть дохода — еще кардинальнее меняет рынок страхования. Боится стать безработным каждый третий (31%) россиянин, отмечает ВЦИОМ. Но и без опросов понятно, что доходы в последние месяцы уходят в минус, например, по оценке НИУ ВШЭ, во II квартале доходы населения могут обвалиться до 78,2% от их уровня во II квартале прошлого года.

Стоят у забора и ржавеют

Люди почти перестали во время карантина пользоваться личным транспортом, некоторые даже задумались о его продаже. Все это уже повлияло на рынок автострахования, считает основатель платформы страхования Mustins.ru Антон Редько.

В «Ингосстрахе» однозначно фиксируют снижение спроса на автокаско (страхование авто от ущерба или угона) и связывают это с падением продаж автомобилей. По данным Аccоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в апреле упали на 72% по сравнению с апрелем прошлого года, в мае — еще на 52% к маю прошлого года.

По данным «Ингосстраха», падение продаж по новым договорам каско в апреле составило 68% в сравнении с апрелем 2019 года. А общее падение за I квартал этого года (к I кварталу 2019 года) — 53%.

В целом мужчины стали активнее страховать автомобили, чем женщины. В 64% случаев договоры автокаско с компанией заключают представители сильного пола. При этом 70% клиентов «Согласия», которые приобретают полис автокаско с рисками «тотал» (повреждение автомобиля до состояния нецелесообразности его восстановления) и «угон», — также мужчины.

Полисы автокаско по самой низкой цене чаще всего покупают мужчины старше 55 лет и женщины в возрасте 46-55 лет, добавляют в «Согласии». В этой страховой компании прогнозируют в целом для российского рынка рост спроса на миникаско, то есть на полисы с необходимым набором рисков по минимальной цене. «Такие продукты понадобятся владельцам кредитных автомобилей и водителям, которым нужно продлить действующий договор каско. Но при этом финансовых возможностей приобрести полис с таким же набором рисков, как раньше, у таких водителей нет», — поясняет директор по розничным продажам страховой компании «Согласие» Руслан Сатюков.

Так уже было, повышение спроса на миникаско отмечалось в кризисном 2014 году, добавляет Сатюков.

Иная ситуация с обязательным для водителей полисом ОСАГО. С одной стороны, объем коммерческих грузоперевозок не восстановился. «Около 20-30% парка машин «стоит у забора» по признанию самих клиентов. Соответственно, сократился спрос на ОСАГО, а также на страхование грузов, страхование ответственности перевозчика», — говорит Редько.

Поддельные полисы ОСАГО

Сейчас, по разным оценкам, объем рынка ОСАГО оценивается в 200 - 220 млрд рублей. Падение здесь будет менее катастрофичным в силу того, что это обязательный вид страхования, — примерно на 15-20%, уточняет Редько.

Но вероятнее всего, что россияне не будут покупать полисов ОСАГО меньше, чем раньше. Как раз в силу обязательности наличия этого документа при пользовании авто. В итоге покупка поддельных полисов — что называется за полцены — может вырасти.

Прощупать печенку дистанционно

Сидение на самоизоляции тоже заметно отразилось на рынке страховых услуг. На треть выросли продажи услуг по программам телемедицины, отмечают в «Ингосстрахе». «Клиенты оценили возможность оперативно получить консультации специалистов по вопросам интерпретации результатов лабораторных и инструментальных исследований, а также рекомендации врачей по подготовке к назначенным исследованиям, разъяснения по уже проведенному лечению», — говорит Асоян из «Ингосстраха».

По итогам трех месяцев наиболее пострадавшим направлением оказалось страхование выезжающих за рубеж, отмечают в «Ингосстрахе».

Прогнозы управления стратегического анализа рынка «Согласия» на текущий год неутешительные. Премия по рынку сократится примерно на 40% — с 1 464 до 885 млрд. рублей. Поступления по ДМС, согласно прогнозам, сократятся из-за ожидаемой оптимизации соцпакетов работодателями.

Объемы страхования имущества физлиц если и сохранятся, то лишь за счет обязательного страхования залогового имущества при банковском кредитовании.

Объемы добровольного страхования жилья снизятся из-за падения платежеспособности населения.

«Малый и средний бизнес, страховавший, как правило, часть основных средств, готовую продукцию и/или товары в обороте, заложенные по банковским кредитам, может достаточно массово уйти в дефолты и перестать обслуживать обязательства», — прогнозируют эксперты «Согласия».

Зато точно улучшится ситуация в сельхозстраховании (от неурожая, гибели скота и т.п.). Сельхозстрахование вырастет на 5% за счет увеличения финансирования на федеральном уровне (субсидии выросли на 21% с 1,9 до 2,3 млрд. рублей).

«К осени может произойти череда банкротств. Спрос на страхование гражданской ответственности предприятий, страхование ответственности топ-менеджеров, страхование различных производственных рисков снизится на 20-30%», — говорит Редько.

Он считает, что многие из компаний, которые откроются после карантина, не смогут дожить до осени, «а значит, рост безработицы обусловит еще одно снижение спроса в этом году — на обязательное и добровольное медстрахование».

Для того чтобы выжить и компенсировать грядущие потери в кризисных экономических условиях страховщикам придется наконец-то создавать новые уникальные страховые продукты. «Основные точки роста теперь лежат в цифровизации страхования, создании систем продаж на основе нейронных сетей», — заключает Редько.