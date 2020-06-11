Аварийность растет: такси стало опаснее для россиян

В первом квартале 2020 года зафиксирован рост всех основных показателей аварийности из-за нарушения правил дорожного движения водителями легкового такси, говорится в отчете ГИБДД, с которым ознакомилась «Газета.Ru». Всего за первые три месяца этого года с участием таксистов зафиксировано 608 (+18,5%) таких происшествий, в которых погибли 24 человека, что на 41,2% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Число раненых в ДТП с участием такси достигло 784 (+19,7%).

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Ситуация в таксомоторном транспорте ухудшается не первый год из-за политики агрегаторов такси, полагает председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков. По его словам, с одной стороны, есть сервис, который предоставляет заказы и берет за это до 30% комиссии, с другой — непосредственно таксисты. Но пассажиры, которые заказывают поездку через приложение, зачастую даже не осознают, что в этой схеме ответственность за их жизни никто не несет.

Транспортное законодательство требует соблюдать определенные нормы (регулярное ТО, нормы труда и отдыха, проверка врача перед выездом, путевой лист и т.д.). В транспортных компаниях с большим автопарком такие нормы соблюдаются, а в такси получилось так, что работодателя физически нет, потому что любой индивидуальный предприниматель и самозанятый, да и просто физлицо может подключиться к приложению и начать работать таксистом, отмечает Попков.

«У нас отсутствует как таковой работодатель в такси, агрегаторы перевалили всю ответственность за состояние автомобиля и водителя на ипэшников и самозанятых. Но они не могут обеспечить самостоятельно безопасность перевозок. Поэтому на сегодняшний момент аварийность и растет, — объяснил «Газета.Ru» Попков.

— Все понимают, что агрегаторы хотят зарабатывать деньги. Никто ни за что не отвечает, и по сути рынок на 90% нелегален».

Отрасль уже давно ждет закон о такси, который был принят в первом чтении еще в декабре 2018 года. В августе прошлого года комитет по транспорту и строительству скорректировал законопроект. В частности, парламентарии предложили ввести запрет на работу в этой сфере лицам без российского гражданства и водительских удостоверений РФ. Тарификацию поездок предложено соотносить с методикой Минтранса, а региональные власти должны проводить экзамен шоферов на знание своих городов и агломераций. Однако закон опять же не регламентирует права пассажиров.

Пункт о запрете на работу мигрантов в такси вызвал резкую критику Государственно-правового управления (ГПУ) администрации президента. Там заявили, что это положение противоречит закону «О безопасности дорожного движения», поскольку запрет на работу лица с иностранными правами не распространяется на страны, где русский язык закреплен в качестве официального. Кроме того, этот пункт вступает в конфликт с договором о Евразийском экономическом союзе.

В Москве пошли еще дальше: мэрия намерена составить цифровые профили таксистов, чтобы следить за их работой.

Предполагается, что московский дептранс будет получать сведения о стаже, наличии судимостей, информацию о техосмотре автомобиля конкретного таксиста. Водители, не соответствующие формату, после проверки будет заблокированы. Ранее столичный центр организации дорожного движения заключил соглашение с компанией «Интермобилити» на разработку цифровых профилей. Общая сумма госконтракта составила 93 млн руб.

Ситуация с такси в России показывает отсутствие политической воли в этом вопросе, полагает автомобильный эксперт Сергей Ифанов. По его словам, в этом бизнесе достаточно просто навести порядок, если бы на то было желание у властей.

«Законопроект о такси, который сейчас маринуется в Госдуме, на самом деле двигается не по инициативе правительства. Есть четкое понимание, что агрегаторы должны нести ответственность или, как минимум, ее разделять, если они подключают к этому бизнесу не пойми кого. Во многих западных странах агрегатор Uber уже подвели под этот знаменатель, наши чиновники пока проявляют малодушие», — пояснил «Газете.Ru» Ифанов.

Впрочем, ситуация с такси может измениться до того, как появится закон о такси. В начале июня «Известия» сообщили, что на базе группы по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента обсуждается введение приоритета для граждан РФ при трудоустройстве на квалифицированную работу. Вакансия шофера такси как раз имеет статус квалифицированной работы.

В компании «Везёт» сообщили «Газете.Ru», что они обрабатывают каждое обращение о ДТП — предоставляют законную информацию, чтобы помочь водителю или пассажиру. В пресс-службе агрегатора отмечают, что спрос на такси увеличивается с каждым годом, это прямо влияет на количество перевозчиков и количество автомобилей с лицензией такси соответственно.

«Представленная статистика не дает полного представления о причинах возникновения аварийных ситуаций. На возникновение ДТП может влиять множество факторов, в том числе качество дорожного полотна, погодные условия и другое. Не стоит исключать виновность других участников происшествия, а не только водителей такси», — заявили в компании «Везёт».

Сервисы, агрегирующие заказы такси, — «Яндекс.Такси» и «Сити-Мобил» — не смогли оперативно прокомментировать «Газете.Ru» причины роста аварийности в этой сфере.