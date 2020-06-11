Демография под вопросом: как пандемия влияет на рождаемость

Планы президента России Владимира Путина по повышению рождаемости в стране оказались под угрозой из-за вызванного пандемией коронавируса экономического кризиса, написало американское издание Wall Street Journal. Перевод статьи опубликовало «ИноСМИ».

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Автор текста пообщалась с двумя семьями, одна из которых так и не завела ребенка, а вторая на момент свадьбы хотела завести троих, но сейчас у них есть только один. И обе семьи рассказали, что отложили планы о пополнении из-за проблем с доходами.

В беседе с «Газетой.Ru» российские ученые выразили схожие опасения. Заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Алла Макаренцева сказала, что

эпидемиологический кризис может вызвать так называемую «паузу в беременностях». Но, как правило, после таких потрясений, рождаемость восстанавливается и даже наверстывает упущенное.

«Этот кризис имеет ряд отличий от предыдущих эпидемий, поэтому его последствия могут оказаться более комплексными, однако пока прогнозировать их рано», – разъяснила Алла Макаренцева.

Заведующий Научно-учебной лабораторией социально-демографической политики ВШЭ Анатолий Вишневский считает, что пандемия вряд ли принципиально скажется на процессе воспроизводства населения в стране, поскольку «люди не ведут себя как ветряные мельницы и не крутятся только когда дует ветер, особенно в таких вопросах, как планирование семьи».

Ученый отметил, что денежный вопрос действительно может ненадолго отложить или приблизить эти планы, но отказываться от них точно никто не станет. Ведь

когда молодые супруги планируют семейную жизнь, дети, само собой, входят в эти планы, и в долгосрочной перспективе они никак не зависят от денег.

Поэтому Анатолий Вишневский тоже считает, что после преодоления кризиса проявится некоторый подъем в рождаемости.

Концы с концами

Алла Макаренцева согласилась и с тем, что связанные с доходами риски особенно сказываются на работающих женщинах с маленькими детьми, которые могут лишиться доступа к услугам нянь.

Полностью отбрасывать материальные причины не стал и Анатолий Вишневский. Ученый сказал, что уход за ребенком зачастую требует хотя бы временного ухода матери с работы

(или отца, что в России встречается гораздо реже), а это сильно сказывается на материальном положении семьи в целом.

Но проводить прямую параллель между доходами и рождаемостью – большая ошибка, уверен Анатолий Вишневский. Эксперт привел пример Швейцарии и Голландии, где люди живут гораздо богаче, чем в России, но больше детей от этого не рожают.

«Мало рожают все, и я бы сказал, что более обеспеченные люди зачастую рожают меньше, чем бедные. Все потому что более обеспеченные люди больше задумываются о доходах и своих возможностях, времени и других факторах – то есть относятся к этому более ответственно, четче планируют будущую рождаемость», – пояснил ученый из ВШЭ.

В этом смысле принятые в России меры поддержки семей с детьми, будь то материнский капитал или выплаты по 10 тысяч на каждого ребенка во время пандемии, продвигаемые Владимиром Путиным, точно

не являются прямыми стимулами для повышения рождаемости, уверены эксперты. Но в то же время, они однозначно важны для поддержания материального положения семей, уверены опрошенные «Газетой.Ru» ученые.

«Принятые в России меры поддержки семей с детьми, как в период пандемии, так и до нее, имеют смягчающий эффект. Однако вряд ли полностью погасят негативное влияние кризиса», – рассказала Алла Макаренцева из РАНХиГС.

«В этом смысле программы материальной поддержки очень важны. Но приписывать им функцию стимулирования рождаемости я бы не стал», – согласился Анатолий Вишневский из ВШЭ, в очередной раз подчеркнув, что очень многие вещи в принципе ошибочно связывать с рождаемостью.

В качестве одного из таких примеров, эксперт сослался на мнение, прозвучавшее от отдельных депутатов, заявлявших в начале пандемии: если семьи будут сидеть вместе на карантине, это приведет к всплеску рождаемости.

Корень всех проблем

Анатолий Вишневский разъяснил, что гораздо большая проблема для рождаемости в стране связана не с пандемическим кризисом, а с общей тенденцией снижения числа женщин детородного возраста в стране.

Ученый напомнил, что

эта проблема тянется еще с Великой Отечественной войны.

«В первой половине 40-х годов прошлого века рождаемость резко упала. Эти малочисленные поколения рожали мало детей, и этот цикл повторяется с периодичностью примерно в 25 лет», – рассказал он.

Следующий низ волны рождаемости случился в 90-е годы, когда число родившихся детей тоже снизилось из-за того, что женщины, родившиеся в послевоенные годы, мало рожали в конце тысячелетия. И сейчас такая же проблема будет с поколением, родившимся уже в 90-е.

Анатолий Вишневский добавил, что в соответствии с действующим планом президента России, показатель рождаемости должен вырасти до 1,7. И добиться такого коэффициента будет крайне сложно. Проще говоря,

в исключительно идеальных условиях, 70% семей должны рожать по два ребенка, остальные — по одному. Но даже в таких условиях о росте населения страны говорить не приходится.

Чтобы добиться его, упомянутый коэффициент должен быть на уровне 2,1-2,15. То есть, по сути, семьи, в которых родилось менее двух детей, должны исчезнуть как класс.