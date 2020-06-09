Отдых начинается: в Крыму отменяют обсервацию для туристов

С 15 июня Крым открывается для туристов — в регионе практически полностью снимут режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте». Уточняется, что с этого же дня перестанет действовать обязательная обсервация для приезжающих из других регионов страны. Двухнедельную самоизоляцию должны будут соблюдать только прибывающие из-за границы, в том числе с Украины.

«С 1 июля граждане Российской Федерации смогут приехать в Республику Крым на отдых в рамках межсубъектового туризма. Отели и другие средства коллективного размещения могут уже сегодня начинать продавать путевки»,

— написал Аксенов, также сообщив о решении отменить ограничения, которые касались перевозки льготных категорий граждан.

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При этом он подчеркнул, что для сохранения стабильной эпидемиологической обстановки нужно помнить обо всех требованиях Роспотребнадзора и соблюдать их в обязательном порядке.

«Прошу крымчан быть настороже и помнить, что болезнь все еще с нами, и именно люди старшего поколения являются особенно уязвимыми в такие периоды», — пояснил Аксенов.

По словам главы Крыма, в ближайшее время на сайте правительства республики появится указ об ослаблении ограничений в регионе и подробная информация обо всех сферах деятельности, которые скоро смогут возобновить работу.

По оценкам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, межрегиональный туризм также будет возможен уже с начала следующего месяца.

«В целом подход такой, что июнь, мы предполагаем, уйдет на подготовку объектов и инфраструктуры к запуску и аккуратному старту, а с 1 июля мы планируем, что можно будет полноценно запустить отрасль для межрегиональных поездок», — заявил Чернышенко на заседании правительства в понедельник. Он добавил, что уже подготовлена дорожная карта оперативного запуска текущего турсезона и разработаны меры поддержки отрасли. По словам вице-премьера, более чем в 40 регионах эпидемиологическая обстановка благоприятная и позволяет открывать отели.

Ранее 9 июня сообщалось, что ограничения для выезда российских туристов за рубеж приведут к росту цен на внутренних направлениях на 30%, об этом заявил вице-президент АТОР Александр Курносов. По его мнению, росту стоимости за размещение на курортах России поспособствует не потребность предпринимателей компенсировать упущенную прибыль, а повышенный спрос россиян на отечественные курорты ввиду отсутствия альтернативы.

«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены, — цитируют «Известия» заявление Курносова. — По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на июль–август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20–30%».

Впрочем, позже исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила РИА «Новости», что организация не давала информацию о том, что цены на отдых в России в 2020 году могут вырасти на 30%, и назвала подобные сообщения фейковыми.

При этом даже с такими наценками отечественной туротрасли в текущем сезоне уже не восполнить урон, нанесенный пандемией коронавируса. Александр Курносов обращает внимание на тот факт, что какого-либо движения на рынке въездного туризма в Россию ожидать не стоит и для иностранцев «зеленый свет» еще не скоро загорится.

По данным Ростуризма, туротрасль уже недосчиталась 1,5 трлн рублей. За апрель и май падение выручки в этом сегменте экономики составило 95-100%. По разным оценкам, вместе со смежными отраслями более 7 млн человек могут потерять работу.

Делать прогноз, когда состоится международный «обмен» туристами, пока что рано. В ближайшее время россияне смогут уехать за границу только для ухода за родственниками, на работу и учебу, заявил накануне премьер-министр Михаил Мишустин.

«Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом», — сказал Мишустин, добавив, что распоряжение также позволит въехать в Россию тем иностранцам, кому нужно пройти лечение, или к близким, нуждающимся в уходе.