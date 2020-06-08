Виновата погода: в России резко выросла смертность в ДТП

По итогам I квартала 2020 года в России отмечается рост основных показателей аварийности в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистики ГИБДД, оказавшейся в распоряжении «Газеты.Ru». Всего на улицах и дорогах страны зарегистрировано 32,5 тыс. (+1,5%) ДТП, в них погибли 3,34 тыс. (+8,2%) человек и 42 тыс. (+0,2%) получили ранения разной степени тяжести.

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В ГИБДД отмечают, что прогнозируемый целевой показатель социального риска в 2020 году составляет 10,9 погибшего на 100 тысяч населения. Такой индекс предусмотрен паспортом национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Однако не все области вписались в целевые показатели, признают в ведомстве.

«По итогам первого квартала 2020 года прогнозируемые целевые показатели не были достигнуты, в 23 регионах страны данное превышение показателя по количеству погибших было зафиксировано в каждом из трех месяцев», — сообщили в ГИБДД.

В январе-марте 2020 года самым аварийным днем недели стала пятница — на нее приходилось наибольшее число аварий.

А самое аварийно-опасное время суток — период с 17:00 до 20:00 часов. В это время произошло каждое пятое ДТП. Вообще в темное время суток совершено 44,1% от всех аварий, наибольшая численность погибших (57,1%) приходится именно на это время.

Последствия дорожных инцидентов в темное время суток наиболее тяжелые — в среднем в два раза по сравнению с дневным временем. Больше всего в авариях страдали водители (44,3%), они же чаще всего и гибнут (38,5%), а каждый третий погибший в ДТП — это пешеход (32,4%) либо пассажир автомобиля (28,0%).

Если говорить о наиболее распространенных причинах дорожных происшествий в январе-марте этого года, то на первое место вышло несоблюдение очередности при проезде перекрестков (5,4 тыс.; -2,6%), далее идут нарушения правил проезда пешеходных переходов (3,7 тыс.; +9,1%), несоответствие скорости конкретным условиям движения или превышение установленного ограничения (3,6 тыс.; -1,8%), выезд на полосу встречного движения (3 тыс.; - 8,1%).

Наибольшее число смертей связано с выездом автомобилей на встречную полосу (990 погибших; +2,6%). Не менее трагично отразилось на статистике несоответствие скорости машин конкретным условиям движения или превышения установленных ограничений (516; +6,6%), а также нарушения правил расположения автомобиля на проезжей части (319; +22,7%) и нарушения правил проезда пешеходного перехода (143; +20,2%).

В ГИБДД необычный рост аварийности и смертности в I квартале связывают с аномально теплой зимой в европейской части России,

с отсутствием четкого перехода от одного сезона к другому. По этой же причине не все мотоциклисты закрывали мотосезон, что повлекло рост инцидентов с их участием на треть. Увеличение количества погибших пешеходов также связано с отсутствием снежного покрова — на фоне сокращения светового дня это снижало видимость людей на дороге, полагают в ГИБДД.

Статистика по погибшим и пострадавшим гражданам в России неуклонно снижалась на протяжении последних 10 лет, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Он соглашается с выводами Госавтоинспекции относительно теплой зимы, ставшей причиной роста числа ДТП.

«Обычно в зимнее время есть довольно большая часть граждан, которые ставят автомобиль на прикол. Возобновляют вождение они только после того, как слякоть уходит с дороги, раньше их так и называли — «подснежники». Очевидно, что из-за теплой зимы они не переставали водить, вот и пополнилась статистика аварийности», — предположил в разговоре с «Газетой.Ru» автоэксперт.

На протяжении последних 15 лет государство считает безопасность дорожного движения одной из своих приоритетных целей. В этом году заканчивает действие уже вторая Федеральная целевая программа «По повышению безопасности дорожного движения», принятая еще в 2013 году, до этого (с 2006 по 2012 год) действовала аналогичная программа. Суммарный объем потраченных средств из федерального и региональных бюджетов на обе ФЦП составил 80 млрд руб.

В числе прочих мер обе программы предусматривали оснащение дорог камерами фото- видеофиксации нарушений ПДД. Это дало свой положительный эффект, но на большее уже не стоит рассчитывать, полагает Моржаретто.

«Лимит закручивания гаек исчерпан — введение дополнительных штрафов, умножение камер ГИБДД уже ничего не изменит. Тут нужно уже менять фундаментальные принципы — заниматься формированием культуры поведения водителей со школьной скамьи», — убежден Моржаретто.

Помимо трагической и эмоциональной составляющей авария и смерть человека несут реальный ущерб экономике страны,

объясняет автомобильный эксперт, автоюрист Сергей Ифанов. По его словам, в авариях преимущественно гибнут трудоспособные граждане, которые вносят наибольший вклад в ВВП страны.

«Стоимость жизни человека в России, как это цинично ни прозвучит, просчитывали разные ученые, получалась от 3 млн руб. до 170 млн руб. По разным оценкам, ежегодно мы теряем 2,5-9% ВВП страны из-за аварий и смертности», — говорит Ифанов.

По мнению эксперта, основная причина аварийности в России — это не плохие водители, а плохие дороги и администрирование. По его словам, федеральные трассы, через которые идут фуры, в России до сих пор проложены сквозь деревни и города, в то время как в цивилизованном мире уже давно используются изолированные магистрали. На редких региональных дорогах и не на всех федеральных трассах присутствуют отбойники, отделяющие потоки.

«Да что говорить, в центре Москвы на Кутузовском проспекте чиновники не могут взять на себя смелость поставить отбойник на так называемой VIP-полосе. Из-за этого каждый месяц там страшные аварии с участием гонщиков-мажоров», — негодует автоюрист.