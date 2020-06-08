«Спасительный тренд»: сколько сотрудников не вернутся в офис

16% компаний могут отказаться от офиса, сообщается в исследовании рекрутингового агентства Selecty и резидента фонда «Сколково», разработчика CRM-системы «Простой бизнес».

Реклама

На вопрос, планируете ли вы отказаться от офиса и сократить затраты на его аренду в дальнейшем, 16% опрошенных компаний заявили, что рассматривают такую возможность в будущем. Еще 22% организаций пока что не приняли решение. Отказ от офиса, как правило, допускают компании, которые занимаются торговлей (27%), консалтингом (11%), производством (9%), оказывают тренинговые и образовательные услуги (8%), работают в сфере IT и коммуникаций (7%), отмечается в исследовании.

При этом на период пандемии 57% компаний-респондентов полностью или частично перешли на удаленный режим, еще 20% только планируют совершить переход.

По данным Selecty, в офис не вернутся 20% IT-сотрудников ведущих российских компаний, поскольку работодатели приняли такое решение. До введения ограничений в связи с пандемией коронавируса всего 5% ведущих компаний России из списка Forbes разрешали работу на «удаленке», сейчас треть из них говорят о том, что удаленный режим работы части сотрудников станет постоянным.

Эксперты уверены, что такое решение может пойти на пользу многим компанией. Основная причина — сокращение расходов.

«Оптимизация расходов — вынужденная и самая главная мера любой компании сегодня. Работодатели подсчитали, что при стоимости 30 тыс. рублей за 1 кв. м. офисов класса «А» экономия лишь на аренде на 600 человек за год составит 150 млн рублей», — отмечает управляющий Selecty Арсений Федоткин. Он объясняет, что помимо прямой аренды расходы идут и на обслуживание офиса (мебель, уборка, интернет и пр.), которые могут составлять до 30% всех затрат бизнеса.

«Отказ от лишних офисных помещений превратится из вынужденной временной меры в мощнейший и долгий спасительный тренд», — уверен ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Петр Пушкарёв. Он также отмечает, что это сэкономит не только деньги компаниям, возмещая потери от карантина, но и сохранит массу рабочего времени и энергии сотрудникам.

Пушкарёв считает, что в этом году оставить «удаленку» решатся многие руководители, которые раньше об этом лишь задумывались или вовсе не рассматривали такую идею всерьез.

«Многие боялись, что не смогут проконтролировать сотрудников, что те схалтурят при выполнении своих обязанностей, станут срывать сроки. Хотя чисто функционально почти любой вопрос быстрее и без отрыва всех от производственного процесса решается через CRM-систему (система взаимоотношений с клиентами — «Газета.Ru») либо в интернет-конференции», — рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» экономист.

Федоткин приводит схожее объяснение, почему несмотря на высокие расходы на офис очень не многие рассматривали вариант от него отказаться. По его словам, большинство работодателей считали, что удаленная работа — это возможность для сотрудников снизить нагрузку. Кроме того, никто не придавал значение тому, сколько времени нужно добраться до офиса, когда это время можно провести более продуктивно.

Петр Пушкарёв также добавляет, что свою роль играет и общественный стереотип о том, что вести переговоры о постоянном бизнес-партнерстве в коворкинге несолидно, и хоть когда-нибудь это и будет казаться смешным, сегодня фирма с прилично обставленным офисом таким образом показывает, что у нее есть деньги.

Однако возможность насладиться преимуществами дистанционной работы и экономией на офисе есть далеко не у каждой компании.

«До пандемии многие крупные компании практиковали удаленную работу топ-менеджмента и видео-совещания — особенно корпорации с филиалами в разных регионах и странах. Благодаря этому у крупнейших игроков уже были готовы сценарии удаленной работы», — рассказал «Газете.Ru» партнер Zoom Executive Search & Leadership Consulting Дмитрий Мамаев, отмечая, что многие все равно не были готовы к одномоментному переводу большинства сотрудников на работу из дома.

Чем меньше и гибче компания, тем легче ее перевести в удаленный режим работы; чем она масштабнее — тем больше у них закостенелых бизнес-процессов, непрерывно связанных с офисом и информационной безопасностью. Однако, по его словам, в ряде сфер совершить такой переход можно совсем безболезненно. К ним относятся сфера IT и электронная коммерция, поиск кадров, юристы, стратегические консультанты, а также бухгалтерские, налоговые и финансовые или любые другие консалтинговые услуги.

По мнению Петра Пушкарёва, трудности могут возникнуть, к примеру, у тех, кто занимается продажей сложных финансовых или страховых продуктов, особенно в России, где низкая финансовая, юридическая грамотность.

«Большинство населения не откроет даже обычный банковский вклад, не видя здания банка. Очень мало кто решится приобрести вслепую в «онлайн» квартиру в новостройке, даже если риелтор покажет все не в виртуальной реальности, а на выезде, то почти каждый захочет увидеть офис застройщика», — объясняет экономист, добавляя, что различные приемы продаж и пояснения деталей в личном общении тоже никто не отменял.

Дмитрий Мамаев, в свою очередь, обращает внимание на тот факт, что у большинства компаний есть возможность перейти на дистанционную работу частично, отправив на «удаленку» до половины административного и управленческого персонала, включая юристов, бухгалтерию и маркетинг.