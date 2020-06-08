Шредер переизбран

Новый состав совета директоров

Как известно, на годовом собрании, состоявшемся в начале прошлой недели, акционеры избрали новый состав совета директоров, куда, кроме Шредера, вновь вошли: глава «Роснефти» Игорь Сечин, министр энергетики Александр Новак, представители Qatar Investments Authority (владеет 18,93% акций «Роснефти») Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид Аль Моханнади, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, профессор Школы финансов Факультета экономических наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Вьюгин, консультант BP Russian Investments Limited Роберт Дадли и председатель правления Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф.

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Новыми членами совета директоров стали помощник президента РФ Максим Орешкин и новый руководитель британской BP (владеет 19,5% акций «Роснефти») Бернард Луни.

Шрёдер входит в совет директоров «Роснефти» и возглавляет его с сентября 2017 года.

С октября 1998 года по ноябрь 2005 года он возглавлял федеральное правительство Германии. В этот период Шредер реализовал ряд крупнейших энергетических проектов. Кроме того, бывший канцлер является председателем совета директоров швейцарской компании Nord Stream 2 AG – оператора строительства газопровода «Северный поток-2».

Шрёдер считается активным сторонником комплексного развития отношений между ЕС и Россией.

Он всегда отмечал, что считает важным интеграцию России и ее топливно-энергетического комплекса в мировую экономику, а также последовательно выступает за отмену санкций против России.

Противник санкций

В мае 2020 года Шредер заявил о необходимости пересмотреть санкционную политику из-за пандемии коронавируса. «В такой ситуации на мировом рынке, когда речь идет о необходимости содействия восстановлению экономики, накладывать друг на друга санкции — это действительно совершенно ошибочный путь», — сказал он.

«С учётом наличия на территории Германии ключевых нефтеперерабатывающих активов и открытия немецкого офиса, вхождение господина Шрёдера в качестве независимого директора в состав совета директоров, безусловно, будет способствовать развитию международного бизнеса компании, наращиванию её присутствия в Европе, выстраиванию конструктивных отношений с западными партнерами и усилению позиций не только «Роснефти», но и в целом стимулированию торгово-экономических связей между нашими странами», - заявлял в октябре 2017 года Игорь Сечин, представляя кандидатуру Шрёдера на избрание акционерам.

Сторонник укрепления позиций «Роснефти» в ФРГ

Одной из своих целей во главе совета директоров Шрёдер называл укрепление позиций «Роснефти» на рынке ФРГ, где компания через свою «дочку» Rosneft Deutschland владеет долями в трех немецких НПЗ – MiRO, PCK и BayernOil и является третьим по величине нефтепереработчиком Германии.

В 2018 году Rosneft Deutschland начала маркетинг и продажи битума в ФРГ и соседних странах, а также наладила производственно-сбытовую сеть для полимерно-модифицированного битума «Альфабит», изготовленного по собственной технологии «Роснефти».

С 2019 года RDG приступила к прямым продажам нефтепродуктов, которые производятся на трех немецких НПЗ, в которых у «Роснефти» есть доля.

Среди ассортимента реализуемых нефтепродуктов – бензин, дизель, печное топливо, авиатопливо, СУГ, мазут, продукты нефтехимии. Продукция доставляется как напрямую с НПЗ, так и с более чем 30 отгрузочных терминалов на территории страны. Сегодня клиентская база RDG уже превышает более 500 предприятий в Германии, Польше, Чехии, Швейцарии, Австрии и Франции.

Кроме того, в декабре 2019 года RDG приобрела 3,57% акций НПЗ Bayernoil у BP Europa, увеличив свою долю в заводе до 28,57%.

Благодаря закрытию этой сделки компания нарастила свою долю в перерабатывающих мощностях Bayernoil до 3 млн тонн в год, а общий объем переработки «Роснефти» на немецких НПЗ достиг 12,8 млн тонн в год.

Приобретение доли в Bayernoil укрепило позиции «Роснефти» как в Баварии, являющейся одним из крупнейших промышленных регионов Германии, так и в Австрии.