С НАТО — на равных: как Лукашенко строит отношения с Европой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 5 июня, провел в Минске встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном о расширении экономического сотрудничества между двумя странами. Белорусский лидер первым делом охарактеризовал взаимоотношения между Белоруссией и Евросоюзом, в также НАТО. Отношения между Минском и Брюсселем с каждым годом становятся все более продуктивными, считает Лукашенко.

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«За последние годы они (отношения Белоруссии с ЕС) значительно улучшились, стали более прагматичными, равноправными и продуктивными», цитирует Лукашенко его официальный сайт.

А Венгрия способствует Белоруссии в налаживании связей с ЕС и в этом есть большая заслуга лично Виктора Орбана, отметил он.

НАТО плюс Белоруссия

Кроме этого, Лукашенко заметил улучшение отношений с НАТО, они становятся все более доверительными. И в этом вопросе Будапешт также занимает конструктивную позицию. «Белоруссия готова к дальнейшему развитию диалога во взаимоуважительном ключе и на равноправной основе», — отметил белорусский лидер.

Напомним, в декабре прошлого года белорусский президент даже выражал готовность участвовать в военных учениях НАТО, для начала в качестве наблюдателя. И нашел поддержку у генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Генерал говорил, что североатлантический альянс не видит каких-либо угроз со стороны Белоруссии и готов к более тесному сотрудничеству.

В минобороны Белоруссии тем временем обсуждаются перспективы дальнейшего размещения военных объектов России на территории республики. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщили в пресс-службе ведомства. «Российская сторона будет проинформирована в рабочем порядке», — отметили в ведомстве.

Ранее Лукашенко недвусмысленно заявлял, что Москва платит за размещение своих военных объектов в республике «ноль рублей и ноль копеек».

Наконец, Лукашенко поблагодарил Орбана за его вклад в развитие сотрудничества по линии программы «Восточное партнерство», которая, по мнению белорусского лидера, способствует экономическому развитию, не ущемляя ничьих интересов.

Между тем, программа «Восточное партнерство» хотя и не ущемляет ничьих интересов, но финансируется Евросоюзом, предназначена для стран бывшего СССР и направлена на адаптацию их законодательства к правовым нормам ЕС. То есть, ее цель помочь интеграции кандидатов на вступление в ЕС обрести статус полноправного члена. Задействованы в этой программе, например, Грузия и Украина, мечтающие о членстве в ЕС.

Надоело зависеть от России

Заверения в дружбе с ЕС звучат на фоне углубляющегося разлада между Белоруссией и Россией. 3 июня президент Лукашенко отправил в отставку правительство Сергея Румаса. И назначил нового премьер-министра, которым стал Роман Головченко, занимавший ранее пост председателя Государственного военно-промышленного комитета республики.

Новому премьеру было поручено диверсифицировать рынки сбыта. Это нужно сделать, чтобы снизить экономическую зависимость от России, напутствовал Лукашенко.

«Проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки», — сообщал ранее »Sputnik Беларусь».

Президент подчеркнул необходимость «серьезных подвижек» в этом направлении. Он также отметил, что Белоруссия должна защищать собственный рынок.

При этом Россия и Белоруссия никак не могут согласовать 30 «дорожных карт» по формированию единого рынка Союзного государства, из которых, как считается, «28 с половиной» практически согласованы. Об этом заявлял посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

«И одна карта, которая касается единого рынка газа и компенсации налогового маневра, осталась открытой», — говорил дипломат, выступая на экспертной сессии форума «Россия и Беларусь: будущее после пандемии».

Проблемы, обозначенные в «дорожных картах» по интеграции, должны быть решены к 1 января 2022 года, хотя ранее предполагалось создание единых рынков Союзного государства к январю 2021 года. В марте глава МИД Белоруссии Владимир Макей говорил, что Минск не видит смысла работать с Москвой по углублению интеграции, пока не решены вопросы поставок нефти.

Карантин или экономический коллапс

Не урегулирован и газовый ценовой конфликт. Белоруссия считает, что Россия могла бы снизить цены на природный газ так, как для европейских потребителей. Но и этот проблема сейчас поставлена на паузу.

Разумеется, Белоруссия не хочет больше зависеть на 50% и более от экономических связей с Россией, она хочет диверсификации, хочет расширять товарооборот с Венгрией, с Польшей, отмечает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Только опора на каждый из трех столпов — Европа, Россия, Азия — способна дать белорусской экономике сколько-нибудь надежную устойчивость. Поэтому в попытках добиться оптимальных для себя условий взаимодействия не только с Россией, но и с европейскими, и с китайскими партнерами, будут периодически наблюдаться различные финты вроде неожиданных закупок американской нефти, заигрываний с НАТО или альтернативными вариантами долевых инвестиций в белорусские предприятия», — говорит Пушкарев.

Лукашенко не может ждать, когда Россия пойдет на уступки, осенью в стране президентские выборы, напоминает эксперт.

Ситуация же в белорусской экономике настолько тяжелая, что Лукашенко просто не мог позволить введения карантинных мер, принудительной остановки предприятий и изоляции граждан.

«В противном случае он уже не мог бы маневрировать на грани срыва в пропасть. Белоруссия, разумеется, не отколется от России, но Минск и не смирится больше, наверное, никогда уже с подчиненной ролью сателлита Москвы», — заключает Пушкарев.