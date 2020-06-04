Пройдите в камеру: как усложнится прохождение техосмотра

В России усложнится процедура техосмотра: каждая единица автомобильной техники (от мотоцикла до грузовика) при прохождении проверки технического состояния будет фотографироваться в начале и в конце процедуры техосмотра. Такие нормы содержатся в опубликованном 2 июня приказе Минтранса №97, который устанавливает требования к проведению ТО.

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Каждая фотография должна захватывать государственный регистрационный знак автомобиля, бренд автокомпании и цвет кузова. Для автопоезда обязательно наличие фотокарточки передка седельного тягача и задней части прицепа или полуприцепа. Цифровые фотографии обязаны иметь точную дату, время (с погрешностью не более 3 секунд) и географические координаты (погрешность максимум 15 м), а сам файл не должен занимать более 700 килобайт.

Причем фотографии требуются в хорошем разрешении (минимум – 1280 на 720 пикселей). Каждый файл должен быть заверен «усиленной квалифицированной электронной подписью техэксперта», который и проводил диагностические работы с автомобилем. Затем фотографии направят в единую информационную систему техосмотра ЕАИСТО.

Эта база данных находится в ведении МВД России и файлы должны там находиться в течение пяти лет.

Приказ Минтранса должен вступить в силу 1 марта 2021 года и это часть глобальной реформы системы техосмотра, которая призвана покончить с практикой продажи диагностических карт страховыми агентами при оформлении полиса ОСАГО. Первая часть реформы уже началась – в марте поправки в правила проведения техосмотра включили в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и они уже вступили в силу.

Так, владельцы новых пикапов, легковых автомобилей (массой до 3,5 тонн) и мотоциклов освобождаются от этой процедуры, поскольку новая техника и так регулярно проходит ТО у дилеров. Машины старше четырех (но не более десяти) лет будут появляться на пункте проверки – раз в два года, остальные – ежегодно.

Второй пакет изменений должен был вступить в силу уже в июне этого года, но из-за пандемии и карантина был перенесен на 2021 год. Со следующего года автомобилисты, которые придвигаются без техосмотра, будут штрафоваться на 2 тыс. рублей, сейчас за это нарушение составляют протокол на 500–800 руб.

Ввиду карантина с апреля и вплоть до 30 сентября можно оформлять договоры ОСАГО без диагностической карты.

Хотя позже их все-таки понадобится предоставить. Кроме того, ужесточились и требования к операторам техосмотра. Эксперты-техники, которые выдают заключение о состоянии автомобиля, могут попасть под уголовную ответственность, если реального осмотра не было. А сами коммерческие компании, занятые в этом бизнесе, получат большие штрафы.

Внедряя подобные нормы, чиновники ориентировались на практику западных стран, где машины без ТО на дорогах не появляются, считает автомобильный эксперт и автоюрист Сергей Ифанов. Но в России проблема техосмотра имеет давнюю историю и решить ее ужесточениями невозможно, отмечает он.

По данным аналитического агентства «Автостат», в 2020 году средний возраст легковых автомобилей в России приблизился к 13,4 года. Причем наметившийся в «нулевые» положительный тренд, закончился из-за череды кризисов в России. Еще в 2014 году, до начала масштабного падения авторынка, средний возраст российского легкового автопарка составлял 12 лет. Почти 60% автомобилей в России старше 10 лет.

«Если бы наши чиновники потрудились посмотреть помодельный срез автопарка России, то они увидели бы, что преимущественно – это старые «Жигули».

То есть автомобили не просто старые, а которые уже как лет 10-15 не производятся,

– рассказал «Газете.Ru» Ифанов. – Они и новыми-то не могли пройти техосмотр, а с иномарками ситуация ничем не лучше. Отнять с помощью техосмотра возможность у этой категории людей иметь автомобиль – это значит открыть ящик Пандоры».

Реформа техосмотра ничего не изменит, только сделает для автомобилистов нелегальную покупку еще дороже, полагает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. По его мнению, техосмотр проще всего отменить, поскольку де-факто он никогда не существовал в нормальном виде и не работал.

«Контроль над фотофиксацией будет осуществлять МВД и почему кто-то считает, что все изменится? В 90-х и «нулевых» у МВД уже был техосмотр, талон тогда продавался за $50-100. Сейчас, что принципиально нового? Ничего», – сказал «Газете.Ru» Радько.

Минтранс на вопросы «Газеты.Ru» о социальном аспекте усложнения процедуры техосмотра для россиян оперативный комментарий не предоставил.