Сочи, Камчатка и Турция: куда россияне собираются летом

С ослаблением ограничений, связанных с пандемией коронавируса, россияне начали планировать летние отпуска, о чем говорит рост количества поисковых запросов на авиабилеты на Wildberries. При этом путешественники интересуются не только южными направлениями.

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Онлайн-ритейлер Wildberries проанализировал для «Газеты.Ru» около 500 тыс. поисковых запросов пользователей и составил рейтинг самых популярных туристических направлений, которыми сейчас интересуются россияне.

Так, по итогам мая в десятку самых востребованных направлений по стране в поисковых запросах вошли (в порядке убывания популярности): Сочи, Анапа, Симферополь, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные воды, Краснодар, Махачкала, Ростов-на-Дону и Геленджик.

«Мы видим, как уверенно отрастают внутренние направления. Например, 3 июня было всего на 30% меньше бронирований на внутренние рейсы, чем год назад в этот же день. Это хороший сигнал для рынка»,

— рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Aviasales. По данным сервиса, топ продаж возглавляют такие направления, как Москва, Петербург, Сочи, Симферополь и Минводы.

Также в Aviasales заметили, что 2 июня количество поисков билетов в Петропавловск-Камчатский увеличилось на 167% относительно среднемесячного значения, которое не менялось на фоне карантина.

«Мы связываем это с выходом нового фильма Дудя. В результате общее количество поисков за последнюю неделю выросло на 24%. По другим направлениям и близко нет такого. Например, Краснодар увеличился всего на 3% за это время, а Москва осталась на месте», — комментируют в пресс-службе сервиса.

В то же время многие сохраняют надежду провести свой отпуск за пределами страны. В Aviasales подсчитали, что 42,1% поисковых запросов приходится на зарубежные направления. Из них 3,4% приходится на Турцию, 2,3% на Испанию, 2,1% на США, 1,9% на Италию, 1,8% на Таиланд, 1,4% на Германию, 1,3% на Францию, 1,2% на Черногорию и 1,1% на Грецию.

При этом 46% запросов приходится на июльские даты, еще 30% — на август. 16,1% и 7,8% на сентябрь и октябрь соответственно.

В топ-10 наиболее популярных заграничных направлений у россиян, по данным Wildberries, вошли Ереван, Стамбул, Анталья, Баку, Афины, Бургас, Париж, Минск, Тиват и Тбилиси.

Наиболее активно свои путешествия в мае планировали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Челябинска, Сургута, Нижнего Новгорода, Красноярска и Ростова-на-Дону. Средняя стоимость авиабилета в мае составила около 6,7 тыс. рублей.

Путешественники, предпочитающие организованные поездки, рассматривают зарубежные направления чаще. Так, по результатам поиска и предварительных заявок на турпакеты, сделанных в мае 2020 года в онлайн-сервисе по поиску и бронированию туров Travelata.ru, прежде всего, туристы мечтают о Турции. 43% поисковых запросов и предварительных бронирований приходится именно на турецкие курорты. Это направление является лидирующим в поисках, несмотря на то, что дата открытия границ пока неизвестна. На втором месте — Россия. Турами в отечественные города в мае интересовалось 28% клиентов сервиса. Далее с большим отрывом идут такие направления, как Таиланд (8%), Тунис (5%), Греция (4%), Кипр (4%), Доминикана (3%), Испания (2%), Черногория (2%) и Болгария (1%).

В прошлом мае, когда ограничений не было, Турция также была лидером среди предпочтений туристов, однако Россия была только на четвертом месте, разделяя его с Тунисом, отмечают в онлайн-турагентстве.

«Спрос перераспределился в сторону России. Многие туристы понимают, что в Краснодарский край получится улететь быстрее, чем в Турцию», — объясняет генеральный директор Travelata.ru Алексей Зарецкий. По его словам, положительная динамика видна уже сейчас, и есть надежда на то, что во второй половине лета туристические потоки будут восстанавливаться более активно, особенно на внутрироссийских направлениях.