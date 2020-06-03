Плохие новости: почему Brent упала ниже $40

В первой половине дня в среду, 3 июня, августовский фьючерс на нефть марки Brent перешагнул психологически важную отметку в $40 за баррель, но после часа дня по Гринвичу снова устремился вниз до минимальной отметки в $38,79 за «бочку». На момент подготовки материала (18:49 по Москве) Brent торговалась чуть дороже – по $39,17 за баррель.

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В беседе с «Газетой.Ru» аналитики выразили мнение, что основная причина такой динамики – приближающиеся переговоры в рамках ОПЕК+. Поэтому рынок оперативно реагирует на соответствующие новости.

«Повышение стоимости барреля Brent до $40, скорее всего, носило краткосрочный характер на фоне обсуждений о возможном продлении соглашения по сокращению добычи нефти»,

– считает глава люксембургского офиса консалтинговой группы «KRK Group» Никита Рябинин.

«Безусловно, в нефтяном ралли начала июня значительную роль играют ожидания итогов встреч ОПЕК и ОПЕК+, ранее запланированных на 9 и 10 июня, – согласилась заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. – Западные СМИ сообщали, что на встрече может быть принято решение о продлении текущей квоты на сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки как минимум до августа, а, возможно, и до сентября текущего года».

Незадолго до того, как баррель Brent снова начал дешеветь, агентство Bloomberg написало, что

предстоящая встреча, запланированная на 4 июня (по версии Reuters министр энергетики Алжира предложил провести встречу раньше запланированного), может не состояться из-за разногласий по поводу соблюдения установленных квот на добычу нефти.

Собеседники агентства рассказали, что она будет под вопросом пока ряд стран, в том числе, Ирак и Нигерия, не предоставят твердой гарантии приверженности условиям сделки. Стоит отметить, что Россия тоже не смогла полностью выполнить условия сделки ОПЕК+. По данным агенства Argus, в мае страна превысила квоту по добыче нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, выкачивая в день 8,59 млн баррелей вместо оговоренных 8,49 млн.

Некоторые аналитики, с которыми побеседовала «Газета.Ru», отметили, что переход барреля Brent за отметку в $40 мог произойти по технической причине, и то, что в итоге котировки снова начали снижаться, свидетельствует о том, что мировая экономика еще далека от преодоления «коронакризиса».

«Рост цен в значительной степени был обеспечен эффектом контанго — паттерном, в соответствии с которым более отложенные по времени исполнения фьючерсы стоят дороже, нежели ближайшие контракты», – пояснила доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова.

Проще говоря, переход на более далекий от сегодняшнего дня фьючерс – августовский – сформировал премию в цене, из-за чего Brent и удалось временно пробить отметку в $40.

Прыжок в неизвестность

Собеседники «Газеты.Ru» отметили, что

риски для нефтяного рынка остаются, даже несмотря на то, что многие страны постепенно снимают карантинные ограничения, а значит, спрос на нефть постепенно восстанавливается.

Наталья Мильчакова из ИАЦ «Альпари» пояснила, что помимо срыва пролонгации сделки ОПЕК+, на рынок может повлиять очередное обострение отношений между США и Китаем. Соответствующие сигналы уже есть: на днях стало известно, что руководство КНР запретило местным госкомпаниям закупать в США свинину и сою – похожее эмбарго вводилось и в период торговой войны между Пекином и Вашингтоном.

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин тоже считает, что политическая обстановка может негативно сказаться на перспективе восстановления нефтяных цен.

«Внешний информационный фон ухудшился под влиянием информации о массовых протестах в США.

Ослабление позиций администрации Трампа, которая была в числе инициаторов сделки, негативно для сделки в целом», – рассказал Александр Осин «Газете.Ru».

Не все потеряно

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики считают, что даже при всех существующих рисках ждать полного развала сделки ОПЕК+ и очередного нефтяного шока не стоит.

«Как показывает практика последних пяти лет, все соглашения в мировом нефтяном бизнесе, в которых изначально проявляется интерес Саудовской Аравии и РФ, завершаются подписанием соответствующих договоров. Даже провал переговоров в рамках ОПЕК+ в апреле в итоге завершился подписанием такого договора», – напомнил Александр Осин, оценив вероятность развала сделки в долгосрочном периоде в 20%.

«Риска развала сделки ОПЕК+ сейчас фактически нет, так как для стран это будет означать реализацию пессимистичного сценария с чрезмерной заполненностью нефтехранилищ, – соглашается Никита Рябинин из KRK Group. –

Поэтому так высока вероятность того, что страны сумеют договориться о продлении сокращения добычи, и это позволит нефтяному рынку постепенно стабилизироваться».

Еще одним немаловажным фактором, который способен подтолкнуть нефтяные котировки вверх, остается серьезное падение добычи нефти в США. Наталья Мильчакова из ИАЦ «Альпари» напомнила, что количество буровых установок в стране, по данным Baker Huges, упало до 222 единиц, хотя в конце прошлого года их было почти 800.

При этом многие местные сланцевики в апреле и мае подали заявления о банкротстве. В результате это может привести к падению нефтедобычи в США на 3-4 млн баррелей в сутки уже к концу года. В условиях медленного восстановления спроса на нефть это позволит быстрее достичь баланса спроса и предложения. Так, по мнению министра энергетики РФ Александра Новака, балансировка рынка может произойти уже в июне-июле этого года, напомнила Тамара Сафонова из РАНХиГС.

Что это значит для нас

Любое повышение цен на нефть положительно сказывается на показателях российского бюджета. В целом на данный момент ситуация выглядит следующим образом: среднегодовая цена на Brent пока составляет $53 за баррель, а для бюджета РФ критично ее падение ниже $40, поясняет Наталья Мильчакова из ИАЦ «Альпари».

«Если цена вернется на $50 к концу года, то пессимистичные прогнозы о дефиците бюджета в 5,6 трлн руб. в 2020 году могут и не сбыться, дефицит может оказаться меньше, около 4-5 трлн рублей», – считает аналитик.

«Сокращение добычи, как представляется сейчас, выгодно и экономике, и бюджету, поскольку формирует дополнительные денежные потоки, – соглашается Александр Осин из «Фридом Финанс». – Исходя из корреляции цен на нефть, добычи и бюджетных показателей РФ, после сокращения нефтегазовых доходов бюджета в апреле июне до 448 млрд рублей в месяц, в дальнейшем, в июле – декабре они вырастут до 510 млрд рублей».