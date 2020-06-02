Скромный план России: на что пойдут пять триллионов

Премьер Михаил Мишустин во вторник, 2 июня, представил президенту Владимиру Путину план восстановления российской экономики.

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«Основная цель плана — преодолеть спад экономики, вызванный коронавирусом, и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, что позволит нам стабильно наращивать реальные доходы граждан», — доложил премьер-министр президенту.

Меры социальной поддержки и господдержка бизнеса, уже начатая в апреле, по его словам позволили «частично компенсировать сокращение доходов граждан, замедлить рост безработицы».

План рассчитан на полтора года и содержит три этапа: стабилизацию ситуации до конца 2020 года, восстановление с начала 2021-го и переход к устойчивому росту в четвертом квартале 2021 года.

«Уже к концу периода восстановления мы должны выйти на устойчивый долгосрочный рост экономики, превышающий докризисный уровень», — сказал Мишустин.

В общенациональном плане содержится около 500 пунктов, реализация которых поможет восстановить рост ВВП.

Стоимость реализации плана за два года составит около пяти триллионов рублей, отметил Мишустин.

«Полагаю, что представленный документ можно взять за основу», — отреагировал Путин, добавив, что жизнь, скорее всего, еще внесет коррективы в планы правительства.

Ускорение начнется в июле

Президент предложил во второй половине июня окончательно определиться с параметрами общенационального плана. И уже с начала июля «приступить к активной реализации конкретных шагов».

Экономика, занятость, доходы граждан во втором полугодии уже должны получить эффективную поддержку, рекомендовал глава государства.

То есть, за полтора года, если не последует уточнений, власти планируют вывести экономику России на устойчивый рост на уровне не менее 2,5%. В прошлом году ВВП вырос на 1,3%. Согласно прогнозам в этом году ожидается снижение, которое по разным оценкам варьируются от 4 до 6%. На восстановление планируется потратить 5 трлн рублей. На прошлой неделе по подсчетам правительства на антикризисные меры предполагалось потратить 3,3 трлн рублей.

Опрошенных «Газетой.Ru» экспертов план спасения экономики, представленный правительством, не впечатлил. Взять такой план за основу, конечно, можно, но доработка категорически необходима, уверены они.

«Речь идет всего лишь о возврате к докризисным уровням, как по темпам роста ВВП, так и по уровням доходов, бедности и другим ключевым показателям. В целом программа, пусть и не в явной форме, именно это и декларирует — возврат к докризисному уровню», — недоумевает заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко.

Хорошо, что такой план восстановления экономики у правительства наконец-то появился, он хотя бы дает представление о приоритетах экономической политики на ближайшие пару лет, отмечает ведущий эксперт S&P Карен Вартапетов.

«Но любые целевые показатели и макроэкономические прогнозы в текущий момент носят вероятностный характер. Итоговый экономический ущерб от вируса пока оценить невозможно, как и эффективности мер господдержки, а с этим пока не очень. И сам объем мер, направленных на господдержку, ниже чем в развитых странах», — говорит Вартапетов.

Ведущий эксперт ПФ «Капитал» Евгений Надоршин считает, что план роста ВВП на 2,5% в 2021 кажется не очень амбициозным, на фоне прошлогодних 1,3% и ожидаемого в этом году спада.

Власти стали скромнее в желаниях

«Власти уже не делают громких заявлений, как раньше, о том, что России необходим рост ВВП выше среднемировых темпов, то есть, более 3,5%. А когда-то даже ставилась задача расти темпами выше 5%, поскольку именно такой считался минимально необходимым для роста благосостояния россиян и модернизации экономики. Сейчас желания властей скромны, как никогда», — говорит Надоршин.

Но ситуация с ВВП сложнее, чем может показаться. Дело в том, что по разным оценкам, итоги этого года будут провальными из-за падения цен на нефть и ситуации с коронавирусом. Если посмотреть прогнозы, то большинство сходится на том, что экономика может уйти в минус на 4-6%.

После такого падения темпы восстановительного роста на уровне 2,5% вполне достижимы, но ненадолго. Обещанные немалые вливания в 5 трлн рублей могут этому помочь, отмечает Надоршин.

Сумма госинвестиций выглядит солидной. Но она не рекордная. Надоршин предлагагает вспомнить 2008-2009 годы. В то время на фискальные стимулы было потрачено больше, чем заявлено сейчас. В 2008-м был профицит консолидированного бюджета в размере 4,9%. В 2009-м уже был дефицит в размере 6,3%. Итог: правительство накачало тогда экономику деньгами более чем на 11% ВВП (это еще без учета стимулирования в 2008-м, которое уже началось осенью) и продолжало стимулировать в 2010 году.

«Сейчас готовность властей не обещает «бюджетного маневра» более чем на 10% ВВП в 2020 году, да и планы на 2021 не производят сильного впечатления. Это притом, что итоговый размер фактических расходов пока не понятен, ведь недофинансирование — основной бич госпрограмм последних лет», — говорит Надоршин.

Останемся бедными, как и раньше

Также, похоже, что в качестве расходов на поддержку экономики сосчитали и часть средств, предназначенных для реализации нацпроектов в 2022-2024 годах. Эти деньги, возможно, все равно бы потратили, но теперь это сделают чуть раньше и они станут частью национального плана спасения экономики, что означает небольшое ускорение в ближайшее время «ценой последующего замедления».

Обращает на себя внимание обещание премьера о том, что рост должен быть устойчивым, то есть 2,5% не только в 2021 году, но и в среднем в последующие годы. «Но долгосрочных мер поддержки экономической активности план содержит немного. Если же мы посмотрим какими были темпы роста ВВП в 2008-2019 годах, то в среднем экономика росла по 0,7% ежегодно. Исходя из этих реалий сделать устойчивым рост на уровне, как минимум 2,5%, о чем говорил премьер Мишустин, даже слишком революционно», — считает Надоршин.

До коронавируса большинство прогнозов роста экономики России укладывались в интервал 1,5-2% среднегодового роста. Сейчас возможностей для внушительного ускорения до 2,5% нет. Не говоря уже до среднемировых темпов, заключает эксперт.

ВВП России в 2019 году составил 110 трлн рублей, а в этом году из-за ограничительных мер, вызванных COVID-19 и низкими ценами на нефть ВВП сократится почти на 6%. И от этого уровня последующие 3 года можно ожидать ежегодный рост более 3% в год, прогнозирует начальник аналитического управления банка «ФК Открытие» Анна Морина.

«Основными драйверами грядущего роста, кроме нацпроектов и стимулирования экономики государством, в том числе, через госинвестиции, станет увеличение добычи нефти. Но нужны отмена или сокращение ограничений на добычу нефти по соглашению ОПЕК+ и рост цен на нефть хотя бы до уровня $45-55 за баррель», — говорит Морина.

При таких предпосылках к номинальному ВВП 2019 года Россия выйдет уже в 2021 году, а в реальном выражении — только ближе к 2022 году, В долларовом выражении – в 2023 году, прогнозирует Морина.

«Что касается доходов населения, то мы ожидаем восстановление реально располагаемых денежных доходов только к 2022 году, в том же году, к примеру, среднемесячная зарплата в долларах США достигнет уровня 2019 года», — заключает Морина.