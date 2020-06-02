Новый маневр: «Академик Черский» сменил владельца

Способное достроить газопровод «Северный поток – 2» судно «Академик Черский» сменило владельца. Об этом сообщает Российский международный реестр судов.

Эксплуатацией судна ранее занималось ООО «Газпром флот», а собственник нигде публично не объявлялся. Куплено было судно в 2015 году. Теперь владельцем «Академика Черского» является «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» (СТИФ), входящий в группу «Газпрома» (по состоянию на конец марта 2020 года).

Уставный капитал СТИФ – 123 млн рублей, специализация фонда – операции с недвижимостью. В конце марта фонд поменял прописку с Самары на Санкт-Петербург.

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По мнению управляющего партнера московского офиса коллегии адвокатов Pen&Paper Антона Именнова, если собственником трубоукладчика является фонд, то возможные американские санкции против этого юрлица «неопасны». Однако, как передает РБК, под санкции может попасть само судно.

Власти РФ и «Газпром» официально не подтверждают, но и не опровергают участие «Академика Черского» в завершении строительства нитки газопровода СП-2.

В феврале 2020 года судно покинуло порт Находка на Дальнем Востоке и направилось в Сингапур. Оттуда трубоукладчик двинулся в сторону Шри-Ланки, там «Академика Черского» должен был встретить отряд кораблей Балтийского флота России — лидером его является сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», в состав отряда входят также буксир и танкер. Впоследствии судно сменило курс, направившись в Мозамбикский пролив, отделяющий Мадагаскар от Африки.

Столь мощный военный эскорт мог пригодиться «Черскому» для защиты от сомалийских пиратов, которые могли помешать судну войти в Красное море и направиться к Средиземному морю. Однако после очередной смены курса можно было предположить, что судно идет к мысу Доброй Надежды и будет огибать Африканский континент с юга. В конечную точку маршрута «Академик Черский» должен был прибыть к середине апреля.

«Академик Черский» был построен в КНР и куплен Россией в 2015 году, его планировалось использовать на проекте трубопровода «Сахалин-3». В декабре из-за санкций США против подрядчиков «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» швейцарская компания Allseas сообщила о приостановке работ на проекте. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что «Северный поток — 2» может быть достроен «Черским» и его командой. Еще в январе

глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что СП-2 будет достроен своими силами — технологических препятствий для этого нет.

В МИД РФ заявили, что проект газопровода «Северный поток — 2» будет завершен, несмотря на санкции. «Уверены, что, несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода <...> будет успешно завершено», — говорили в ведомстве. В январе гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил, что Россия достроит «СП-2» самостоятельно. По словам эксперта, не исключено, что компания Allseas, остановившая работу из-за американский санкций, вернется к строительству.

«Если же этого не произойдет, у Российской Федерации есть свое судно для укладки труб под водой — «Академик Черский», — отметил Правосудов.

В мае 2020 года судно зашло в Балтику, обогнув Европу с запада. Пару дней назад «Академик Черский» вошел в германский порт Мукран – логистический центр проекта трансбалтийского газопровода СП-2.

День спустя канцлер ФРГ Ангела Меркель отвергла приглашение главы США Дональда Трампа принять участие в саммите G7. По словам высокопоставленного американского чиновника, сказанным изданию Politico, лидеры двух стран не сошлись в ряде принципиальных международных вопросов, в том числе — в отношении экспортного газопровода из России в Европу по дну Балтийского моря «Северный поток — 2».

В то же время посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерение Вашингтона ввести очередные санкции против СП-2. Глава комитета по экономике и энергетике в Бундестаге Клаус Эрнст ранее заявлял, что «Северный поток — 2» важен для европейских государств и наложенные на него санкции США требуют ответных действий.