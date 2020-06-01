Отдых на колесах: автотуристам нарисовали маршруты

Общенациональная ассоциация автомототуризма (ОАА) направила письмо в Ростуризм, в котором обозначен перечень пилотных автомобильных маршрутов, которые предлагается развивать с помощью «Стратегии развития туризма в России до 2035 года». В ассоциации полагают, что автомобильный туризм сейчас обладает большим потенциалом развития в связи с тем, что из-за эпидемии коронавируса граждане России опасаются ездить за границу.

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«В рамках поручения Ростуризма в ходе Рабочего совещания 20 мая 2019 г. Ассоциация совместно с представителями законодательной и исполнительной власти регионов России и своими региональными представительствами провела ряд совещаний и экспедиций, в ходе которых были изучены объекты придорожной инфраструктуры на перспективных туристских направлениях», – сообщается в письме ОАА. В Ростуризме не ответили на запрос «Газеты.Ru» о включении маршрутов в Стратегию туризма и получении соответствующего письма.

Деньги, которые граждане России расходуют в семейных поездках за границу, могут оставаться в стране, если создавать для этого необходимые условия на туристских маршрутах, считают в ОАА. При составлении маршрутов для автотуризма учитывалась их популярность, степень благоприятности погодных условий, качество дорог и объектов придорожной инфраструктуры, наличие достопримечательностей и привлечение представителей малого и среднего бизнеса.

В результате было определено шесть межрегиональных туристических маршрутов, которые являются наиболее привлекательными для въездного и внутреннего туризма.

Среди них «Ладожское кольцо» (Санкт-Петербург – Лосево – Васильево – Приозерск – Лахденпохья – Сортавала – Питкяранта – Видлица – Олонец – Старая Слобода – Лахта – Шлиссельбург – Синявино), «Заповедные земли Русского Севера» (Вельск – Каргополь – Вершинино – Онега – Луда – Архангельск – Малые Корелы – Голубино – Холмогоры – Зеленый городок — Шенкурск – Вельск), «Легенды Эльбруса» (Минеральные Воды — Черкесск — Архыз — Домбай — Ессентуки — Пятигорск — Терскол — Баскан — Чегем — Нальчик — Верхняя Балкария — Владикавказ — Алагир — Верхний Фиагдон — Цей — Дигора), «Золотое кольцо России» (Владимир — Суздаль — Иваново – Кострома – Ярославль — Переславль-Залесский – Ростов — Сергиев Посад — Углич), «Сибирский тракт» (Пермь – Кунгур – Бисерть – Каменск-Уральский – Далматово – Исетское – Ялуторовск – Ишим –Тюкалинск – Омск – Татарск – Каинск – Колывань – Томск – Мариинск – Ачинск – Козулька – Красноярск – Уяр – Бородино – Канск – Бирюсинск – Нижнеудинск – Зима – Иркутск – Слюдянка – Танхой – Посольское – Селенгинск – Улан-Удэ – Петровск-Забайкальский – Хилок – Чита – Нерчинск – Сретенск), «Чуйский тракт» (Новосибирск — Бийск — Сростки — Горно-Алтайск — Чоя — Артыбаш — Шебалино — Онгудай — Акташ — Кош — Агач — Ташанта).

Включение этих маршрутов в Стратегию туризма позволит местным властям начать развивать придорожную инфраструктуру, отмечает президент Общенациональной ассоциации автомототуризма Сергей Лобарев. По его словам, сейчас любые затраты региональных властей на развитие кемпингов, стоянок для караванеров и прочих элементов автомобильного туризма будут признаны нецелевым расходованием средств. Это обстоятельство, по мнению собеседника, тормозит развитие автотуризма.

«У нас очень большая потребность в нормативно-правовых документах, которые регламентируют эту деятельность. Ни в одном документе, в том числе, законе о туризме нет даже такого направления, как автотуризм, – рассказал «Газете.Ru» Лобарев. –

К сожалению, приоритетным является арктический туризм, круизный, сейчас глэмпинги (отдых на природе с гостиничным удобствами – «Газета.Ru») пошли. А нет самого массового вида туризма – автомобильного».

По словам представителя ассоциации, включение указанных маршрутов, прежде всего, позволит сертифицировать работу кемпстоянок для караванеров, а также даст региональным чиновникам возможность строить для них инфраструктуру и безопасный сервис, чтобы затем сдавать эти объекты в аренду частному бизнесу.

Автомобильный туризм мог бы расти хорошими темпами, но ему нужна поддержка от правительства, это ускорит развитие инфраструктуры, соглашается генеральный директор арендной компании Touring Cars Максим Мигунов.

«На данный момент малый и средний автотуристический бизнес говорит: «У нас нет трафика». А люди говорят: «Нам некуда поехать», получается ситуация «курица-яйцо». Государство могло бы подтолкнуть это движение. Есть цифры, которые говорят сами за себя: в 2019 году оборот караванинга путешествий на автодомах в Евросоюзе составил €39 млрд, у нас – несколько десятков миллионов рублей», – поделился мнением Мигунов.

Автомобильный туризм в России не будет развиваться, пока в стране сохраняется нестабильность, убежден автомобильный эксперт Сергей Ифанов. В первую очередь препятствует этой отрасли вопрос безопасности и качества сервиса. По его мнению, коррупция на местах и своячество при распределении рыночных ниш мешает появлению качественного сервиса в регионах.

«В ряд регионов лучше вовсе не соваться, все их знают. А что, популярные курорты Краснодарского края разве лучше? Вспомнить хотя бы скандальный ДПС Кущевский, сотрудников которого обвиняли в подбрасывании наркотиков путешествующим. Вдобавок теперь полицию снабдили правом взламывать автомобили. Надо сначала этот бардак в стране разгребать», – считает Ифанов.