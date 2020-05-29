Не так страшен черт: что делать с просроченными микрозаймами

К 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам в России вырос до 51,3 млрд рублей – это треть от всего кредитного портфеля МФО, приводит данные БКИ «Эквифакс» издание РБК. Несмотря на значительную сумму, апрельский прирост по числу просроченных платежей оказался не таким большим: общее число просроченных займов за месяц выросло с 38 до 40,7%.

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Но сама динамика говорит о том, что

доля населения, которая не может обслуживать такие небольшие долги (если сравнивать с потребительскими кредитами в банках и ипотекой), стабильно растет: число просроченных ссуд за март увеличилось примерно так же – с 35,9 до 38%.

Собеседники РБК считают, что это связано с тем, что основные клиенты МФО – сотрудники сферы услуг и рабочие, чей доход формируется по сдельным правилам, а во время пандемии у них практически не было работы. Вдобавок, часть клиентов стала допускать просрочки из-за негативных ожиданий: мол, с долгами потом разберемся, а «живые» деньги нам еще пригодятся.

Дальнейшего улучшения ситуации многие эксперты не ждут. Так, агентство АКРА прогнозирует, что доля просроченных микрозаймов в ближайшее время вырастет до 50%.

Три шкуры никто не сдерет

Просрочка микрозайма влечет за собой угрозу получить вдобавок к процентам штрафы и пени. Но общая сумма долга, которую в итоге могут потребовать к уплате МФО с каждым годом постепенно снижается.

Учитывая, что микрозаймы обычно берут «до зарплаты», вероятнее всего, большинство из таких просроченных кредитов были взяты в этом году,

рассказал «Газете.Ru» генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

«C 1 января максимальный размер выплат со всеми штрафами и пени не может превышать 150% от суммы займа. То есть если человек, например, взял займ на 10 тысяч рублей, то общая сумма его долга не может превысить 25 тысяч», – отметил он.

Но если микрозайм был взят раньше 2020-го года, общая сумма из-за просрочки может быть выше. «До января 2019 года для МФО действовало разделенное ограничение для своевременно выплачиваемых займов и просроченных. В первом случае коэффициент равен трем суммам, указанным в договоре. Во втором – двум», – напомнил гендиректор МФК «МигКредит» Олег Гришин.

В прошлом году были другие правила, напоминает Гришин: «В начале прошлого года выплаты были не более двух с половиной объемов микрозайма. Причем применяется не к остатку долга, а к изначально оформленному объему средств». Так что если микрозайм был взят в прошлом году, к нему будет применяться именно это правило.

Найти компромисс

Собеседники «Газеты.Ru» из микрофинансовых организаций рассказали, что проблемы с просрочкой можно попытаться решить в индивидуальном порядке.

«Компании стараются идти навстречу заемщикам. Если человек не пытается скрыться, не отказывается платить, и действительно попал в тяжелую финансовую ситуацию, естественно, надо искать какой-то компромисс, – говорит Андрей Пономарев из Webbankir. – Если заемщик идет на контакт, существуют различные механизмы. Например, можно договориться о реструктуризации долга. То есть человек выплачивает основной долг, а проценты – уже когда ему позволит ситуация».

Ян Мариинский – основатель группы компаний Zalog24h – рассказал, что

получить приостановку платежей в МФО можно в нескольких случаях. Например, если человек потерял работу, серьезно заболел или получил инвалидность, потерял близкого родственника или лишился недвижимости из-за стихийного бедствия или пожара.

Во всех случаях нужно будет предоставить подтверждающие документы.

Олег Гришин из «МигКредит» добавил, что обратиться за отсрочкой платежей до шести месяцев (так называемые «кредитные каникулы») заемщик может до 30 сентября при условии, что его доходы за месяц, предшествующий месяцу обращения, упали более чем на 30% по отношению к среднегодовому доходу за 2019 год. При этом необходимо предоставить подтверждающие документы, прежде всего, справку 2НДФЛ. Эту справку можно получить в личном налоговом кабинете Федеральной налоговой службы (ФНС).

Надо понимать и что при просрочке платежей МФО не станет моментально обращаться к коллекторам, говорят собеседники «Газеты.Ru». Ян Мариинский уточнил, что чаще всего это происходит уже на поздних стадиях просрочки. К тому же, действия МФО сильно зависят от суммы долга.

«При малых размерах займа стоимость работы может превышать сумму которую возможно получить, поэтому чем меньше ваш заем, тем вероятнее, что вы будете менее интересны кредитору», – рассказал Мариинский.

Страсти накалились

Если найти компромисс не удастся, микрофинансовая организация может обратиться в суд, рассказал «Газете.Ru» партнер юридической группы Novator адвокат Александр Катков.

«Решение вряд ли будет в пользу заемщика. Но при грамотном подходе он может рассчитывать на то, что суд по его просьбе снизит объем штрафов, пени и неустоек, начисленных за просрочку выплаты займа»,

– констатирует юрист.

Взысканием задолженности занимаются судебные приставы – в рамках исполнительного производства. Они имеют право разыскивать имущество должника, арестовывать банковские счета с денежными средствами, а так же движимое и недвижимое имущество. При этом арест не подразумевает непосредственно лишение – имуществом можно пользоваться и дальше, а вот регистрационные действия проводить с ним – нельзя.

Александр Катков добавил, что если должник не оплатит назначенную судом сумму в течение пяти дней, ему придется заплатить дополнительные 7% от суммы в пользу государства – так называемый исполнительский сбор.

«Вредные советы»

На практике не всегда все происходит так, как должно быть по закону. «Газета.Ru» пообщалась с одной из бывших должниц по микрозаймам, чтобы она поделилась своим опытом взаимодействия с МФО.

В беседе с корреспондентом издания, Алиса П. (имя изменено) рассказала, что на практике МФО редко идут в суд, потому что им это не выгодно.

«Если вызовут в суд, берите адвоката и договор оформления. Нужно доказать, что договор составлен некорректно. Или доказать, что заёмщик был введён в заблуждение и получил недостоверную информацию о продукте, – рассказала девушка. – Все высокие пени, как правило, незаконны и суд встанет на защищу гражданина. Многие говорят, что судебная система нас не защищает. Но в данном вопросе, она защищают очень хорошо».

Что касается приставов, собеседница «Газеты.Ru» тоже рекомендует не бояться их и идти на контакт. «Ни коллектор, ни МФО не могут забрать имущество у человека без решения суда. Они даже вас должником не могут называть, пока этого не сделал суд. Пристав может, но это редко происходит. Пристав не будет идти на крайние меры, если человек старается оплатить долг и идёт на диалог с приставом», – поделилась опытом Алиса.