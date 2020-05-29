Отпуск со сдвигом: когда откроют пляжи

Пляжи в России откроются, по предварительным данным, с 1 июля. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил глава комитета Государственной думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

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Туристический сезон в стране стартует, невзирая ни на что, добавил депутат, хотя и с ограничениями и «существенным временным сдвигом». Региональные власти будут принимать решения об открытии курортов самостоятельно, исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки.

За границу летать россиянам небезопасно из-за коронавируса, охватившего весь мир, добавил парламентарий. Поэтому, если граждане предпочтут внутренний туризм по стране внешнему, оздоровится туристическая отрасль России, считает Дегтярев.

При этом спрос на авиабилеты по России постепенно оживает: в мае этого года россияне купили более чем на 40% больше билетов, чем в апреле, рассказали «Газете.Ru» в Aviasales. Интерес к поездкам на отечественные курорты в этом месяце вырос в три раза по сравнению с апрелем, отмечают в OneTwoTrip.

За первые 26 дней мая через Aviasales приобрели на 43% больше авиабилетов по сравнению с апрелем. Речь идет сугубо о поездках по России. В пресс-службе OneTwoTrip отмечают, что количество поисковых запросов на перелеты пока что гораздо выше уровня продаж и клиенты сервиса продолжают мониторить цены на путешествия, хоть и делают это менее активно, чем раньше.

«Если говорить об интересе к курортным направлениям (поиск авиабилетов на летние даты), то в мае он сравнялся с уровнем января текущего года», — отмечают в пресс-службе сервиса, добавляя, что в апреле количество людей, которые интересовались летним отдыхом, было минимально, а в мае интерес возрос втрое.

26 мая советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова рассказала о преимуществе отдыха в России. Она напомнила, что в каждой стране свои меры безопасности, которые рассчитываются с учетом обстановки.

«Безопаснее у нас или нет — сказать трудно, но точно спокойнее. Кроме того, если турист заболеет за рубежом, то лечить его там не будут», — заявила Осипова.

Эксперт добавила, что гражданин России на отечественном курорте будет обеспечен лечением, если заразится коронавирусом. Кроме того, она предупредила о возможных трудностях с возвращением на родину в случае начала второй волны COVID-19.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин призвал россиян не торопиться планировать поездки за рубеж из-за рисков развития пандемии. В конце апреля россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешили покинуть страну. Соответствующее постановление подписал премьер.

Российские авиакомпании с 27 марта прекратили международные чартерные и регулярные рейсы. Такое решение принял президиум координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Исключение составили маршруты, которые были организованы для возврата остающихся за границей россиян.

На следующий день после этого Мишустин распорядился полностью закрыть границы страны для профилактики распространения заболевания. Ограничения не распространялись на некоторые категории граждан, в том числе сотрудников дипломатических миссий, тех, кто выезжает из России в связи со смертью близкого родственника, а также жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с российскими паспортами.

Отметим также, что глава МИД Сергей Лавров уже ранее подчеркивал, власти страны не обсуждают возможность введения виз, дающих право на выезд из страны.

«Выездных виз точно никто не планирует вводить, и я не могу себе представить ситуацию, когда такая идея будет в практическом плане обсуждаться», — сказал министр, отвечая на вопрос о возможности изменения порядка выезда россиян за границу после выхода из режима самоизоляции. Он напомнил, что в соответствии со статьей 27 Основного закона «каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации».