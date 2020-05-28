На колесах: коронавирус подтолкнул россиян к автопутешествиям

Интерес россиян к автодомам на колесах в период карантина — в апреле и мае (по ситуации на 27 число) 2020 года — вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в аналитическом отчете сайта частных объявлений «Авито».

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«Столь резкий рост может объясняться стремлением россиян посвятить летний отпуск внутреннему туризму — организовать доступную поездку и при этом не зависеть от транспортных ограничений, введенных из-за пандемии. Динамика предложения автодомов пока отстает от темпов повышения спроса, увеличившись по сравнению с 2019 годом только на 6%», — говорится в сообщении компании.

По данным ВЦИОМ, 95% граждан страны в этом году не связывают свой отпуск с выездом за границу России даже, если ограничения на перелеты будут отменены.

В свою очередь аналитический центр НАФИ отмечает, что 23% граждан России, ранее выезжавших исключительно за рубеж на отдых, в связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году будут путешествовать только по родной стране.

В этой связи личный автомобиль выглядит безопасным средством передвижения в путешествии. А автодом помимо прочего еще и позволяет избежать необходимости использования гостиниц и съемного жилья.

Чаще всего автодома на карантине искали москвичи и жители Санкт-Петербурга: в сумме на обе столицы приходится более 20% трафика по объявлениям о продаже автодомов. Наиболее высокие темпы роста показывает Иркутск, Красноярск, Саратов и Тольятти.

«В каждом из перечисленных городов спрос увеличился год к году более чем на 100%. Менее всего автодомами интересуются жители Тюмени — спрос в этом городе упал на 17% по сравнению с прошлым годом»,

— сообщают аналитики «Авито».

В среднем количество объявлений о продаже подержанных домов на колесах с каждым годом прирастает на 6%, говорится в исследовании. Впрочем, такой тренд отмечается не во всех регионах, к примеру, в Иркутске предложение увеличилось на 116%, а спрос — на 156%. А в Челябинске рост числа объявлений опередил спрос: 69% и 59% соответственно.

В среднем по России подержанный автодом стоит около 700 тыс. рублей. Самые дорогие машины продаются в Москве (1,9 млн руб.) и Нижнем Новгороде (1,06 млн руб.). Самые дешевые машины предлагаются в Ульяновске (239 тыс. руб.) и Омске (338 тыс. руб.).

Наиболее ощутимо растет цена кемперов в сравнении с 2019 годом в Барнауле (+260%) и Тольятти (+154%), а самые стабильные цены — в Самаре (+3%) и Москве (+6%)

Мода на путешествия в автодомах пришла из США в Европу и сейчас распространяется в России. Чаще всего путешествующие берут такие машины в аренду. Однако в России отдых в прокатном автодоме пока что нельзя назвать доступным удовольствием, и не каждый россиянин сможет его себе позволить.

В среднем в летний сезон аренда автодома составляет 12-15 тыс. рублей в сутки.

Таким образом, типичный отпуск на колесах только в части аренды обойдется в 150-200 тыс. руб., отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» генеральный директор арендной компании Touring Cars Максим Мигунов.

«Если брать семью из четырех человек, то затраты на аренду примерно сопоставимы с тем, что в прошлом году россияне в среднем тратили на поездку в Турцию с учетом отелей и перелетов. Но так в лоб с отдыхом в стиле all inclusive это нельзя сравнивать, поскольку это принципиально другой вид отдыха — ты, где захотел, там и встал. Хочешь в горах, хочешь у моря — каждый день за окном новый вид», — объяснил Мигунов.

По словам собеседника, в России постепенно увеличивается количество кемпингов (оборудованных стоянок для размещения автодомов) и трафик кемперов. По подсчетам Ростуризма, в России всего порядка 30 точек, по оценке Мигунова, автотуристических баз отдыха уже на 70 больше. Преимущественно они сконцентрированы в центральной части страны на наиболее популярных туристических направлениях.

Автотуризму не хватает государственной поддержки, считает глава Общенациональной ассоциации автомототуризма Сергей Лобарев. По его словам, сегмент автомобильного туризма самый массовый в России и ему срочно нужно признание и правовая основа, которая бы позволила регионам выделять средства на развитие инфраструктуры.

«Ни в одном нормативно-правовом документе, в том числе законе о туризме, нету даже такого направления — автотуризм. В Ярославле, Ростове, на Алтае, в Воронежской Архангельской и Омской областях власти хотят развивать туризм и придорожную инфраструктуру. Они говорят мы рады были бы субсидировать, но это нигде не прописано», — пояснил «Газете.Ru» Лобарев.