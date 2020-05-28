Открыться мало: вернутся ли покупатели в торговые центры

С начала июня в столице заработают непродовольственные магазины, а также организации, которые оказывают бытовые услуги без длительного контакта с клиентами – химчистки, ремонтные мастерские и так далее. Владельцы торговых центров, у которых этот бизнес арендует помещения, не скрывают оптимизма: все они ждут, что постепенно покупательский трафик восстановится до докризисного уровня.

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«Мы очень ждали этих новостей, и как и весь рынок восприняли их позитивно. Надеемся, что и второй и третий этапы так же оперативно будут введены, и мы наконец-то начнем нормально работать», – сказала «Газете.Ru» директор по аренде ТЦ «Авиапарк» Юлия Дьякова.

Боязнь заразиться коронавирусом среди россиян и неопределенные перспективы очень сильно ударили по всей отрасли. По данным аналитиков Watcom,

еще до введения ограничений на свободное передвижение по Москве и всеобщей самоизоляции посещаемость торговых центров в столице начала резко падать. Уже 19 марта она упала на 20% в сравнении с прошлым годом.

По состоянию на 1 апреля этот показатель и вовсе упал на 73% и до сих пор остаётся ниже прошлогодних показателей более чем на 60%.

В других городах России ограничения на работу непродовольственных магазинов вводились и снимались так же — в зависимости от решения местных властей, полагавшихся на эпидемиологическую обстановку. И крупные федеральные сети полностью зависимы от этих решений.

«Компания ИКЕА принимает решения о датах открытия своих магазинов в каждом регионе после выхода соответствующих распоряжений региональных органов власти. Решения принимаются индивидуально для каждого магазина», – пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

Но Москва в этом смысле все равно останется ориентиром для остальных регионов, так как в столице торговля развита гораздо сильнее.

«Все этого ждали и понимали, что пока Москва не откроется, никакого развития и роста потребительского спроса не будет. Потому что так или иначе, но львиная доля товарооборота арендаторов формируется именно в Московском регионе. Все взоры будут направлены на то, как открывается Москва, насколько активно покупатели возвращаются в торговые центры и тратят», – рассказала «Газете.Ru» директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

В сложившейся обстановке самое главное – обеспечить безопасность покупателей внутри торговых центров, и их владельцы прекрасно это понимают, поэтому большинство из них не настаивает на том, чтобы открыть все и сразу.

«Торговые центры полностью не закрывались, функционировали супермаркеты и часть магазинов, которые не подпадали под действие введённых из-за пандемии ограничений, – пояснила «Газете.Ru» директор отдела развития проектов департамента недвижимости Crocus Group Екатерина Белолипецкая. – Постепенное открытие все большего числа магазинов в составе торгового центра в сложившихся условиях является обоснованной мерой с точки зрения сохранения опасности распространения вируса».

С этим у крупных игроков вряд ли возникнут серьезные трудности. В беседе с «Газетой.Ru» экс-глава службы эксплуатации ТРЦ РИО Михаил Петкевич напомнил, что все необходимые системы, в том числе и по прогонке воздуха, в таких помещениях давно установлены.

«Для того чтобы сделать социальную дистанцию и поставить санитайзеры в туалетах, больших усилий прилагать не придется. Входной контроль, охрана с термометрами - это все легко», –

сказал Михаил, уточнив, что в том же РИО площади большие, бутиков достаточно и никаких столпотворений там в принципе никогда не было.

На старт, внимание

Все опрошенные руководители столичных торговых центров уверены, что с открытием непродовольственного ритейла покупатели вернутся в магазины, чтобы реализовать отложенный спрос.

«Отложенный спрос безусловно существует: люди достаточно долго просидели в самоизоляции. Возможно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, люди захотят прийти и просто развеяться», – считает Юлия Дьякова из «Авиапарка».

Евгения Хакбердиева из агентства недвижимости Knight Frank тоже делает ставку на шоппинг. По ее мнению,

люди за два с половиной месяца попросту засиделись, и им нужно куда-то выйти.

«Если смотреть на то, как открывались торговые центры в регионах, например, «МЕГА» в Санкт-Петербурге, результаты нам показывают, что спрос есть, и люди элементарно, пропустив весну, должны купить себе что-то на лето», – рассказала она.

Чтобы помочь арендаторам плавно восстановить свою работу, многие торговые центры готовы предоставить им арендные каникулы или снизить это бремя каким-то другим образом. «Касательно условий аренды:

кто-то действительно договорился и для того, чтобы арендаторы как можно скорее открывались, они обсуждают льготные условия на ближайшие два месяца. Есть те, кто предлагает сначала открыться и обсудить скидки уже по факту первого месяца работы.

Я думаю, что оба подхода имеют право на жизнь», – считает Евгения Хакбердиева.

Екатерина Белолипецкая из Crocus Group также сообщила, что в компании подходят к каждому арендодателю индивидуально и стараются находит решения по-партнёрски, поскольку и арендаторы, и девелоперы оказались в одинаково трудной ситуации. Такую позицию озвучила и Юлия Дьякова из «Авиапарка».

Повезет не всем

Отложенный спрос действительно имеет место быть, и часть людей так или иначе снова потянется в торговые центры, несмотря на довольно серьезное падение доходов, не успевших восстановиться еще с кризиса 2014-го года, рассказал «Газете.Ru» генеральный директор «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров.

Но далеко не все торговые центры смогут выдержать конкуренцию в сложившихся условиях, ведь их ждет серьезная консолидация потребительского спроса вокруг более крупных ТЦ.

«Ряд торговых центров, которые действительно не отличались какой-то внятной и современной концепцией, будут продолжать стремительно пустеть, – предположил аналитик. – Даже если их арендодатели будут предоставлять какие-то арендные каникулы, но трафика все равно не будет, магазины будут закрываться».

Михаил Бурмистров отметил, что серьезное сокращение трафика ждет и премиальные магазины, которые были ориентированы на иностранных туристов – те же ГУМ и ЦУМ. И их восстановление будет заторможено, пока туристы не вернутся в Россию.

В любом случае, по его мнению,

ждать былого трафика в торговых центрах не стоит, пока не откроются основные «магниты», притягивавшие покупателей до пандемии – фуд-корты, фитнес-центры, кинотеатры и другие развлекательные объекты.

Эксперт отдельно остановился на том, что серьезные проблемы с арендаторами, вне зависимости от арендных каникул, возникнут у тех, кто торгует товарами с минимальным отложенным спросом.

«Ряд непродовольственных магазинов просто не откроется и мы увидим, как некоторые торговые центры стремительно опустеют. Такое резкое падение мы, скорее всего, увидим среди продавцов ювелирных изделий, одежды и аксессуаров. Получше ситуация будет у парфюмерно-косметической отрасли, товаров для дома, отделочных материалов и мобильной техники и электроники», – отметил глава «Infoline - аналитика».

С точки зрения безопасности, по мнению Михаила Бурмистрова, проблем не возникнет только у крупных игроков рынка. Ведь они будут и дальше стремиться улучшать покупательский опыт, а значит, инвестируют средства в уже существующую систему безопасности и дополнят ее автоматизированными системами измерения температуры посетителей.

Менее популярные торговые центры не смогут позволить себе таких вложений, и будут вынуждены ограничиться раздачей бесконтактных термометров охранникам.

Учитывая все неудобства, связанные с такой «ручной проверкой» посетителей, для них это будет означать потерю покупателей,

которые впредь будут посещать только крупные торговые центры. И это – не все проблемы, с которыми столкнутся небольшие участники рынка.

«Крупнейшие и наиболее привлекательные торговые центры будут чувствовать себя хорошо и они достаточно быстро восстановятся. Но 70-75% торговых центров столкнутся с сильным падением трафика. Ведь им еще нужно инвестировать в рекламу, а далеко не все умеют это правильно делать», – подытожил эксперт.