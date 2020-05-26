Вслед за спросом: у дилеров иссякает «трейд-ин»

Бизнес по реализации подержанных автомобилей практически у всех официальных дилеров привязан к сделкам «трейд-ин», — когда старый автомобиль клиента сдается в автосалон и его стоимость идет в зачет при покупке новой машины. Иными словами ассортимент автомобилей с пробегом в автосалонах пополняется только, если продажи новых машин идут хорошо.

Реклама

В апреле, по данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейской бизнеса (АЕБ) продажи новых автомобилей в России рухнули на 72,4% (до 38,9 тыс. штук). В тоже время спрос на подержанные машины пострадал меньше: в прошлом месяце было продано 217,5 тыс. подержанных автомобилей (- 49%), свидетельствуют данные «Автостат Инфо». Сразу после майских праздников, по информации порталов «Авто.Ру» и «Авито», интерес машинам с пробегом вырос на 22-42% по отношению к первой неделе апреля. Опрошенные «Газетой.Ru» дилеры также отмечают рост трафика и продаж подержанных машин, а вместе с этим и неприятную тенденцию — уменьшение запаса на складах.

«Стоки автомобилей с пробегом у дилеров сейчас пополняются медленнее, поскольку люди не хотят покупать новые автомобили, не хотят рисковать, вкладываться в дорогостоящие покупки, и, соответственно, не сдают свои авто в трейд-ин», — рассказал «Газете.Ru» директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.

Аналогичный тренд фиксирует и руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом «Ауди Центр Варшавка» Сергей Полянских. По его словам,

по отношению к прошлому месяцу количество запросов на покупку автомобилей с пробегом увеличилось практически вдвое, в зависимости от бренда, дилерского центра и ценового сегмента машин на складе.

В основном это связано с тем, что многие дилеры адаптировались к работе в новых реалиях и настроили возможность покупки автомобилей с пробегом в онлайн-режиме.

«Увеличение трафика автоматически приводит к увеличению скорости контрактования. На отдельную категорию автомобилей с пробегом, скорее всего, будут сделаны специальные предложения. Но спрос растет, а склады автомобилей с пробегом у дилеров сокращаются из-за уменьшения поступлений по каналу «трейд-ин», — сообщил «Газете.Ru» Полянских.

По его словам, проблема дилеров не ограничивается карантином, не менее критично то, что у населения резко сократились фактические доходы. Многие клиенты, желавшие купить новый автомобиль, заняли выжидательную позицию. Для тех, кто покупает машины через дилеров это означает, что на ходовые машины возникнет дефицит. Впрочем, он не будет касаться всего вторичного рынка, убежден вице-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Сергей Киселев.

«Если мы говорим о конкретном каком-то сегменте автомобилей и при этом не у серого дилера, а именно у официального дилера, то, да, я не исключаю, что может образоваться дефицит. Но в целом дефицита подержанных автомобилей я не ожидаю, поскольку спрос на подержанные автомобили тоже упал», — заметил Киселев.

По наблюдениям представителя РОАД, когда начался карантин в начале апреля, как минимум на 30% снизилось количество объявлений на сайтах.

В то же время люди пошли на вторичный рынок, ещё и по причине резкого сокращения банками количества одобряемых кредитов. В дальнейшем кредитные организации сделают отбор заёмщиков из-за нестабильной экономической ситуации еще более тщательным, уверен вице-президент РОАД.

Для пополнения складов дилеры вынуждены будут делать то, чего не делали раньше — выкупать автомобили у граждан, считает Владимир Желобов из «АвтоСпецЦентра».

«Цены на авто с пробегом будут и дальше расти из-за инфляции и нестабильности курса валют, а также вслед за ростом цен на новые автомобили. По итогам года рынок автомобилей с пробегом может сократиться на 15-30%», — поделился прогнозом Желобов.

Доля дилеров на вторичном автомобильном рынке невелика — не более 9%, основные игроки этого рынка — это серые дилеры, мелкие и крупные «перекупы» и сами граждане, публикующие объявления на сайтах типа «Авто.Ру» и «Авито», отмечает автомобльный эксперт Сергей Ифанов.

«В структуре доходов дилеров торговля автомобилями с пробегом в зависимости от компании может составлять 5-10%. Это хоть и не самый большой, но весомый вклад в стабильность компании. Кому-то именно этих денег может не хватить для сохранения бизнеса», — заключил Ифанов.