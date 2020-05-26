Надежда на США: в Польше ждут остановки «Северного потока — 2»

Российское краново-монтажное трубоукладочное судно «Академик Черский» уже прибыло в Балтийское море для достройки экспортного газопровода «Северный поток — 2», поэтому завершению объекта могут помешать только санкции США – уверен польский аналитик Матеуш Кубяк.

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По его словам, американские ограничительные меры должны быть наложены на все компании, которые участвуют в проекте, передает РИА «Новости».

«Если что-то и может помешать россиянам закончить «Северный поток – 2» собственными силами, то это новый набор американских санкций» — пояснил политолог.

На прошлой неделе СП-2 был выведен из-под действия норм Газовой директивы ЕС на территории Германии на срок 20 лет. Такое решение приняло Федеральное сетевое агентство ФРГ, сообщает компания Nord Stream AG (оператор газопровода). Заявка на вывод была подана 19 декабря прошлого года.

«В соответствии с заявлением, освобождение от конкретной нормы [директивы] применяется к участку трубопровода, расположенному на территории Германии (включая территориальные воды Германии) и первоначально действует в течение 20 лет, задним числом с момента вступления в силу измененного Закона об энергетической промышленности ФРГ от 12 декабря 2019 года», — приводит ТАСС сообщение оператора.

Депутат Госдумы Сергей Железняк в интервью «Российской газете» заявил, что решение Германии по СП-2 продемонстрировало несамостоятельность немецкого правительства.

По мнению парламентария, Берлин проявил покорность перед волей Вашингтона, который неоднократно давил на ФРГ, пытаясь заставить отказаться от российского газопровода.

При этом ранее Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG по законодательству ЕС, некоторые нормы которого распространяются на газопроводы третьих стран. В частности, иск был направлен против Газовой директивы ЕС. Европейский суд посчитал, что обращение не подлежит рассмотрению.

«Согласно сегодняшнему постановлению, суд отклоняет эти действия как неприемлемые. Что касается как Nord Stream 2 AG, так и Nord Stream AG, то суд считает, что они не имеют прямого отношения к директиве», — говорится в постановлении.

Однако, глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что строительство СП-2 будет успешно завершено, поскольку в этом заинтересованы все европейские страны.

Проект не будет остановлен, несмотря на политику Дании и США, которые не способствуют достройке газопровода, пояснил дипломат в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета государств Балтийского моря.

«[СП-2] будет укреплять европейскую энергетическую безопасность», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства, раскритиковав поведение американской стороны, противодействующей реализации проекта.

За четыре дня до этого стало известно, что, если Россия завершит строительство СП-2, то в отношении «Газпрома» автоматически будут введены одобренные в декабре прошлого года санкции. Об этом написало издание Atlantic Council со ссылкой на сенатора от штата Техас Теда Круза.

По словам республиканца, американское правительство одобрило ограничительные меры против российского газопровода, и, если трубоукладчик «Академик Черский» достроит нитку, то глава Белого дома Дональд Трамп будет обязан активировать санкции.

О том, что СП-2 важен для европейских государств и наложенные на него санкции США требуют ответных действий, заявлял ранее глава комитета по экономике и энергетике в Бундестаге Клаус Эрнст.

Эрнст сказал, что СП-2 важен среди прочего потому, что он позволит поставлять дополнительные объемы газа в Европу. По его мнению, наложенные на вовлеченные в реализацию проекта компании американские санкции неприемлемы и требуют решительной реакции со стороны Европы.

Среди потенциальных ответных шагов немецкий политик назвал наложение контрсанкций на американский газ, добываемый компаниями США посредством гидроразрыва пласта.

Еще в январе председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что СП-2 будет достроен своими силами — технологических препятствий для этого нет.