Рост безработицы: с чем столкнулась Швеция без карантина

Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента — с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистическое управление Швеции.

В целом, без учета сезонных факторов, показатель безработицы составил 8,2%, превысив в апреле прогнозы экономистов. Те предсказывали уровень в 7,8%.

Аналитик Bloomberg Йоханна Йенссон считает, что уровень безработицы может вырасти и до 17% — если ушедшие в вынужденный отпуск сотрудники шведских компаний не вернутся в ближайшее время к работе.

Реклама

На фоне роста безработицы власти Швеции обсуждают реформы трудовой системы страны. Предлагаемый проект позволит работодателям с большей легкостью увольнять сотрудников, и такие поправки вызвали возмущение профсоюзов и оппозиции. Шведскому премьеру Стефану Левену угрожают вотумом недоверия, если этот законопроект вступит в силу.

По прогнозу экспертов в 2020 году ВВП Швеции упадет на 4%, а в 2021-м — увеличится на 3,5%. Безработица может вырасти до 9% в 2020-2021 годах. Тем не менее, если кризис затянется и усугубится, то в текущем году ВВП королевства рухнет на 10%, а безработица до 2021 года вырастет до 13,5%.

Шведские власти в борьбе с коронавирусом опираются на «добровольную и личную ответственность» жителей страны. Правительство закрыло границы для иностранцев, не живущих в Евросоюзе, а жителей попросили не собираться более 50 человек в одном месте.

Официальный Стокгольм также рекомендовал перевести старшеклассников и студентов на дистанционное обучение, однако младшие школьники и детсадовцы продолжают посещать занятия. Магазины и кафе остаются в Швеции открытыми.

При этом в стране выявили 33 843 случая COVID-19, на 100 тыс. человек приходится 338 заболевших. Число умерших от коронавирусной инфекции составляет более 4 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что шведские власти выявили в стране 31 523 случая коронавируса, из которых 3 831 — смерти. В соседней Дании выявлено 11 117 случаев коронавируса (554 летальных исхода), в Норвегии — 8 281 случай (234 смертельных), а в Финляндии — 6 443 (304 смертельных). По состоянию на конец апреля смертность от COVID-19 в Швеции составляла 12%, в то время как в Италии на пике эпидемии она дошла до 13%.

Последние оценки экспертов показывают, что экономический спад в Швеции в первые три месяца 2020 года был менее резким, чем в других странах Европы. Так, наблюдалось сокращение ВВП на 0,3% против среднего показателя в 3,8% в еврозоне. Сейчас Швеция, как и все остальные страны ЕС, готовится к кризису.

«Экономические последствия пандемии будут значительными», — говорится в отчете Центрального банка Швеции.

Такие перспективы стали результатом зависимости Швеции от экспорта в остальные страны ЕС. Благодаря конкурентоспособности продукции промышленного производства на мировых рынках Швеция стала страной с ярко выраженной экспортной ориентированностью экономики и широкими внешнеторговыми связями. Возможность продолжать работу среднего бизнеса не может компенсировать огромные потери при остановке производства крупных производителей.

«Кризис еще раз показал нам, насколько мы зависимы от экспорта, — сказал мэр Гетеборга Аксель Джозефсон в интервью Politico. — Восстановление может занять больше времени, чем думают люди».

Снижение активности шведского бизнеса связано именно с ответственностью жителей страны, которые решили прилежно соблюдать режим самоизоляции — и следовательно, их экономическая активность также снизилась.

Опыт Стокгольма в борьбе со вспышкой коронавируса и его экономического воздействия будут иметь особое значение для остальных стран-членов ЕС, которые сейчас приступили к постепенному ослаблению ограничений. В ближайшем будущем, полагают эксперты, их жизнь будет протекать по шведскому сценарию.