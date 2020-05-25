Отвалился кусок: у ТПП подрезали бизнес на автотранспорте

Торгово промышленная палата России разослала в свои территориальные отделения письмо (есть у «Газеты.Ru») с уведомлением о том, что уже с 1-го июля они не смогут выдавать сертификаты по форме СТ-1.

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В письме, подписанном вице-президентом ТПП Максимом Фатеевым сообщается о том, что с 30 апреля этого года вступило в силу постановление правительства № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд.

Кроме того, упоминается постановление правительства № 617 датированное тем же числом «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Суть в том, что оба документа вводят поэтапную отмену старого постановления правительства № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Так, уже с 1-го мая ТПП не имеет права выдавать сертификаты СТ-1 на такую технику, как бульдозеры, грейдеры, экскаваторы многоковшовые, автопогрузчики, автомобили пожарные, лесовозы, автокраны, а также на большую часть номенклатуры для нефтегазодобычи. В виде исключения торгово-промышленные палаты могут осуществлять выдачу подтверждающих документов на конкретную закупку только в случае, если извещения приглашения принять участие в закупках направлены до 30 апреля 2020 года.

По остальной номенклатуре товаров, которые ТПП сертифицирует для участия в госзакупках, работа возможна только до 1 июля.

«После 1 июля 2020 года выдача указанных документов на упомянутые товары машиностроения возможна исключительно в случае, если закупки, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок, приглашения принять участие в которых направлены до 1 июля 2020 года, — говорится в письме. — Таким образом, действующий механизм подтверждения происхождения товаров машиностроения документами, выдаваемыми торгово-промышленными палатами [...] прекратит свое действие с 1 июля 2020 года».

Ситуация, в которой палата занималась выдачей документов с названием «сертификат» на основании акта экспертизы, при этом не являясь органом по сертификации, не была нормальной, убежден независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, ТПП выдавала такие сертификаты на основании межправительственного соглашения ЕАЭС, в котором фигурировал документ с наименованием «сертификат» и эти сертификаты по форме СТ-1 были необходимы только для внешнеэкономической деятельности, однако, при подавляющем большинстве госзакупок заказчики требовали данный документ, который было необходимо оформлять на каждую партию или каждый товар.

«Вполне логично, что ТПП лишилась этих функций, поскольку для сертификации в России есть специальные органы по сертификации, они подведомственны Росстандарту, - - говорит Бургазлиев. - - Технические лаборатории выдают заключения для органов по сертификации, они в свою очередь аккредитовываются и контролируются Россакредитацией», - - напомнил он.

По его мнению, ТПП в этой цепочке была абсолютно лишней. С точки зрения признания товара российским вполне достаточно соответствия продукции 719-му постановлению и внесения её в реестр Минпромторга, отметил эксперт.

«А если у Минпромторга будут вопросы к недобросовестным заявителем, тогда можно и нужно будет, для проверки сведений, указанных заявителем, направлять на такие предприятия проверки, которые будут формировать заключение», — заметил Бургазлиев.

В среднем сертификат по форме «СТ-1» стоит около 8 тыс руб., но он выдается исключительно на один тип товара. К примеру, если у трактора, есть несколько модификаций с навесным оборудованием, то на каждую потребуется отдельный сертификат. По оценкам Бургазлиева, ежегодный оборот в сфере выдачи «СТ-1» составлял несколько сотен миллионов рублей.

В России сейчас активно идет так называемая «регуляторная гильотина», которая снижает государственную административную нагрузку на бизнес, в связи с этим вполне ожидаемо, что ТПП выпадает из цепочки допуска товара к госзакупкам, считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Сертификат «СТ-1» помимо госзакупок, еще необходим для предъявления на российской таможне для того, чтобы экспортировать наши товары беспошлинно в страны СНГ. В общем-то абсолютно лишний сбор», — заключил Ифанов.

В пресс-службе ТПП оперативно на вопросы «Газеты.Ru» не ответили.