Песенка спета: СПГ-индустрия США на грани банкротства

Клиенты американских поставщиков СПГ массово отказываются от июльских поставок топлива, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные трейдеров. Издание уточняет, что покупатели сжиженного газа из Европы и Азии могут отменить покупку 35-45 партий СПГ во второй месяц лета — больше, чем в июне. Для сравнения, с января по апрель число поставок колебалось в районе 60-75 единиц в месяц.

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Самый большой объем отказов, по данным издания, придется на клиентов одного из крупнейших американских производителей СПГ— компанию Cheniere Energy — до 30 грузов в июле по долгосрочным контрактам. Причем по июньским поставкам уже есть минимум 10 отказов. Это значит, что дела на спотовом рынке (заплатил-отправили) могут быть еще хуже — высвобожденное из-под контрактов топливо будет некому быстро продать.

В беседе с «Газетой.Ru» заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова отметила, что

поставщики топлива могут наложить штрафы на покупателей, срывающих контрактные поставки. Те, в свою очередь, надеются остаться без штрафов, сославшись на форс-мажорные обстоятельства.

Однако, в любом случае ситуация говорит о том, что штрафов они боятся гораздо меньше, чем получить сжиженный газ, который негде будет хранить.

Другой собеседник «Газеты.Ru», руководитель Центра проблем энергетической безопасности Института США и Канады РАН Андрей Корнеев уточнил, что нынешняя ситуация на газовом рынке сложилась сразу по нескольким причинам.

«Во-первых, как и в случае с нефтью, мы видим серьезное падение спроса из-за пандемии коронавируса. Во-вторых, все хранилища в большинстве стран наполнены до предела. Третья особенность: американский природный газ стал самым дорогим в мире», — констатирует эксперт.

Поэтому ни европейские, ни азиатские потребители не видят нужды в покупке такого топлива. По словам Андрея Корнеева,

им гораздо проще удовлетворять свои потребности в природном газе за счет собственных запасов или, в крайнем случае, — закупая более дешевый трубопроводный газ.

Мучительная смерть

Отказ от поставок американского СПГ несет в себе серьезную угрозу для всей американской газодобывающей индустрии, уверены собеседники «Газеты.Ru». Наталья Мильчакова напомнила, что

недавно исследовательское агентство IHS опубликовало обзор, в котором его эксперты отметили: «Мы присутствуем при мучительной смерти американской сланцевой революции».

«Причем подразумевали они здесь окончание «сланцевой революции» не только в нефтяной отрасли, но и в газовой», — поясняет аналитик.

Андрей Корнеев из Института США и Канады РАН тоже видит предпосылки к волне банкротств среди экспортеров американского природного газа. «Спрос на СПГ в северном полушарии растет с приближением холодов, — напоминает эксперт. — Если цены восстановятся вместе со спросом, ситуация, где-то начиная с середины будущей зимы, начнет выправляться. Но для американских поставщиков газа она исправится, только если цены на энергоносители вернутся к предкризисному уровню».

Ученый напомнил, что рентабельность добычи газа в США начинается, когда нефть стоит в районе $40-45 за баррель (поскольку газовые котировки привязаны к нефтяным). Поэтому нынешняя ситуация на рынке приведет к неминуемой остановке газовой индустрии в стране. Восстанавливать ее будет очень дорого, поэтому и нижняя планка рентабельности тоже подскочит.

«Будут консервироваться месторождения, но сланцевые источники просто закупорить нельзя. Если прекратить нагнетение специальных растворов для разрыва пласта, отдача практически прекращается. Остановка добычи означает их полное закрытие, а восстанавливать их придется с нуля», — рассказал Андрей Корнеев.

По мнению эксперта,

экономическая целесообразность восстанавливать индустрию появится только при нефтяных ценах на уровне $70 за баррель, а в нынешних условиях невозможно предсказать, вернутся ли они вообще к этой планке в обозримом будущем.

Но даже если рассматривать самый позитивный сценарий, при котором цены на нефть быстро вернутся к докризисному уровню, велика вероятность того, что финансировать восстановление отрасли в США никто не захочет.

Андрей Корнеев в беседе с «Газетой.Ru» обратил внимание на то, что последние пять-шесть лет сланцевая индустрия жила на банковских кредитах, гарантии по которым обеспечивало правительство страны.

В обозримом будущем, уверен эксперт, таких щедрых госпрограмм можно не ждать — еще в конце прошлого года дефицит бюджета страны вырос почти до $1 трлн долларов — на $205 млрд в сравнении с предыдущим годом. А без господдержки ни один инвестбанк в США не станет выдавать кредиты для отрасли, которая, по сути, всегда была убыточной и на протяжении всей своей истории генерировала только долги.

Что в России

Москва, как и Вашингтон, давно вынашивает планы занять весомую долю рынка СПГ. По словам Натальи Мильчаковой, российские производители топлива, такие как «Новатэк», тоже пострадают в сложившейся ситуации.

««Новатэк» пока больше сконцентрирован на поставки СПГ в Европу с проекта «Ямал СПГ», — собщила эксперт «Газете.Ru». — Но вопрос о приобретении СПГ и диверсификации способов поставки газа в странах Евросоюза носит политический характер, поэтому такого массового отказа от СПГ в Европе, наверное, ждать не следует».

Но в перспективе уход американских сланцевиков с рынка поможет России активнее развивать собственную СПГ-отрасль, считает Андрей Корнеев из Института США и Канады РАН.

В качестве аргумента ученый приводит одну техническую особенность добычи газа в США: без сланцевиков резко нарастить ее традиционными способами американские добывающие компании не смогут.

«Нужно отметить, что порядка 16% всей газодобычи в США — это так называемый попутный нефтяной газ, который улавливается в процессе выкачки нефти. При этом порядка 1% сжигается, поскольку улавливать его на удаленных месторождениях не получается. Этот 1% и есть максимальный прирост, который могут себе позволить американские компании», — констатирует Андрей Корнеев.