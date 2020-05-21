Старые меры: малому и среднему бизнесу проложили карту

Корпорация развития ВЭБ.РФ создала «дорожную карту» для реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на 2020 год с учетом влияния карантина и пандемии COVID-19 на бизнес-процессы. Сам паспорт нацпроекта появился еще в 2018 году. Согласно документу, планируется, что предприниматели получат поддержку на каждом этапе цикла их бизнеса: при регистрации, получении доступного финансирования, имущественной поддержки, в расширении бизнеса с выходом на экспорт и т.д.

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В числе озвученных мер поддержки планируется продвижение продукции отечественных малых и средних предприятий через сервисы и инфраструктуру крупных торгово-логистических партнеров:

«Почта России», Wildberries, X5 Retail Group и «Метро кэш энд кэрри Россия».

«Документом предусмотрена разработка специальных финансовых продуктов для предпринимателей, развитие онлайн-кредитования через дочерние банки организаций развития (МСП банк, Банк ДОМ.РФ), реализация акселерационных и образовательных программ», — сообщает пресс-служба ВЭБа.

Впрочем, сетевые компании не выражают энтузиазма по поводу размещения на своей территории новой продукции. Источник «Газеты.Ru» в одном из крупных ритейлеров пояснил, что сейчас особенно сложно освобождать торговое пространство для новичков. Своей «экономической выгоды бизнес от этого пока не видит», пояснил собеседник издания.

Компании «Почта Росси», X5 Retail Group, «Метро кэш энд кэрри Россия» не ответили на запрос «Газеты.Ru» об участии в «дорожной карте» «ВЭБа». В Wildberries сообщили, что «изучают данную тему» и смогут прокомментировать позже.

Помимо проталкивания небольших предприятий на полки сетевиков, ВЭБ планирует с участием МСП банка создать льготный кредит для индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Получить его можно будет в отделениях «Почта Банка», кроме того, появится специальный кредит для компаний, которые работают по франшизе.

«Мы выстраиваем совместную работу организаций развития таким образом, чтобы помочь предпринимателям как можно скорее пройти этап временного сжатия спроса и восстановления. Главное — как можно быстрее перейти к этапу развития», — приводит пресс-служба заявление председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

ВЭБ.РФ участвует в реализации правительственных мер поддержки МСП. В частности, организация предоставила поручительства коммерческим банкам для беспроцентного кредитования субъектов МСП.

В программе объемом 100 млрд рублей участвуют 15 банков.

Меры поддержки малого и среднего предпринимательства существовали и ранее. С 2007 года в России действует федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства», а также ряд региональных нормативных актов. Так, начинающие предприниматели могли воспользоваться единовременной субсидией в 300-500 тыс. руб. Однако субсидия целевая, эти деньги можно потратить только на оплату аренды, покупку основных средств, оснащение рабочих мест и приобретение сырья и материалов.

Кроме того, предпринимателям предоставляются льготы по аренде от городских администраций в ряде субъектов, поручительства перед банками, частичная или полная компенсация рекламных затрат и ряд других мер. В конце апреля Федеральная налоговая служба также анонсировала выдачу субъектам МСП безвозмездной финансовой помощи — 12 130 руб. на каждого сотрудника, она будет перечислена вне зависимости от отработанного им времени.

С 1-го июня правительство утвердило правила выдачи кредитов субъектам МСП на возобновление деятельности. Деньги выдаются по льготной ставке 2%. Главная особенность — если сохранить 90% персонала, возвращать их не надо.

Пока что ВЭБ.РФ не озвучил ничего принципиально нового, считает президент Национального института исследований проблем предпринимательства Владимир Буев.

«Начиная с 1992 года появлялись различные меры поддержки малого и среднего предпринимательства, — напомнил он, отметив, что «подружить» малый и большой бизнес власти пытаются тоже с 90-х годов, но не получается, если нет экономической мотивации с той и другой стороны.

«Регулярно программы поддержки МСП меняли и обновляли, но они не работают, если, конечно, в ВЭБе не придумали какое-то ноу-хау. Кстати, большие сети во многом и виноваты в том, что малый и средний бизнес терял свои позиции, они его и выдавливали», — рассказал «Газете.Ru» Буев.

По его мнению, сам ВЭБ вряд ли будет напрямую кредитовать субъекты МСП, в начале апреля общее их число составляло около 6 млн. Очевидно, он будет выдавать определенные объемы ликвидности коммерческим банкам, которые в свою очередь будут кредитовать бизнес, но для эффективности программы важно, чтобы кредитные организации получили под низкий процент деньги, чтобы итоговая ставка не стала неинтересной заемщикам, полагает экономист.

«Если говорить о льготных субсидируемых ставках, то обычно требования в них прописываются таким образом, что их может получить не более 1% от соискателей.

Фактически такие программы никакого результата не приносят», — поясняет Буев.

В кризис любая поддержка и помощь малому и среднему бизнесу будет дополнительным плюсом, отмечает управляющий партнер юридической фирмы Solid Case Юлия Ткачева. Идея продвигать отечественную продукцию малых и средних предпринимателей, по ее мнению, звучит хорошо, даже если и пересекается частично с уже озвученными со стороны правительства мерами поддержки.

«Поддержка со стороны крупных торгово-логистических игроков, доступность льготных кредитов должна повысить конкурентоспособность продуктов малого и среднего бизнеса. Но здесь важно смотреть, насколько качественным будет исполнение «дорожных карт», насколько доступными будут новые меры для предпринимателей в реальности, — заметила в беседе с «Газетой.Ru» Ткачева. — Не будет ли бюрократия и множество условий фактически делать невозможным доступ к новым мерам поддержки».

Эксперт подчеркивает: практика последних месяцев показала, что для получения поддержки в нормативных документах прописывается множество условий, которые бизнес не всегда способен выполнить. Например, история с ОКВЭДами, при которой госсубсидию на выплату зарплаты могут в итоге получить только те компании, у которых основным ОКВЭДом является тот, который зафиксирован в списке пострадавших отраслей.

В результате большое количество компаний, которые реально ведут деятельность из списка пострадавших отраслей, не смогут получить субсидию, потому что нужный ОКВЭД у них записан в виде дополнительного, а не основного.

Действующие меры доступны далеко не всему бизнесу, а только пострадавшим отраслям экономики. Тем не менее кризис и падение выручки ощущает на себе практически весь бизнес, особенно малый и средний.

По мнению Владимира Буева из Национального института исследований проблем предпринимательства, поддержка бизнесу в кризис как таковая не нужна, а вот максимальное снятие административных ограничений и барьеров крайне важно.

Государство должно проводить внятную и стабильную регуляторную политику и совершенствовать правоприменительную среду.

«Дайте бизнесу больше свободы. Ведь все эти госорганы с правом проверок — они сами по себе уже несут определенную государственную ренту. Я знаю компанию, у которых блокировали счета в тот день, когда глава правительства говорил, что этого не будут делать, — говорит эксперт. — Все это в кризис нужно снимать».